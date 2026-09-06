Video|Ladrón atacó por la espalda a guarda de seguridad en Fontibón, le robó su bicicleta y celular

Video registró agresión con una piedra contra vigilante en Fontibón - crédito @PasaenBogota/X

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Un guarda de seguridad permanece hospitalizado con pronóstico reservado después de que un hombre lo atacó con una piedra para robarle una bicicleta y un celular en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Una cámara de seguridad registró la agresión, ocurrida el 5 de septiembre de 2026. En las imágenes se observa el momento en que el presunto ladrón golpea a la víctima en la cabeza y luego escapa del lugar con sus pertenencias.

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El trabajador recibió atención médica y fue trasladado a un centro hospitalario, donde continúa bajo observación. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la identidad del agresor ni sobre una eventual captura tras el hecho.

Usuarios reclamaron medidas ante la agresión en Modelia

La grabación generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la violencia empleada durante el robo. Uno de ellos sostuvo que el ataque no puede considerarse “un hurto más”, debido a las lesiones que sufrió el guarda.

Buscan al responsable de violento asalto contra un vigilante en Fontibón - crédito @PasaenBogota/X

El mismo usuario pidió que las autoridades utilicen las cámaras disponibles para identificar al responsable y avanzar en su judicialización. “No puede sentir que la ciudad le garantiza impunidad”, escribió.

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Otros internautas expresaron preocupación por los hechos de inseguridad en Bogotá. Un usuario calificó de “increíble” la situación en la ciudad, mientras otro rechazó la violencia ejercida contra el trabajador.

Investigan robo con arma de fuego contra ocupantes de un taxi en Bogotá

La ventana trasera de un taxi fue destruida durante un asalto contra pasajeros en la avenida Boyacá de Bogotá, a la altura de la calle 10. Un video que circula en redes sociales registró la secuencia, que incluyó un forcejeo, la exhibición de un arma de fuego y la huida de dos hombres en motocicleta.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2026 cuando el vehículo se encontraba detenido sobre esa vía. Un hombre se aproximó al costado trasero, rompió el vidrio e introdujo parte de su cuerpo al interior del taxi para apoderarse de las pertenencias de uno de los ocupantes.

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La víctima se resistió al robo y sostuvo un forcejeo con el agresor a través de la ventana. Durante ese intercambio, el sujeto sacó un arma y la apuntó hacia el interior del automóvil.

Un hombre habría accionado un arma de fuego una vez hacia el interior del taxi. - crédito captura de video

Las imágenes indican que el asaltante logró quitar un objeto que, por su forma, sería un bolso. No se ha determinado qué otros elementos fueron sustraídos ni el valor de las pertenencias que llevaban los pasajeros.

Uno de los momentos más sensibles del video corresponde al instante en que el delincuente habría disparado hacia el interior del taxi. No hay información pública que confirme si el proyectil alcanzó a alguno de los ocupantes. Tampoco se conocieron reportes sobre personas heridas como consecuencia del ataque.

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La secuencia muestra que el responsable permaneció durante varios segundos junto al vehículo, mientras intentaba concretar el hurto.

Una mujer estaba sentada en el costado donde se produjo el asalto. La pasajera permaneció dentro del automóvil durante el forcejeo y mientras el atacante apuntaba con el arma hacia quienes estaban en el taxi.

Tras apoderarse de las pertenencias, el señalado delincuente cruzó la avenida y abordó una motocicleta en la que lo esperaba otro hombre. - crédito @PasaenBogota/X

Después de obtener el objeto, el presunto ladrón se alejó del vehículo y cruzó la avenida Boyacá. Al otro lado de la vía había una motocicleta, junto a la cual permanecía un segundo hombre.

Ambos huyeron en el vehículo de dos ruedas por una calle cercana, según se aprecia en la grabación. Por ahora, no se han divulgado sus identidades ni se conoce si las autoridades han iniciado acciones para ubicarlos.

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El taxi retomó la marcha después de que los dos hombres abandonaron el sector. El video no permite establecer con claridad la ruta que siguieron los presuntos responsables ni precisar si existieron otros involucrados.

La información disponible tampoco permite confirmar la cantidad de pasajeros que viajaban en el automóvil. Las imágenes solo muestran a un hombre que se resiste al robo y a una mujer que permanece cerca de la ventana atacada.