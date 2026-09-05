El Nuevo Liberalismo tomó distancia de Abelardo de la Espriella: se declaró en independencia del Gobierno nacional

El Nuevo Liberalismo es el segundo partido que se declara en independencia al Gobierno nacional - crédito Colprensa

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Los partidos se encuentran en el proceso de definir cuál es su postura con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 7 de agosto de 2026 y conformó una alianza que, por el momento, se ve sólida en el Congreso de la República para los proyectos y reformas que quiera proponer.

Sin embargo, no todas las colectividades están con la presidencia y así lo demostró el Nuevo Liberalismo, que anunció que se declaró en independencia a la actual administración, lo que llama la atención porque son pocos los partidos y movimientos que, por ahora, no están con el mandatario.

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Cabe recordar que, durante los cuatro años de Gobierno, la normativa permite a los partidos cambiar su postura una ocasión más, algo que se vio durante la pasada administración de Gustavo Petro, producto de los choques por sus decisiones y rompió las alianzas con las que comenzó en 2022.

“No nos convocaron a este Gobierno”

En un comunicado, el movimiento sostuvo que su decisión busca que Colombia “salga de la confrontación estéril de los últimos años” y afirmó que quiere que a la administración “le vaya bien” porque “su fracaso no sería la derrota de un partido, sería un costo más para el país”.

La colectividad aseguró que no integra el Ejecutivo: “No hacemos parte de ese Gobierno. No nos convocaron a hacerlo y tampoco lo hemos buscado”. También afirmó que su independencia “no es un gesto ni una negociación en curso” y que corresponde a la trayectoria del partido.

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El Nuevo Liberalismo será independiente al Gobierno nacional para revisar cada propuesta en el Congreso - crédito Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo anticipó que actuará “proyecto por proyecto” en el Congreso: respaldará iniciativas que reduzcan la violencia, fortalezcan la justicia y ordenen las finanzas públicas sin trasladar el ajuste “a los que menos tienen”; y votará en contra de lo que debilite la Constitución de 1991 o concentre el poder. Además, señaló que ejercerá control político sobre el Gobierno “como lo hicimos con el anterior”.

Alianza Verde informó esta semana una postura similar al declararse en independencia frente al Gobierno nacional y señaló que buscará marcar distancia de sus decisiones, sin cerrar la puerta a apoyar proyectos específicos, y que esa posición “no significará una oposición automática” a todas las propuestas.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene a tres colectividades que no son oficialistas y son Pacto Histórico, Alianza Verde y Nuevo Liberalismo - crédito Presidencia

Los partidos tienen plazo hasta el próximo lunes 7 de septiembre para definir su postura frente a la administración de De la Espriella, por orden del Estatuto de la Oposición. Ya se han declarado de gobierno Conservador, Cambio Radical, la U, Mira, Liga de Gobernantes y Salvación Nacional, mientras que en la oposición están Pacto Histórico, En Marcha, AICO y MAIS.

Críticas a la Alianza Verde

El senador Ariel Ávila afirmó que la decisión de Alianza Verde de declararse en independencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella fue “un error”, porque deja al partido sin una línea común en el Congreso y, según su pronóstico, terminará empujándolo a una declaración formal de oposición dentro de un año.

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En declaraciones a Recap Blu, Ávila explicó que la colectividad no funciona solo como una bancada parlamentaria. Dijo que está regida por una dirección nacional de casi 60 personas, integrada por líderes regionales que también pesan en las definiciones estratégicas del partido.

Ocho congresistas de la Alianza Verde pidieron que el partido se declarara en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @PartidoVerdeCoL y Presidencia

Según el legislador, buena parte de esa votación respondió menos a una afinidad con el Ejecutivo que a cálculos electorales de cara a los comicios regionales y locales: “Muchos de ellos lo que tienen son cálculos de las elecciones regionales y locales y terminaron votando a la independencia como para intentar no tomar una posición o no aparentar tener una posición o totalmente de gobierno, totalmente de oposición a un año de las elecciones locales”.

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Para el senador, el mayor problema de esa fórmula intermedia no es solo político, sino también operativo. Su lectura es que la independencia habilita una conducta fragmentada en la que cada congresista actúa según su propio criterio cuando lleguen los proyectos de ley del gobierno de Abelardo De La Espriella.

En esa línea, advirtió que varios parlamentarios podrían terminar “coqueteándole al gobierno” en las votaciones. Esa elasticidad, sostuvo, rompe la posibilidad de construir una postura colectiva y expone a la colectividad a mensajes contradictorios ante sus votantes.