Jerome Sanabria denunció que rompieron los vidrios de su apartamento y dejaron mensajes con su imagen: “No lo lograrán”

Jerome Sanabria informó que su abogado, Francisco Bernate, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía - crédito @SoyJerome__/X

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Jerome Sanabria, la joven activista, estudiante universitaria y creadora de contenido que fue integrante del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella —además de ser una experta en temas pensionales— denunció que desconocidos rompieron dos vidrios de su apartamento, instalaron imágenes alusivas a su persona en la torre donde reside e sugirió que intentaron ingresar a su cuenta de Instagram.

Desde finales de agosto, la joven denunció intentos de hackeo en sus redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad afirmó que se trata de una estrategia de intimidación en su contra.

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“Rompieron los vidrios de mi apartamento, pegaron imágenes alusivas a mí en mi torre, y llevan más de una semana intentando bloquearme Instagram”, escribió Sanabria en sus redes sociales. En el mismo mensaje aseguró que los responsables buscan “intimidarme y silenciarme”, aunque advirtió: “No lo lograrán”.

Esta fue la denuncia de Jerome Sanabria sobre actos de intimidación en su contra - crédito @SoyJerome__/X

En un video publicado en sus plataformas, Sanabria relató que el episodio con los vidrios ocurrió el domingo 30 de agosto en la noche, mientras se encontraba en su vivienda junto a su familia. Según su versión, una piedra impactó una división del baño que da hacia las zonas comunes del conjunto residencial.

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La influenciadora afirmó que su madre vio el momento en que una segunda piedra golpeó otro vidrio del apartamento. También indicó que dos jóvenes fueron señalados en el lugar y que las cámaras de seguridad del conjunto, de acuerdo con su relato, registraron el lanzamiento de la piedra.

“Están intentando amedrentarme, intimidarme y amenazarme, pero no lo van a conseguir”, afirmó Sanabria. Añadió que la administración del conjunto revisó los registros de videovigilancia y que ese material será presentado como prueba dentro del proceso penal.

De la misma manera, afirmó que su abogado, el reconocido jurista Francisco Bernate, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por al menos uno de los hechos.

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Momentos tras la ruptura de los vidros del apartamento de Jerome Sanabria - crédito @SoyJerome__/X

Jerome Sanabria aseguró que las imágenes fueron instaladas en una cartelera de su torre

La creadora de contenido también denunció que encontró dos impresiones con imágenes suyas en la cartelera informativa de su edificio. Una de ellas, dijo, era un meme que circula en redes sociales, mientras que ambas tenían dibujado con marcador rojo el símbolo de la hoz y el martillo.

“Pegados en la torre de mi edificio, eso significa que saben cuál es mi apartamento y que saben cuál es mi torre”, sostuvo. Sanabria indicó que solicitó a la administración las grabaciones de las cámaras para establecer quién ingresó al lugar y determinar a los responsables.

Sanabria denunció que aparecieron imágenes alusivas a ella en la cartelera de la torre donde reside - crédito @SoyJerome__/X

Además, aseguró que desde hace más de una semana se han registrado intentos de acceso y de suspensión de su cuenta de Instagram. “El objetivo de ellos es callar mi voz, que yo deje de compartir contenido en redes sociales”, manifestó.

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Sanabria aclaró que no quiere solicitar un esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Mi pretensión en ningún momento es que la UNP me asigne una camioneta o escoltas. A mí eso no me interesa”, señaló, y explicó que con su denuncia buscaba dejar constancia pública de los hechos.

Sobre sus redes sociales

La joven aseguró que desconocidos intentaron acceder de forma reiterada a su cuenta de Instagram, con más de 550 mil seguidores, y que la plataforma la bloqueó de manera intermitente ante la actividad detectada. Incluso, dijo que cambió su contraseña más de 30 veces en una sola noche y que ya alertó a Meta sobre la situación.

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La denuncia fue publicada el 26 de agosto por medio de un video en su cuenta de X. Sanabria señaló que los intentos de ingreso a su perfil comenzaron el 23 de agosto y se prolongaron durante cinco días.

“Desde anoche he tenido que cambiar de contraseña más de 30 veces”, afirmó. Según explicó, durante los tres días previos había recibido uno o dos intentos diarios, pero la frecuencia aumentó hasta dificultar la administración de la cuenta.

La cuenta de Instagram de Sanabria, con más de medio millón de seguidores, sigue inhabilitada de forma intermitente - crédito @SoyJerome__/X

La creadora de contenido indicó que puso el caso en conocimiento de Meta, propietaria de Instagram y Facebook. Añadió que la verificación de su perfil permitió que la compañía atendiera el reporte, aunque el funcionamiento de la cuenta no se había normalizado.

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“Ya puse todo esto en conocimiento de Meta”, expresó. También sostuvo que espera recuperar el acceso completo a la cuenta y pidió que cesen las acciones que provocan bloqueos temporales de la plataforma.

La joven, de 20 años, afirmó que el bloqueo afectó la comunicación con sus seguidores, quienes le preguntaron por la ausencia de publicaciones y la imposibilidad de interactuar con normalidad desde el perfil. Asimismo sugirió que los intentos de acceso podrían estar relacionados con los temas que trata en sus redes sociales, entre ellos asuntos políticos y el debate sobre las pensiones. No identificó a posibles responsables.

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“Es la cuenta en donde más personas ven mi contenido político, el tema de las pensiones y demás”, manifestó.