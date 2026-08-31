El futbolista Luis Díaz envió mensaje de apoyo a la tenista María Camila Osorio, antes de su debut en el US Open 2026

Así fue el mensaje de Luis Díaz y la respuesta de María Camila Osorio, en la previa de su debut en el US Open 2026 - crédito María Camila Osorio

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La relación de admiración entre Luis Díaz y María Camila Osorio sumó un nuevo capítulo en la antesala del US Open 2026. La tenista colombiana volvió a aparecer en las canchas de Flushing Meadows con una camiseta del futbolista del Bayern Múnich, repitiendo una imagen que ya había protagonizado un año atrás y que nuevamente llamó la atención en Nueva York.

Osorio, actual raqueta número uno de Colombia, se prepara para afrontar uno de los retos más exigentes de su temporada: enfrentar en la primera ronda del último Grand Slam del año a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y campeona defensora del torneo.

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En medio de esa preparación, la cucuteña recibió un mensaje especial desde Alemania. Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia y jugador del Bayern Múnich, apareció en un video para desearle suerte antes de su estreno en el certamen estadounidense.

“Quería desearte mucha suerte en el US Open”, manifestó el futbolista colombiano, mientras mostraba una camiseta del Bayern Múnich preparada especialmente para Osorio. La tenista reaccionó con sorpresa ante el detalle y respondió: “Qué cool”.

El de la izquierda es Luis Díaz con su camiseta del Bayern Múnich, esa que le regaló a María Camila Osorio que aparece a la derecha de la imagen - crédito AFP

María Camila Osorio ya había usado una camiseta de Luis Díaz

El gesto se produjo después de que ambos deportistas protagonizaran varios intercambios que comenzaron a hacerse visibles desde 2025. En aquella edición del US Open, Osorio utilizó una camiseta de Díaz durante una de sus jornadas de entrenamiento. La imagen generó comentarios y, posteriormente, se conoció que la tenista recibió el reconocimiento del jugador por su desempeño.

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Meses después, la colombiana conquistó el WTA 125 de Manila. Como reconocimiento por ese título, Díaz le envió una camiseta oficial del Bayern Múnich, firmada y personalizada con el dorsal 14, número que identifica al atacante guajiro en el conjunto alemán. La prenda también estuvo acompañada por un mensaje de felicitación.

Luis Díaz comenzó con gol su temporada 2026/27 en el Bayern Múnich, equipo del cual le regaló una camiseta a María Camila Osorio - crédito Matthias Schrader/ AP Foto

Precisamente, esa camiseta fue la que Osorio decidió utilizar nuevamente durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento antes de su debut en el US Open 2026. La imagen fue compartida y destacada por el Bayern Múnich, que resaltó el vínculo de apoyo entre dos deportistas colombianos que desarrollan sus carreras en disciplinas diferentes.

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El nuevo mensaje de Díaz representa otro capítulo de una relación basada en la admiración deportiva. Mientras el futbolista atraviesa una nueva etapa de su carrera en uno de los clubes más importantes de Europa, Osorio busca avanzar en un torneo en el que tendrá desde el comienzo a una de las principales favoritas al título.

María Camila Osorio jugará estelunes 31 de agosto contra la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

¿Qué posición en el ranking mundial ocupa María Camila Osorio?

La cucuteña llega al US Open ubicada en el puesto 58 del ranking WTA. Su rival en la primera ronda será Sabalenka, con quien ya se enfrentó en dos oportunidades: Wimbledon 2021 y el Madrid Open 2023. En ambos casos, la colombiana tuvo que medirse con una jugadora que posteriormente se consolidó entre las mejores del circuito.

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El desafío será especialmente exigente para Osorio, pero el respaldo no solamente ha llegado desde el entorno del tenis. La presencia de la camiseta de Díaz y el mensaje enviado por el futbolista se suman al acompañamiento que la colombiana ha recibido de los aficionados durante sus entrenamientos en Nueva York.

La cercanía entre Osorio y el fútbol tampoco es nueva. La tenista ha contado en diferentes oportunidades su gusto por este deporte, una afición relacionada con su familia, pues su abuelo fue jugador profesional y su hermano también practicó fútbol.

Además, en su paso por el US Open, Osorio ha destacado el respaldo de los aficionados, especialmente de los niños. Después de uno de sus entrenamientos, una pequeña seguidora le entregó un regalo y le pidió que firmara una pelota gigante. La colombiana respondió con un mensaje sobre la importancia de inspirar a las nuevas generaciones.

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