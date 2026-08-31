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La selección Colombia habría recibido una oferta para jugar partidos amistosos en noviembre

Los compromisos se desarrollarían durante la fecha FIFA que va del 9 al 17 del penúltimo mes del año

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
La selección Colombia recibió un ofrecimiento para jugar los partidos amistosos del mes de noviembre en el continente de Asia - crédito Ulises Ruiz
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La selección Colombia habría recibido una oferta para disputar sus partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre en Asia. Así lo informó el diario As Colombia durante el programa Es Un Hecho, en el que se aseguró que el ofrecimiento habría llegado a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), luego de que esta confirmara sus próximos compromisos internacionales ante México, Paraguay y Perú.

La selección enfrentará a México el sábado 26 de septiembre y jugará ante Paraguay el 2 de octubre, con Perú el 6 del mismo mes. Todos esos encuentros se disputarán en Estados Unidos, donde la “Tricolor” ha jugado varios de sus compromisos durante los últimos años.

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En caso de que la Federación Colombiana de Fútbol acepte disputar los partidos de la selección absoluta en Asia, Colombia volvería a jugar en ese continente después de más de tres años. Su última presentación allí fue el 28 de marzo de 2023 ante Japón, partido que terminó con la victoria 2-1 para el equipo colombiano.

El último partido de Colombia en el continente asiático fue ante Japón el pasado 28 de marzo de 2023 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
El último partido de Colombia en el continente asiático fue ante Japón el pasado 28 de marzo de 2023 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En aquella oportunidad, Colombia se impuso con anotaciones de Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, mientras que Kaoru Mitoma marcó para el conjunto japonés.

Japón no fue el único rival de Colombia durante esa fecha FIFA, que también estuvo compuesta por partidos amistosos. Corea del Sur fue el otro adversario de la “Tricolor”, en un encuentro disputado también en Asia que terminó igualado 2-2.

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Son Heung-min anotó los dos goles con los que el equipo coreano tomó ventaja, mientras que Jorge Carrascal y James Rodríguez marcaron para Colombia y sellaron el empate.

Corea del Sur fue el otro rival que tuvo la selección Colombia en la más reciente participación en el continente de Asia durante una fecha FIFA - crédito Kim Hong-Ji/Reuters
Corea del Sur fue el otro rival que tuvo la selección Colombia en la más reciente participación en el continente de Asia durante una fecha FIFA - crédito Kim Hong-Ji/Reuters

¿Cómo funciona la oferta para que las selecciones jueguen partidos amistosos en un continente u otro?

De acuerdo con lo expuesto por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en su sitio web, las ofertas para que las selecciones nacionales disputen partidos amistosos en otros continentes pueden funcionar mediante la intermediación de empresas de marketing deportivo, promotores con licencia oficial de la FIFA y acuerdos económicos directos entre las federaciones.

Los factores clave de este tipo de negociaciones son:

  • Empresas promotoras: agencias privadas compran o alquilan los derechos de los partidos para llevar a una selección a un país extranjero, como ocurre cuando equipos sudamericanos o europeos disputan encuentros en Norteamérica, Asia u Oriente Medio.
  • Garantías y costos: el promotor u organizador ofrece una cifra fija garantizada a la federación visitante, además de asumir costos relacionados con vuelos chárter, hospedaje, logística y seguridad.
  • Reparto de ingresos: se puede negociar un porcentaje de la venta de taquilla, los derechos de transmisión televisiva local y los patrocinios del evento.
  • El poder de la marca: las selecciones con mayor arrastre global, como Brasil o Argentina, pueden recibir ofertas económicas superiores debido al interés comercial que generan.
  • Ventana de fechas FIFA: los traslados intercontinentales se realizan durante los periodos autorizados por el calendario internacional, en los que los clubes están obligados a ceder a sus jugadores.

Esos serían algunos de los factores que estaría revisando la Federación Colombiana de Fútbol para aceptar, o no, la posibilidad de disputar los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre de 2026 en Asia.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Próximos partidos amistosos de la selección Colombia

Antes de la fecha FIFA de noviembre, la selección Colombia disputará sus próximos tres partidos amistosos entre septiembre y octubre. La FCF ya confirmó los siguientes compromisos internacionales:

  • Colombia vs. México: sábado 26 de septiembre.
  • Colombia vs. Paraguay: viernes 2 de octubre.
  • Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre.

Todos los partidos se disputarán en Estados Unidos, país en el que la selección Colombia también jugó encuentros amistosos durante 2026. Antes de su participación en la Copa Mundial, la “Tricolor” enfrentó a Costa Rica y Jordania, con victorias 3-1 y 2-0, respectivamente.

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