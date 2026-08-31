Rodrigo Lara arremetió contra la Alcaldía de Bogotá por abuso en el uso de fotomultas: “Prevención vial sí; recaudo abusivo no”

Rodrigo Lara confrontó a la Alcaldía de Bogotá por el manejo de las cámaras de fotodetección y cuestionó el recaudo de las fotomultas - crédito Composición fotográfica

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confrontó públicamente a la Alcaldía de Bogotá por el manejo de las cámaras de fotodetección, conocidas como fotomultas, y criticó lo que calificó como “recaudo abusivo” a través de estas sanciones.

“Prevención vial sí; recaudo abusivo no” se convirtió en el eje de sus declaraciones, tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de enfrentar lo que denominó la “mafia de las fotomultas, grúas y patios”.

Un enfrentamiento abierto sobre la política de tránsito

El jefe de la cartera del Interior celebró la decisión presidencial y subrayó que en Colombia el enfoque debe centrarse en la prevención de accidentes y la protección de la vida, no en la generación de ingresos a costa de los ciudadanos.

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El ministro Rodrigo Lara confrontó a la Alcaldía de Bogotá por el uso de las fotomultas - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

Lara expresó: “Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano. Esta batalla la he librado durante años en Bogotá. Hoy, por voluntad del presidente, la vamos a ganar”.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad administra actualmente más de 120 cámaras de fotomultas, y la reciente instalación de 18 nuevos dispositivos en corredores principales reavivó la polémica. De acuerdo con la Secretaría, la medida busca reducir la accidentalidad, pero desde el Gobierno nacional se cuestiona su verdadero impacto y el incremento en la cantidad de sanciones económicas para los conductores.

Apoyo a la reforma del Código de Tránsito

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que desde su despacho se prepara ya un borrador para modificar el Código Nacional de Tránsito, siguiendo la instrucción del presidente De la Espriella.

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Lara manifestó su respaldo absoluto a la reforma y reiteró su disposición para trabajar en conjunto con la cartera de Transporte. “Ministra Elsa Noguera: cuente con todo el respaldo del Ministerio del Interior para tramitar la reforma al Código de Tránsito”, escribió el ministro en su red social X.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó la preparación de un borrador para reformar el Código Nacional de Tránsito por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella - crédito @elsanoguerabaq / X

Noguera, por la misma vía, respondió: “Gracias, ministro. Su respaldo será fundamental para sacar adelante esta reforma. Ya estamos preparando el borrador del nuevo Código de Tránsito para proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar el bolsillo de los colombianos”.

El Gobierno nacional sostiene que la protección de la vida seguirá siendo prioritaria, pero busca garantizar que los trámites y sanciones de tránsito no se transformen en un “negocio infame” que afecte injustamente a las familias, como expresó Lara al referirse a las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá.

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El presidente Abelardo de la Espriella apoyó el llamado de la ministra de Transporte para frenar lo que calificó de medidas “excesivas” y solicitó una revisión profunda del funcionamiento y la legalidad de las fotomultas en todo el país.

“Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional”, sostuvo el mandatario.

¿Qué propone la reforma?

La reforma al Código de Tránsito propone multas proporcionales a la capacidad económica, cambios en Runt y Simit, cursos más accesibles y licencias con mayor vigencia - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las propuestas se incluyen multas proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducción de cobros asociados al Runt y el Simit, cursos de tránsito más accesibles, ampliación de la vigencia de las licencias y plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.

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Desde el Ejecutivo, la directriz es clara: la seguridad vial debe privilegiar la prevención y evitar que los procedimientos asociados a grúas, patios y fotomultas se utilicen como mecanismos de recaudo excesivo.

Lara ratificó su compromiso con la reforma y aseguró que, con el respaldo del presidente y el trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte, se buscará frenar prácticas que considera perjudiciales para los ciudadanos.

Por el momento, la Alcaldía de Bogotá sostiene la defensa de las cámaras de fotodetección como herramientas para salvar vidas y mantener el orden en las vías.