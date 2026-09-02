Interventor de Nueva EPS reveló la millonada que pierde la entidad mes a mes producto de malos manejos y reveló cuánto se necesita para salvarla

Nueva EPS está intervenida desde abril de 2024, por decisión en ese entonces del Gobierno de Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El agente interventor Roberto Solano expuso la noche del martes 1 de septiembre de 2026 la situación de Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia. Según afirmó, la crisis se debe a los malos manejos que heredó de la administración de Gustavo Petro y amenaza con colapsar el sistema de salud del país.

De acuerdo con Solano, en diálogo con Noticias RCN, la Nueva EPS necesita cerca de $20 billones para evitar su descalabro. Gran parte de esta delicada situación se debe a que recibió una entidad que está perdiendo, mes a mes, entre $300.000 y $350.000 millones, con un impacto directo en la red encargada de atender los cerca de 11,4 millones de afiliados que hacen de esta organización la más grande en el territorio nacional.

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Nueva EPS cuenta con cerca de 11,4 millones de afiliados en Colombia - crédito Nueva EPS

En la entrevista, Solano sostuvo que recibió una situación “profundamente crítica” y detalló el tamaño del deterioro en un registro que agrava la situación, pues al menos 200.000 usuarios se han retirado. Para empezar con la labor de recuperación, dijo que la entidad gestionó de manera oficial el trámite para que el Gobierno libere y gire masivamente recursos retenidos o adeudados a hospitales, clínicas y farmacias (IPS).

Con ello, espera acceder a al menos $1 billón, pese a que la EPS afronta problemas de liquidez, deudas con prestadores y fallas en la dispensación de medicamentos. Su diagnóstico expuso cómo se necesitan rubros de una magnitud superior a los fondos que intenta destrabar en el corto plazo para evitar más cierres de servicios que podrían comprometer la salud de los que requieren una atención médica prioritaria.

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La prioridad inmediata es sostener la red de clínicas y hospitales

Al explicar las primeras decisiones de la intervención, el nuevo responsable de la entidad situó el foco en la relación con los prestadores. “Todo el dinero lo colocamos a la red para oxigenarla y eso es con lo cual estamos llegando a todos los prestadores a decirnos: ‘No nos cierren servicios, ábranos servicios’; vamos a honrar las obligaciones”, dijo Solano al citado medio, en relación con la situación a la que le hace frente.

Para salvar a Nueva EPS, el agente interventor designado por el actual Gobierno habló de la necesidad de girar recursos por $20 billones - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Luisa González/REUTERS

En términos claros, su prioridad está enfocada en frenar el deterioro operativo antes de sanear balances, pues requiere llevar liquidez a clínicas, hospitales y proveedores para impedir que sigan suspendiendo servicios por falta de pago. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella había advertido sobre la realidad que estaría aconteciendo con las entidades promotoras de salud, Nueva EPS sobrepasaría cualquier estimación.

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Crisis de Nueva EPS ya afecta entrega de medicamentos

Uno de los puntos donde el deterioro pasó a la atención directa aparece en la dispensación de fármacos. Solano reconoció que hay zonas en las que la EPS hoy no tiene ese servicio por deudas acumuladas. “En el tema de medicamentos, en unos departamentos en los que no tenemos dispensación por falta de pagos desde hace muchos meses. Estamos buscando opciones con los mismos que venían; se le hicieron abonos”.

El Gobierno de Gustavo Petro habría dejado comprometida la viabilidad de Nueva EPS, con pérdidas de casi $350.000 millones al mes - crédito Infobae Colombia

Con este complejo escenario, la fórmula es reabrir la negociación con los proveedores que ya operaban el servicio y hacer pagos parciales para recuperar de manera gradual la atención. Todo esto, partiendo de una caja limitada y de una regularización por etapas en la que serán claves los desembolsos ya anunciados por el Ministerio de Salud, cuya titular de la dependencia, Ana María Vesga, conoce de primera mano la crisis.

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Frente a ese impacto, que como se mencionaba ya ocasionó un retiro masivo de usuarios, el interventor Solano asumió públicamente la representación de la entidad y ofreció una disculpa. “En nombre de la entidad les pido disculpas. Hoy las represento yo y de verdad que muy, pero muy apenado con ellos. De verdad que nunca debimos llegar a esta situación”, declaró el funcionario designado por el Gobierno De la Espriella.