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Matías Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League, pero no jugaría con ese equipo

El jugador de 18 años será el tercer colombiano en Las Gaviotas de Inglaterra. Steven Álzate y José Izquierdo fueron los dos primeros

Matías Orozco es oficialmente nuevo jugador del Brighton. En las próximas horas se definirá el equipo al que va cedido. Portugal o España, los destinos más probables - crédito Brighton

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Matías Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Brighton & Hove Albion, club que compite en la Premier League de Inglaterra. El mediocampista colombiano, de apenas 18 años, dejó Deportivo Cali para comenzar una nueva etapa en Europa y firmó un contrato por cinco temporadas, aunque su llegada al conjunto inglés no significaría que vaya a disputar inmediatamente la máxima categoría del fútbol británico.

El Brighton confirmó la incorporación del futbolista a través de sus canales oficiales, donde publicó una fotografía de Orozco con la camiseta del club. “Nos complace confirmar la firma de Matías Orozco procedente del Deportivo Cali con un contrato de cinco años”, informó la institución inglesa.

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De esta manera, el volante queda vinculado al Brighton hasta 2031. El traspaso se habría cerrado en una cifra cercana a los 4,8 millones de euros por el 85% de los derechos deportivos del jugador. El equipo vallecaucano conservaría el 15% de una futura venta.

La transferencia de Orozco representaría uno de los negocios más importantes realizados por Deportivo Cali en los últimos años. El jugador viajó a Europa días atrás junto a su representante, Leonardo Daza, para completar los trámites relacionados con su llegada al fútbol inglés, entre ellos el visado, los exámenes médicos y la firma del contrato.

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Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion
Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion

El crecimiento de Matías Orozco en Deportivo Cali

Orozco llegó a las divisiones inferiores de Deportivo Cali en 2022 y rápidamente avanzó dentro de la estructura del club. Su debut profesional se produjo en junio de 2025, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, y durante el primer semestre de 2026 comenzó a tener mayor protagonismo en el plantel profesional.

Aunque en sus primeros años se desempeñó principalmente como mediapunta, con el tiempo retrasó su posición para asumir funciones en el mediocampo. Su capacidad para recuperar la pelota se sumó a características como la técnica, la visión de juego y la pegada, aspectos que despertaron el interés de clubes europeos.

El futbolista también ha tenido presencia en las selecciones juveniles de Colombia. Ha formado parte del proceso de la categoría Sub-20 y, en diferentes encuentros, incluso portó la cinta de capitán, consolidándose como uno de los jugadores considerados dentro de ese proceso.

Matías Orozco ha disputado 28 partidos con Deportivo Cali entre 2025 y 2026 - crédito Deportivo Cali
Matías Orozco disputó 28 partidos con Deportivo Cali entre 2025 y 2026 - crédito Deportivo Cali

Brighton contempla una cesión para el colombiano

La principal incógnita ahora está relacionada con el futuro inmediato de Orozco. Su fichaje por el Brighton no significa necesariamente que vaya a formar parte del primer equipo que disputa la Premier League.

The Argus, medio de comunicación en Inglaterra, aseguró que el club contempla la posibilidad de ceder al colombiano a otra institución para que pueda sumar minutos, adquirir experiencia y adaptarse al fútbol europeo antes de intentar consolidarse en el plantel principal.

La estrategia no sería nueva para el Brighton, que ha utilizado las cesiones como mecanismo para desarrollar a algunos de sus jóvenes talentos. En el caso de Orozco, Portugal y España aparecen como posibles destinos para continuar su formación, aunque todavía no existe confirmación sobre el equipo al que sería enviado.

El cierre del mercado de fichajes también abre otra posibilidad: que el mediocampista permanezca inicialmente vinculado al Brighton y tenga participación con el equipo Sub-21 mientras se define su futuro.

José Izquierdo es uno de los dos colombianos con pasado en el Brighton de Inglaterra - crédito Brighton Albion
José Izquierdo es uno de los dos colombianos con pasado en el Brighton de Inglaterra - crédito Brighton Albion

Los colombianos que ya pasaron por Brighton

Matías Orozco no será el primer colombiano en vestir la camiseta del Brighton & Hove Albion. Antes de él, Steven Alzate y José Izquierdo también tuvieron etapas en el conjunto inglés. Alzate, quien actualmente juega para Atlanta United en la MLS, pasó varios años en Brighton y también tuvo experiencia en el fútbol inglés con Hull City, además de una etapa en el Standard de Lieja de Bélgica. El mediocampista incluso representó a la selección Colombia.

Por su parte, José Izquierdo también defendió los colores del Brighton, aunque su carrera estuvo condicionada por problemas físicos. El extremo, que también jugó para el Club Brugge de Bélgica, sufrió graves lesiones de rodilla después del Mundial de Rusia 2018 y posteriormente se retiró del fútbol profesional.

Ahora, Orozco buscará escribir su propia historia en el club inglés, aunque su primer objetivo será consolidar su proceso de adaptación al fútbol europeo y sumar minutos antes de intentar llegar al primer equipo.

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