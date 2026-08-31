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Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

El capitán del DIM sigue sin estrenarse con el gol, pero ya contribuyó con un pase gol para la cuarta victoria del equipo en el campeonato

Luis Amaranto Perea, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, manifestó que el equipo debe mejorar en la tenencia del balón para no sufrir en los partidos, pero en general se mostró satisfecho por lo hecho por sus dirigidos - crédito Dimayor
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Deportivo Independiente Medellín ganó 2-1 ante Llaneros, en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El Atanasio Girardot albergó veinte mil espectadores para ver las anotaciones de John Montaño y Jeison Medina en el equipo local, y Francisco Meza para el visitante. Este resultado ubica a los dirigidos por Luis Amaranto Perea en la casilla tres de la tabla de posiciones con 12 puntos, mientras que los orientados por José Luis García siguen dentro de los ocho, posición cinco con 11 unidades.

Juan Fernando Quintero ya comenzó a hacer de las suyas. El capitán del Deportivo Independiente Medellín fue titular por primera vez tras su regreso al equipo “Poderoso” después de nueve años y jugó todo el partido. Regaló su primera pincelada al dar la asistencia para el segundo gol del partido, recibió el balón en el carril derecho en ataque para Medellín, se perfiló y realizó un cambio de frente de más de 50 metros, a espaldas de la defensa visitante e imposible de interceptar, para la aparición de John Montaño, que con un toque de primera intención bañó al arquero Roameth Romaña de Llaneros.

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Juan Fernando Quintero fue elegido como la figura del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la fecha ocho en la LigaBetPlay 2026-II - crédito DIM
Juan Fernando Quintero fue elegido como la figura del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la fecha ocho en la LigaBetPlay 2026-II - crédito DIM

Cronología del partido DIM vs. Llaneros

El partido entre Independiente Medellín y Llaneros tuvo un inicio intenso, con el conjunto antioqueño tomando rápidamente el control del marcador. Tras algunas

Aproximadamente en los primeros minutos, el “Poderoso” abrió la cuenta al minuto 16 y amplió la diferencia cuatro minutos después, poniendo el 2-0 antes de llegar a la mitad de la primera parte.

Llaneros reaccionó después del segundo tanto y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival. La insistencia tuvo premio al minuto 43, cuando logró descontar tras un tiro de esquina y dejó el marcador 2-1 antes del descanso.

Jeisson Medina anotó el primer gol del Independiente Medellín en el partido ante Llaneros - crédito DIM
Jeisson Medina anotó el primer gol del Independiente Medellín en el partido ante Llaneros - crédito DIM

En el segundo tiempo, el equipo visitante buscó el empate y generó algunas opciones, aunque Medellín también tuvo oportunidades para aumentar la ventaja. El conjunto local realizó varios cambios para refrescar su plantilla y mantener el resultado.

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Durante los últimos minutos, el partido ganó intensidad. Medellín estuvo cerca de marcar el tercero en diferentes ocasiones, incluyendo un remate que terminó en el poste al minuto 94. Llaneros, por su parte, intentó aprovechar los espacios en busca de la igualdad, pero no consiguió superar nuevamente la defensa antioqueña.

Finalmente, después de seis minutos de adición, Independiente Medellín aseguró la victoria por 2-1 y sumó tres puntos en casa.

John Montaño fue el anotador del primer gol para Independiente Medellín ante Llaneros - crédito DIM
John Montaño fue el anotador del segundo gol para Independiente Medellín ante Llaneros - crédito DIM

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Llaneros FC: 11 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 10 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Deportivo Cali: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  12. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  13. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  14. Internacional de Bogotá: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  15. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 2 punto / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  19. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 1 punto / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.

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