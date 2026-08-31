Colombia

De la Espriella ofreció excusas por acto religioso en su ceremonia de posesión como presidente: “Respeto separación entre la Iglesia y el Estado”

El presidente de la República admitió que, aunque se identifica como católico y creyente, garantizará y protegerá los derechos y libertades de todos los colombianos, incluyendo la libertad religiosa, comprometiéndose a evitar en adelante cualquier manifestación de ese tipo

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia
Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ofreció en la noche del domingo 30 de agosto, durante su alocución presidencial, excusas públicas por la inclusión de un acto religioso en su ceremonia de posesión, que se llevó a cabo el pasado 7 de agosto en la Arena USC Cali (Valle del Cauca). Con ello, el mandatario cumplió un fallo judicial que determinó la vulneración del principio de neutralidad religiosa y del carácter laico del Estado.

“Para finalizar, y dando cumplimiento al fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2026 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, me permito señalar que la ceremonia de transmisión de mando correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta del Honorable Congreso de la República, aprobado el 7 de agosto, el día que me posesioné”, expresó el mandatario en su cadena transmitida por los canales públicos.

PUBLICIDAD

El discurso se pronunció por parte de Abelardo de la Espriella en la ceremonia de posesión presidencial que se llevó a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali (Valle del Cauca) - créditos Lina Gasca / Colprensa
La utilización de elementos religiosos y la participación de un sacerdote católico, un pastor evangélico y un rabino, encendieron la controversia sobre su acto de posesión - créditos Lina Gasca / Colprensa

Lo dicho por De la Espriella, como él mismo lo indicó, respondió a la orden del referido juzgado del distrito, que instó tanto al presidente como al titular del Congreso, Honorio Henríquez, a ofrecer una disculpa pública a la nación. La decisión judicial tuvo origen en una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, que argumentó que con ello se vulneran sus derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia.

“La elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación. Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, agregó el presidente.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella aseguró que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA
Abelardo de la Espriella ha asegurado que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Los motivos por los que Abelardo de la Espriella tuvo que cumplir con el fallo judicial

El fallo judicial, es válido reseñar, expuso los elementos que motivaron la sanción: la inclusión de un espacio formal de “invocación y alabanza” en la agenda oficial, la presencia en tarima de líderes religiosos de distintas confesiones -como dos sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino-, la exhibición de una escultura de la Virgen de Fátima en el recinto y la utilización de frases explícitas de fe durante el discurso presidencial.

Además, la ceremonia incluyó la interpretación de música sacra, como el Hallelujah, en los intermedios del acto. A juicio del juez Quinto, si bien los servidores públicos tienen derecho a la libertad de culto en su vida privada, “están obligados a mantener la estricta neutralidad del Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales”. , teniendo en cuenta que Colombia es un estado laico desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.

La financiación o promoción de rituales en actos institucionales vulnera la igualdad de los ciudadanos no creyentes o pertenecientes a minorías. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello. Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”, finalizó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella rompió la tradición al posesionarse en Cali (Valle del Cauca) y dar su primer discurso como mandatario ante las tropas militares - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella rompió la tradición al posesionarse en Cali (Valle del Cauca) y dar su primer discurso como mandatario ante las tropas militares - crédito Luisa González/REUTERS

¿A qué obligaba el fallo a Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el fallo, tanto el presidente como el presidente del Senado debían hacer una transmisión obligatoria en radio y televisión nacional antes del 30 de septiembre, en la que se comprometieran a abstenerse de promover prácticas religiosas en eventos oficiales. También se ordenó expedir una directiva presidencial para prohibir y restringir las expresiones religiosas en actos públicos institucionales de todos los funcionarios del Estado.

De esta manera, De la Espriella habría dado cumplimiento al sentido de la determinación judicial, que generó una amplia reacción en el entorno político y jurídico, pues miembros del legislativo, como la senadora Jennifer Pedraza, expresaron su molestia por lo sucedido y, en consecuencia, respaldaron la decisión que llevó al jefe de Estado a disculparse. Todo esto, al considerar que se “amenazaba el carácter laico del Estado” por De la Espriella.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPosesión De la EspriellaGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El terremoto dejó una factura de $42,1 billones: así quedaron las regiones más golpeadas

Un informe advirtió que 11,4 millones de personas estuvieron expuestas a una intensidad sísmica potencialmente dañina y señaló los principales retos que tendrá la recuperación en los territorios afectados

El terremoto dejó una factura de $42,1 billones: así quedaron las regiones más golpeadas

Gobierno abrió convocatoria en formación digital, tecnologica y socioemocional gratuita para docentes tras el sismo del 10 de agosto

La formación docente busca reforzar competencias digitales, educación virtual y pedagogías flexibles para responder a la emergencia y a la recuperación en cada territorio

Gobierno abrió convocatoria en formación digital, tecnologica y socioemocional gratuita para docentes tras el sismo del 10 de agosto

La reconstrucción del turismo después del terremoto no pasaría por reducir los impuestos en el sector: “De nada sirve traer millones”

El auge reciente de visitantes extranjeros y la expansión regional abren un escenario inédito para articular alianzas en gastronomía, artes, capacitación y nuevas industrias creativas

La reconstrucción del turismo después del terremoto no pasaría por reducir los impuestos en el sector: “De nada sirve traer millones”

Bombardeo en Guaviare: 3 menores habrían muerto tras la ofensiva militar ordenada por Abelardo de la Espriella

Los peritos de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio identificaron a nueve víctimas, entre ellas cuatro mujeres y cinco hombres; un cadáver que sigue sin nombre podría pertenecer a ‘Urías Perdomo’

Bombardeo en Guaviare: 3 menores habrían muerto tras la ofensiva militar ordenada por Abelardo de la Espriella

Directora del Icbf protagonizó fuerte pelea con su antecesora y destapó millonarios gastos: “La plata de la niñez se respeta”

La disputa se desató tras una publicación de Astrid Cáceres sobre los recursos del instituto y terminó con cuestionamientos a su gestión al frente de la entidad por parte de Carolina Restrepo

Directora del Icbf protagonizó fuerte pelea con su antecesora y destapó millonarios gastos: “La plata de la niñez se respeta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Alci Acosta permanece en la UCI por complicaciones renales y de próstata: este fue el anuncio de su familia

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Deportes

La selección Colombia habría recibido una oferta para jugar partidos amistosos en noviembre

La selección Colombia habría recibido una oferta para jugar partidos amistosos en noviembre

Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

Matías Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League, pero no jugaría con ese equipo

Colombia comenzó con el pie izquierdo su participación en el US Open 2026: tenista quedó eliminada en su debut

Jhon Jáder Durán tendría dos delanteros por encima en la convocatoria de la selección Colombia