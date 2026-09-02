Colombia

Carlos Carrillo cuestionó a Sara Castellanos por insistir en recordar el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Detuve giros irregulares”

La congresista señaló al Gobierno anterior a y legisladores afines de no “rasgarse las vestiduras” ante el caso de la entidad, mientras cuestionan el PGN para 2027 planteado por la actual administración

Carlos Carrillo recordó a Sara Castellanos que los recursos robados de la Ungrd fueron recuperados - crédito Juan Diego López/EFE y @sarag12/Instagram
Carlos Carrillo recordó a Sara Castellanos que los recursos robados de la Ungrd fueron recuperados - crédito Juan Diego López/EFE y @sarag12/Instagram
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El 1 de septiembre de 2026, en una sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República, la senadora Sara Castellanos cuestionó a los exfuncionarios del Gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro, y a congresistas afines a esa administración, por criticar el Presupuesto General de la Nación para 2027 que planteó el nuevo Gobierno.

La propuesta de la administración del presidente Abelardo de la Espriella establece un monto de $634,9 billones, que supera en $58 billones el valor que había planteado Petro en un inicio: $575,6 billones. Algunos han cuestionado el incremento que determinó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en esa propuesta; sin embargo, la congresista Castellanos aseguró que quienes cuestionan el presupuesto guardaron silencio ante graves escándalos de corrupción que se presentaron en el Gobierno de Gustavo Petro.

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La senadora se refirió específicamente al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. Las investigaciones adelantadas hasta el momento indican que en el entramado participaron exfuncionarios de la entidad, congresistas, contratistas y exfuncionarios de la administración nacional anterior.

Hay quienes cuestionan el aumento que estableció el Gobierno actual en el PGN de 2027 - crédito Luisa González/Reuters
Hay quienes cuestionan el aumento que estableció el Gobierno actual en el PGN de 2027 - crédito Luisa González/Reuters

“Yo veo el Gobierno o los congresistas del Gobierno anterior ahora sí rasgándose las vestiduras porque no hay dinero para una entidad que era fundamental para este momento, como lo es la Unidad de Riesgo. Pero no los veía rasgando las vestiduras cuando el propio ministro de Hacienda del Gobierno anterior sí fue cómplice de más de casi un billón que sacaron del Ungrd”, aseveró Sara Castellanos en la sesión de las comisiones económicas.

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A su juicio, los críticos del presupuesto, con el que el Gobierno de De la Espriella también espera enfrentar la situación humanitaria que se vive en varios departamentos del país afectados por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026, estarían actuando con cinismo.

Ahora sí vemos un poco de cinismo en esta actitud diciendo: ‘Ay, ¿dónde está el dinero para el terremoto?’ Cuando se necesitaba el dinero que se robaron. Y eso hay que decirlo", indicó la legisladora.

La funcionaria ha estado presuntamente involucrada en fuertes casos de corrupción en varias entidades - crédito Procuraduría
En el entramado de corrupción de la Ungrd participaron exfuncionarios de la entidad, congresistas, contratistas y exfuncionarios de la administración nacional anterior - crédito Procuraduría

Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd que asumió el liderazgo de la entidad en marzo de 2024, cuando Olmedo López (implicado en el escándalo) salió del cargo, respondió a las declaraciones de Castellanos. En una publicación en X, defendió las medidas que se tomaron durante su administración para hacer frente a las irregularidades que se cometieron dentro de la entidad.

Según indicó, apenas tomó la dirección de la entidad, se dedicó a revisar los contratos y giros de dinero, con el fin de detectar anomalías y frenar aquellos que pudieran derivar en un detrimento. “Cinismo el suyo que sigue hablando como si estuviéramos en febrero del 2024. Tras mi llegada a la UNGRD detuve giros irregulares por casi 650 mil millones de pesos, yo sí fui un muro de contención contra la corrupción que se había robado desde siempre la entidad”, precisó el exfuncionario en la red social.

Asimismo, explicó que los sobrecostos que se incluyeron en los contratos para la compra de los carrotanques fueron tasados en $14.000 millones. Todo ese dinero fue recuperado gracias a la captura de las personas responsables de la desviación de los recursos públicos. Además, esos carrotanques fueron asegurados y puestos en funcionamiento. De esta manera, se logró que fueran enviados a 22 departamentos del país para el suministro de agua potable.

Carlos Carrillo defendió su gestión en la Ungrd para frenar la corrupción - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo defendió su gestión en la Ungrd para frenar la corrupción - crédito @CarlosCarrilloA/X

Usted en lugar de hablar del presente, y hacer su trabajo, sigue repitiendo las imprecisiones que le convienen, un poco de rigor senadora. ¿Por qué el Gobierno mete y saca departamentos del decreto de emergencia? ¿Por qué incluyen en la declaratoria departamentos que ni siquiera declararon calamidad pública? Les va a quedar muy difícil defender al truhán que eligieron de presidente estos cuatro años”, añadió.

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