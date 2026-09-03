Viviane Morales sale del Ministerio de Educación: en su reemplazo Abelardo de la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación Nacional por motivos personales - crédito @vivianemoralesh/Instagram

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación Nacional por motivos personales y designó en su reemplazo a la exprocuradora Ilva Myriam Hoyos.

El jefe de Estado informó la decisión a través de un mensaje publicado en X, en el que expresó su respaldo a la nueva ministra. “Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional”, escribió.

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De la Espriella sostuvo que Hoyos cuenta con las condiciones para asumir la cartera. Además, destacó su trayectoria y afirmó que espera que ejerza el cargo “con entrega, carácter y convicción”.

La nueva ministra reemplazará a Morales, que deja el Gobierno el 7 de septiembre de 2026 para atender una situación personal. En su mensaje, el presidente manifestó su cercanía con la saliente funcionaria y le agradeció por su paso por el Ejecutivo. “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones”, señaló.

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