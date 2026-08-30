Policía incautó más de $200 millones en contrabando cerca a la frontera entre Colombia y Venezuela: así fue el operativo

Declaraciones del mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, jefe de la División de Control Operativo Cúcuta, sobre operativo contra el contrabando en Villa del Rosario, Norte de Santander - crédito Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)

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Integrantes de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de la Policía Nacional de Colombia allanaron dos inmuebles cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde aprehendieron mercancía de contrabando avaluada en 240 millones de pesos.

Según el reporte oficial, el operativo se realizó en el corregimiento de La Parada, municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander (Colombia), en un operativo conjunto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Secretaría de Hacienda Departamental y el Invima.

De acuerdo con la investigación policial, los inmuebles funcionaban como centros clandestinos de acopio de productos de origen extranjero sin documentación aduanera para su ingreso y comercialización en el país.

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El operativo de control aduanero se realizó en La Parada, en el municipio de Villa del Rosario - crédito Policía Nacional de Colombia

En los procedimientos se incautaron 11.108 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero, 7.124 unidades de productos perecederos sin certificaciones sanitarias y 6.300 unidades de chimó, derivados del tabaco.

“Este resultado operacional representa un impacto significativo contra las dinámicas del comercio ilegal y el contrabando en la región, actividades que afectan directamente a los sectores productivos y comerciantes que desarrollan sus actividades dentro del marco de la legalidad”, afirmó el mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, jefe de la División de Control Operativo Cúcuta.

Por último, la Policía Nacional de Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades relacionadas con el contrabando, suministrando líneas de contacto y garantizando reserva en la información proporcionada.

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En el operativo fueron incautadas 11.108 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero - crédito Policía Nacional de Colombia

“Pueden comunicarse a la línea Anticontrabando 159, al WhatsApp 3213942169 o escribir al correo olfa.anticontrabando@policia.gov.co. La información suministrada será manejada con absoluta reserva”, mencionó el oficial.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su análisis correspondiente.

Interceptan motonave venezolana con contrabando en La Guajira

El operativo realizado en Norte de Santander se suma a otras acciones policiales para contrarrestar a los grupos ilegales dedicados al contrabando en el territorio colombiano.

Entre ellos se destaca una operación efectuada por la Armada de Colombia donde interceptaron una embarcación procedente de Venezuela cerca de la costa del departamento de La Guajira y decomisaron un cargamento de cigarrillos de contrabando avaluado en $16.250 millones.

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La Armada de Colombia interceptó una embarcación de bandera venezolana cerca de la costa de La Guajira en un operativo contra el contrabando de cigarrillos - crédito prensa Armada de Colombia

El procedimiento, que fue ejecutado de manera coordinada entre la Armada, la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Dian, dejó nueve capturados: tres colombianos y seis de nacionalidad venezolana.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 2.500 cajas de tabaco importado, equivalentes a 1.250.000 cajetillas de distintas marcas.

“La operación permitió la incautación de una importante cantidad de mercancía de procedencia extranjera, presuntamente destinada a actividades de contrabando (...) constituye uno de los golpes más importantes registrados en los últimos años contra el contrabando de cigarrillos mediante rutas marítimas en el Caribe colombiano y representa una significativa afectación a las economías ilícitas asociadas a grupos narcoterroristas”, declaró el capitán de navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe.

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Una operación conjunta en aguas cercanas a La Guajira permitió la incautación de una embarcación venezolana con una gran cantidad de cigarrillos ilegales, lo que representa uno de los mayores golpes recientes a la economía criminal en la región - crédito prensa Armada de Colombia

El alto oficial recalcó que el caso muestra la importancia de la coordinación entre instituciones para reforzar el control sobre los espacios marítimos del país. Según explicó, el contrabando puede conectarse con otras dinámicas delictivas porque genera ingresos para estructuras criminales que buscan ampliar sus capacidades y eludir la acción de las autoridades.

De acuerdo con la Armada de Colombia, el contrabando de cigarrillos a gran escala suele estar ligado a esquemas de crimen organizado en el Caribe, donde distintos grupos buscan recursos para sostener actividades ilícitas. Las autoridades recalcaron que la persecución de estas redes no solo protege la economía formal, sino que impacta en la seguridad nacional.

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Por el momento, el avalúo definitivo quedará en manos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por el presunto delito de contrabando.

Finalmente, la institución naval reiteró su disposición para mantener las operaciones de vigilancia, control e interdicción marítima en el Caribe colombiano.