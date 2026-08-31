Colombia

Daniel Briceño anunció que entregará parte de su sueldo a víctima de las Farc que se atrevió a denunciar a Sandra Ramírez

El representante a la Cámara aseguró que durante un año destinará parte de sus ingresos a fortalecer el proyecto productivo de Deisy Dorelly, que fue reclutada por la extinta guerrilla cuando era menor de edad

Deisy Dorelly agradeció a Daniel Briceño por cumplir con entregarle parte de su sueldo como congresista para su emprendimiento - crédito @DeisyDorelly/X

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El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció que entregará una parte de su salario mensual como congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima del secuestro y reclutamiento forzado de las extintas Farc, con el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo de su emprendimiento personal.

La decisión responde a un compromiso asumido por el legislador respecto a la reducción voluntaria de los ingresos que recibe por su labor normativa y de control político en la capital del país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Briceño confirmó el inicio de la transferencia de los recursos a la activista e indicó que la iniciativa se extenderá a otras personas afectadas por las acciones del grupo armado.

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“Prometimos bajarnos el sueldo de congresista y ayudarle a Deisy víctima de las FARC en sus sueños y estamos cumpliendo. Durante el primer año Deisy recibirá parte de mi salario y cada año una víctima de las FARC la recibirá también. Deisy hará lo mejor con estos recursos (sic)”, escribió el congresista.

El congresista aseguró que la ayuda económica hace parte de su compromiso de reducir voluntariamente sus ingresos y respaldar a personas afectadas por el conflicto armado - crédito @Danielbricen/X
El congresista aseguró que la ayuda económica hace parte de su compromiso de reducir voluntariamente sus ingresos y respaldar a personas afectadas por el conflicto armado - crédito @Danielbricen/X

La confirmación de la entrega de los fondos se dio luego de que Deisy Dorelly expresara su agradecimiento por intermedio de sus plataformas digitales y destacara la importancia del respaldo financiero para la sostenibilidad de sus proyectos productivos.

La mujer aseguró que el apoyo económico fortalece sus labores de representación social a favor de los sobrevivientes de la guerra en el país: “Cuando empecé todo esto, lo hice por convicción, por amor a mi causa, que son las 18.677 víctimas inocentes que fuimos secuestradas, torturadas o abusadas por los criminales de las FARC, muchos de los cuales hoy siguen en total impunidad”.

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“Lo hice sin esperar nada a cambio. Pero en el camino han llegado a mi vida angelitos maravillosos, como @DianaSaray y hoy, el doctor @Danielbricen (sic)”, posteó la lideresa.

Deisy Dorelly destacó que el respaldo representa más que una ayuda económica, pues, según afirmó, constituye un reconocimiento a su proyecto y a su labor social - crédito @DeisyDorelly/X
Deisy Dorelly destacó que el respaldo representa más que una ayuda económica, pues, según afirmó, constituye un reconocimiento a su proyecto y a su labor social - crédito @DeisyDorelly/X

“Doctor, usted me dijo que iba a apoyar mi emprendimiento y hoy cumplió su palabra. Para mí significa muchísimo más que una ayuda económica: significa creer en mis sueños, tenderme la mano y darme fuerzas para seguir adelante. Sé que también va a beneficiar a otras víctimas que necesitan una oportunidad. Gracias, doctor Daniel Briceño, por su generosidad, su solidaridad”, puntualizó.

Junto al texto, Deisy difundió un mensaje en video donde ratificó la entrega del dinero correspondiente a la prima del cabildante y reiteró su compromiso con el trabajo comunitario.

“Emprendí esto con el deseo más profundo de luchar por justicia, de contarle la verdad a los colombianos y de darle voz a miles de mujeres y hombres sobrevivientes del conflicto que por años hemos sido silenciados”, señaló la mujer en su videoclip publicado en X.

El apoyo anunciado por Briceño busca contribuir al desarrollo del emprendimiento de Dorelly y, según el congresista, extender este tipo de respaldo a otras víctimas - crédito @DeisyDorelly/X
El apoyo anunciado por Briceño busca contribuir al desarrollo del emprendimiento de Dorelly y, según el congresista, extender este tipo de respaldo a otras víctimas - crédito @DeisyDorelly/X

“Gracias por creer en mí, por creer en mi proyecto, por escuchar mi historia, por ese gesto tan hermoso de apoyarme en mi emprendimiento. Usted me dio su palabra y hoy con mucha emoción puedo decir que la cumplió. Me concedió su prima”, afirmó en la pieza audiovisual.

¿Quién es Deisy Dorelly Guanaro?

La historia de Deisy Dorelly Guanaro constituye uno de los casos documentados sobre el impacto del conflicto armado en menores de edad en territorio nacional.

En 1998, cuando tenía 11 años de edad, fue arrebatada de su núcleo familiar y reclutada de forma ilícita por las extintas Farc-EP. Durante su permanencia en la estructura armada, sufrió agresiones físicas, violencia sexual continuada y la pérdida de dos de sus hermanos, quienes también fueron retenidos y posteriormente asesinados.

Luego de lograr su desvinculación de las filas guerrilleras durante la adolescencia, Dorelly ingresó a los programas de atención y protección del Estado. Con el paso de los años completó estudios superiores en periodismo y trabajo social, convirtiéndose en defensora de derechos humanos.

Deisy Dorelly fue reclutada ilegalmente en 1998, cuando tenía 11 años, y posteriormente relató haber sufrido violencia durante su permanencia en la organización armada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Deisy Dorelly fue reclutada ilegalmente en 1998, cuando tenía 11 años, y posteriormente relató haber sufrido violencia durante su permanencia en la organización armada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Desde su ejercicio profesional, la activista confrontó públicamente a los antiguos mandos guerrilleros para exigir el reconocimiento de la violencia sexual y la captación sistemática de menores durante el desarrollo del enfrentamiento armado, tal y como pasó con la exsenadora Sandra Ramírez, que militó en las Farc de la mano del comandante de la guerrilla, alias Tirofijo.

Luego de la posesión presidencial de 2026, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) formalizó la vinculación laboral de Deisy Dorelly con el fin de fortalecer los programas territoriales orientados a la prevención del abuso y la protección de niños y adolescentes en zonas vulnerables.

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