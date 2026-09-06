Ministro Rodrigo Lara anunció cambios en la consulta previa para acelerar obras como Sirius y Canal del Dique: “Colombia debe crecer”

La cartera de Interior informó que modernizará su dirección especializada, con la promesa de combatir la corrupción y atender con mayor rapidez las iniciativas de seguridad energética - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció una reforma a la Dirección de Consulta Previa para agilizar proyectos de infraestructura y seguridad energética, entre ellos Sirius, el Canal del Dique y el muelle 13 de Buenaventura.

El jefe de la cartera del Interior aseguró que la consulta previa debe protegerse como un derecho constitucional, aunque cuestionó lo que calificó como usos indebidos del mecanismo.

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“La consulta previa, que es importante y la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar”, manifestó.

En particular, luego de Ecopetrol denunció que las exigencias económicas de una comunidad de Taganga amenazan el avance del proyecto de gas Sirius, ubicado en el mar Caribe y previsto para iniciar producción entre 2030 y 2031.

El Ministerio del Interior propone que ese trámite avance en paralelo con la licencia ambiental y priorizará proyectos como Sirius, Canal del Dique y el muelle 13 de Buenaventura - crédito Colprensa - Anla

Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, afirmó que la consulta previa pendiente con esa población llegó a un nivel que calificó como “extorsión”, por las sumas solicitadas. La ejecutiva no precisó los montos.

Al respecto, el ministro Lara Restrepo afirmó que “Colombia necesita crecer. Y para crecer se necesitan inversiones y proyectos. Si extraemos el gas de Sirius, cuidamos el bolsillo de los colombianos: servicios públicos más baratos, sobre todo la energía en la Costa. Lo que frena esas obras no es la consulta previa. Es el abuso de la consulta previa”, escribió el alto funcionario en sus redes sociales.

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Según explicó en un video difundido en su perfil de X, una de las medidas será tramitar de forma simultánea la consulta previa y la licencia ambiental, con el fin de reducir los tiempos de ejecución de las obras.

“Mientras se tramita la consulta previa, se puede tramitar de manera concurrente la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)”, afirmó Lara, que atribuyó la iniciativa a una directriz del presidente Abelardo de la Espriella.

El ministro señaló que la medida apunta a reducir los plazos de iniciativas estratégicas y a facilitar la reconstrucción de infraestructura en zonas afectadas por desastres - crédito Anla - @Rodrigo_Lara_/X

Lara calificó a Sirius como el principal proyecto de gas del país y sostuvo que permitiría cuadruplicar las reservas nacionales. De acuerdo con el ministro, ese aumento podría reducir los costos de generación eléctrica, sobre todo en la Costa Caribe.

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El Ministerio del Interior también priorizará desde el despacho del ministro las obras vinculadas con la seguridad energética y con efectos sobre las tarifas de los servicios públicos, según el anuncio.

La reforma contempla reglas para reconstrucción en zonas de desastre

El ministro indicó que el Gobierno propondrá flexibilizar los procedimientos de consulta previa en áreas afectadas por desastres, con el objetivo de acelerar la reconstrucción de colegios y redes de servicios públicos.

Lara anunció además una modernización y sistematización de la Dirección de Consulta Previa. El propósito, según dijo, será combatir prácticas de corrupción dentro de esa dependencia.

El funcionario destacó como primer resultado la consulta previa para el muelle 13 de Buenaventura, que, de acuerdo con su declaración, concluyó en un plazo reducido. “Ahora vamos por Canal del Dique y Sirius”, afirmó.

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Ecopetrol y Petrobras acuerdan venta conjunta de gas del proyecto Sirius

Por su parte, el acuerdo con la comunidad de Taganga resulta necesario para que las empresas puedan solicitar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) los permisos para la explotación. Sirius cuenta con un potencial superior a seis terapiés cúbicos de gas natural y podría producir 470 millones de pies cúbicos diarios.

Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, empresa operadora de Sirius, sostuvo que el proyecto no puede quedar condicionado por demandas que, según dijo, superan ampliamente las presentadas por otras comunidades incluidas en el proceso.

El desarrollo contempla además un gasoducto de 117 kilómetros hasta el campo Ballena, en La Guajira. Ecopetrol informó que inició diálogos con el 97% de las comunidades certificadas para ese trazado y que 38 ya protocolizaron acuerdos.

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