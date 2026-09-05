Colombia

El Nuevo Liberalismo tomó distancia de Abelardo de la Espriella: se declaró en independencia del Gobierno nacional

Una de las razones de la colectividad para tomar la decisión es que el presidente “no los tuvo en cuenta” para conformar su gabinete en su primer mes de administración

Consejo Nacional Electoral abre indagación contra directivos del Nuevo Liberalismo (Colprensa).
El Nuevo Liberalismo es el segundo partido que se declara en independencia al Gobierno nacional - crédito Colprensa
Guardar

Los partidos se encuentran en el proceso de definir cuál es su postura con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 7 de agosto de 2026 y conformó una alianza que, por el momento, se ve sólida en el Congreso de la República para los proyectos y reformas que quiera proponer.

Sin embargo, no todas las colectividades están con la presidencia y así lo demostró el Nuevo Liberalismo, que anunció que se declaró en independencia a la actual administración, lo que llama la atención porque son pocos los partidos y movimientos que, por ahora, no están con el mandatario.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que, durante los cuatro años de Gobierno, la normativa permite a los partidos cambiar su postura una ocasión más, algo que se vio durante la pasada administración de Gustavo Petro, producto de los choques por sus decisiones y rompió las alianzas con las que comenzó en 2022.

“No nos convocaron a este Gobierno”

En un comunicado, el movimiento sostuvo que su decisión busca que Colombia “salga de la confrontación estéril de los últimos años” y afirmó que quiere que a la administración “le vaya bien” porque “su fracaso no sería la derrota de un partido, sería un costo más para el país”.

La colectividad aseguró que no integra el Ejecutivo: “No hacemos parte de ese Gobierno. No nos convocaron a hacerlo y tampoco lo hemos buscado”. También afirmó que su independencia “no es un gesto ni una negociación en curso” y que corresponde a la trayectoria del partido.

PUBLICIDAD

Nuevo Liberalismo
El Nuevo Liberalismo será independiente al Gobierno nacional para revisar cada propuesta en el Congreso - crédito Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo anticipó que actuará “proyecto por proyecto” en el Congreso: respaldará iniciativas que reduzcan la violencia, fortalezcan la justicia y ordenen las finanzas públicas sin trasladar el ajuste “a los que menos tienen”; y votará en contra de lo que debilite la Constitución de 1991 o concentre el poder. Además, señaló que ejercerá control político sobre el Gobierno “como lo hicimos con el anterior”.

Alianza Verde informó esta semana una postura similar al declararse en independencia frente al Gobierno nacional y señaló que buscará marcar distancia de sus decisiones, sin cerrar la puerta a apoyar proyectos específicos, y que esa posición “no significará una oposición automática” a todas las propuestas.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene a tres colectividades que no son oficialistas y son Pacto Histórico, Alianza Verde y Nuevo Liberalismo - crédito Presidencia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene a tres colectividades que no son oficialistas y son Pacto Histórico, Alianza Verde y Nuevo Liberalismo - crédito Presidencia

Los partidos tienen plazo hasta el próximo lunes 7 de septiembre para definir su postura frente a la administración de De la Espriella, por orden del Estatuto de la Oposición. Ya se han declarado de gobierno Conservador, Cambio Radical, la U, Mira, Liga de Gobernantes y Salvación Nacional, mientras que en la oposición están Pacto Histórico, En Marcha, AICO y MAIS.

Críticas a la Alianza Verde

El senador Ariel Ávila afirmó que la decisión de Alianza Verde de declararse en independencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella fue “un error”, porque deja al partido sin una línea común en el Congreso y, según su pronóstico, terminará empujándolo a una declaración formal de oposición dentro de un año.

En declaraciones a Recap Blu, Ávila explicó que la colectividad no funciona solo como una bancada parlamentaria. Dijo que está regida por una dirección nacional de casi 60 personas, integrada por líderes regionales que también pesan en las definiciones estratégicas del partido.

Ocho congresistas de la Alianza Verde pidieron que el partido se declarara en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @PartidoVerdeCoL y Presidencia
Ocho congresistas de la Alianza Verde pidieron que el partido se declarara en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @PartidoVerdeCoL y Presidencia

Según el legislador, buena parte de esa votación respondió menos a una afinidad con el Ejecutivo que a cálculos electorales de cara a los comicios regionales y locales: “Muchos de ellos lo que tienen son cálculos de las elecciones regionales y locales y terminaron votando a la independencia como para intentar no tomar una posición o no aparentar tener una posición o totalmente de gobierno, totalmente de oposición a un año de las elecciones locales”.

Para el senador, el mayor problema de esa fórmula intermedia no es solo político, sino también operativo. Su lectura es que la independencia habilita una conducta fragmentada en la que cada congresista actúa según su propio criterio cuando lleguen los proyectos de ley del gobierno de Abelardo De La Espriella.

En esa línea, advirtió que varios parlamentarios podrían terminar “coqueteándole al gobierno” en las votaciones. Esa elasticidad, sostuvo, rompe la posibilidad de construir una postura colectiva y expone a la colectividad a mensajes contradictorios ante sus votantes.

Temas Relacionados

Nuevo LiberalismoAbelardo de la EspriellaPartido independienteGobierno de Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Luego de la salida de Alfredo Arias tras el empate contra Santa Fe, el club arrancará una etapa con el exarquero, que fue uno de los máximos ganadores de la institución

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana habría sido impactado tras un ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

El hecho se conoció luego de los operativos que están desplegando las fuerzas del orden en ese departamento contra los grupos terroristas

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana habría sido impactado tras un ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

Petro cuestionó a comerciantes de Cúcuta que afirman estar en quiebra y que apoyaron a De la Espriella: “Abrí la frontera con Venezuela”

El expresidente recordó que, apenas inició su mandato, tomó medidas para mejorar la economía de la ciudad. Además, aseguró que la nueva administración podría generar un retroceso

Petro cuestionó a comerciantes de Cúcuta que afirman estar en quiebra y que apoyaron a De la Espriella: “Abrí la frontera con Venezuela”

Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

El entrenador firmó contrato el jueves 3 de septiembre de 2026, en reemplazo de Fabián Bustos, y el objetivo es sacar al club campéon de la Liga BetPlay en diciembre

Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001

El piloto bogotano se convirtió en el primer colombiano en ganar una carrera en la categoría, en un fin de semana tenso dentro y fuera de la pista

Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

Greeicy vivió incómodo episodio con su vestuario en pleno concierto: “Ese baile me desabrochó la ropa”

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Hassam reveló que tiene una hermana que su papá nunca reconoció y pidió ayuda para ubicarla: “Será que ya no vale la pena”

Deportes

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001

La Dimayor presentó la nueva programación de la Liga BetPlay: así quedó el calendario y los partidos aplazados

Luto en el fútbol colombiano por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego: adiós a una leyenda del Deportivo Cali