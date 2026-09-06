Nueva polémica del Gobierno de De la Espriella con las emisoras de paz: aseguran que las habría “politizado” con nuevo nombre y programas

Las 20 emisoras de paz hacen parte de los acuerdos de paz con las Farc, que se firmaron en 2016 - crédito Inravisión

Guardar

Una de las polémicas en el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue con el Sistema de Medios Públicos Inravisión, debido a los cambios en el contenido de sus canales de televisión, radio y en redes sociales, a los que consideró como una “plataforma de propaganda” de la administración de Gustavo Petro.

Las emisoras de paz se convirtieron en todo un escándalo por su cierre de operaciones, pues desde el 18 de agosto se cambió toda la programación por una franja musical, además de que se anunció su regreso para el lunes 7 de septiembre, pero bajo un nuevo nombre y programación.

PUBLICIDAD

En medio de los señalamientos por los programas que se transmitirán en las frecuencias radiales, Inravisión también cerró cuatro de las 20 emisoras porque argumentó que no tenían licencia para operar y, hasta que su documentación esté en orden, quedarán en silencio.

“Coherencia de las decisiones que hoy se están tomando”

Inravisión anunció que, después de casi 20 días con franja musical, las 20 emisoras de paz volverán al aire para las zonas afectadas por el conflicto armado, donde han sido un éxito para las comunidades y también operan con firmantes del acuerdo del Gobierno con las Farc.

Las frecuencias ahora se llamarán “emisoras de la reconciliación”, así como tendrán cinco nuevos programas, cuyos nombres son “Milagro en el Campo”, “Sonidos de mi tierra”, “Tejiendo Patria”, “La Tarde en mi Pueblo” y “Milagros en los Territorios”.

PUBLICIDAD

Desde el 18 de agosto que Inravisión, bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella, dejó de transmitir contenido en las emisoras de paz y lo cambió por franja musical - crédito Inravisión

Ante esa decisión, la periodista Jessica Molano, que trabaja en la emisora de El Tambo, Cauca, afirmó en sus redes sociales que “estoy de acuerdo en que los medios públicos no deben convertirse en instrumentos de ningún gobierno, partido o proyecto político y precisamente por eso, considero importante preguntar por la coherencia de las decisiones que hoy se están tomando”.

“Resulta llamativo que se retire la palabra “Paz” de nuestra denominación y se anuncie el cambio de “Emisoras de Paz” a “Emisoras de Reconciliación”, y al mismo tiempo, aparezcan en la parrilla expresiones como “Milagro en el Campo”, “Tejiendo Patria” y “Milagros en los Territorios”, términos que se asocian con el lenguaje y el discurso institucional del Gobierno Nacional actual", dijo la comunicadora.

PUBLICIDAD

Una de las periodistas de las emisoras de paz cuestionó la decisión del cambio de nombre y programas con palabras que hacen parte del lenguaje del Gobierno nacional por su frase "Patria Milagro" - crédito @jessica.molanovivas/Facebook

Molano añadió que “la palabra PAZ no pertenece a un partido, a un presidente ni a una corriente ideológica, es un concepto constitucional, un derecho y, en este caso particular, el nombre con el que durante años las comunidades han identificado este proyecto nacido del Acuerdo de Paz y el debate aquí no es la elección entre una palabra u otra y tampoco estoy defendiendo una marca, estoy defendiendo el sentido histórico y público de este proyecto al que pertenezco”.

La periodista finalizó al decir que “si la nueva gerencia considera que la denominación “Emisoras de Paz”, debía modificarse para evitar cualquier posibilidad de instrumentalización política, me surge la siguiente pregunta: ¿Por qué el uso de nuevos nombres y expresiones que pueden coincidir con el lenguaje político o institucional del Gobierno actual, no genera la misma preocupación?“.

PUBLICIDAD

“Especial énfasis en las realidades de cada territorio”

Por su parte, Inravisión explicó en un comunicado que la reactivación de la programación de las 20 “emisoras de la reconciliación” fue concebida para “fortalecer el vínculo con las comunidades y continuar así aportando a la construcción de paz en los territorios”.

“Esta nueva etapa busca darle continuidad a lo establecido en el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, relacionado con la creación y puesta en funcionamiento de emisoras en zonas afectadas por el conflicto, como espacios para promover la participación ciudadana, la convivencia, la reconciliación y la difusión de contenidos de interés para las comunidades”, señaló el texto.

PUBLICIDAD

Inravisión dio a conocer el nuevo nombre y cinco programas que se añadirán a las emisoras de paz - crédito Inravisión

El Sistema de Medios Públicos explicó que la apuesta con las frecuencias es “por una comunicación pública acertada, cercana a los territorios, que reconoce las voces de las comunidades y contribuye a visibilizar sus iniciativas, necesidades, e historias, y al fortalecimiento de la identidad cultural”.

“Con la renovación de la programación local, las emisoras ofrecerán contenidos enfocados en la pedagogía del Acuerdo y su implementación, con especial énfasis en las realidades de cada territorio y en aquellos temas que son de interés para sus audiencias”, informó.