Fatal accidente entre bus y camión deja 3 muertos y 18 heridos en la vía Manizales-Medellín: esto dijo el gobernador de Antioquia

Tres muertos y 15 heridos deja accidente en carretera de Antioquia - crédito @ChismeMedellin/X

Guardar

3 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas luego de un choque entre un bus intermunicipal de la empresa Bolivariano y un camión en la vía que conecta Manizales con Medellín.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de los municipios de Supía y La Pintada, donde equipos de emergencia de ambas regiones acudieron a atender el siniestro.

Según reportes iniciales, el impacto provocó la muerte de una mujer y dos hombres en el lugar, mientras que los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos por unidades de socorro. Personal de la Concesión Pacífico Tres y la Policía de Carreteras llegó a la zona, asegurando el área para iniciar las investigaciones y determinar las causas reales del accidente.

PUBLICIDAD

La colisión provocó el cierre temporal de la carretera, generando demoras y desvíos en el tránsito habitual. Las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternativas mientras continúan las labores de remoción de escombros y normalización del paso vehicular.

El caso permanece bajo análisis de las autoridades competentes para esclarecer responsabilidades.

Emergencia vial en conexión Manizales-Medellín: tres fallecidos y 15 lesionados - crédito @ChismeMedellin/X

Esto dijo el gobernador de Antioquia sobre el accidente: “Dios les dé sosiego a los familiares”

Tras lo anterior, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su pesar tras el accidente registrado en la vía La Pintada–Manizales. Las víctimas heridas fueron trasladadas a centros médicos en La Pintada, Marmato y Supía, según informaron las autoridades regionales.

“Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados”, manifestó el mandatario a través de X. La carretera permanece inhabilitada mientras avanzan las labores de atención y las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

PUBLICIDAD

Equipos de emergencia continúan trabajando en el sitio, coordinando la remoción de escombros y facilitando el traslado de los afectados. La administración departamental reiteró su compromiso de acompañar a los afectados y brindar apoyo a las familias impactadas por este hecho.

Gobernador de Antioquia lamenta tragedia vial en la ruta La Pintada–Manizales - crédito @AndresJRendonC/X

Esto dijo el coronel Eduardo Mejía sobre el accidente en la vía Manizales-Medellín

El coronel Eduardo Mejía, comandante de Tránsito de la Policía de Antioquia, entregó detalles sobre el grave accidente ocurrido en la carretera Manizales–Medellín, donde un autobús que cubría la ruta Medellín–Ipiales transportaba a 33 pasajeros.

Según el oficial, el siniestro se produjo poco después de un peaje, cuando el vehículo de transporte intentó adelantar y, aproximadamente 300 metros más adelante, impactó de manera frontal con un tractocamión que circulaba en sentido contrario.

PUBLICIDAD

La colisión dejó como saldo 3 personas fallecidas, incluyendo al conductor del autobús. Entre los 18 heridos se encuentra el chofer del tractocamión, quien fue atendido junto con los demás lesionados en centros médicos de la región. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que originaron la maniobra imprudente que desencadenó la tragedia.

Accidente vial en presunto pique ilegal dejó una joven muerta y tres heridos en Medellín

Una joven panameña perdió la vida y otras tres personas sufrieron lesiones tras un accidente en el nororiente de la ciudad de Medellín, relacionado con presuntos piques ilegales. El siniestro ocurrió en la carrera 65 con calle 80, cerca del barrio Caribe y las instalaciones de Medicina Legal.

PUBLICIDAD

Según la Secretaría de Movilidad, dos motocicletas que circulaban a alta velocidad colisionaron después de que uno de los conductores perdió el control e impactó contra el andén.

Imagen de referencia - Siniestro vial en el nororiente de Medellín revela los riesgos de carreras clandestinas - crédito Alcaldía de Medellín

La víctima fatal, identificada como Vanessa Alexandra González Gómez, tenía 22 años y viajaba como pasajera en una de las motos involucradas.

Tras el choque fue remitida a la Clínica Bolivariana, donde falleció por la gravedad de sus heridas. El conductor de esa motocicleta, Tomás Jiménez Flórez, de 21 años, permanece en el Hospital Pablo Tobón Uribe con lesiones de gravedad en la cabeza y estado crítico.

El otro vehículo implicado dejó dos heridos más: un hombre de 23 años y una mujer, quienes fueron atendidos en el Hospital La María y en la sede de Sura Robledo por politraumatismos y traumatismos craneoencefálicos leves. Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a evitar prácticas peligrosas en las vías urbanas.

PUBLICIDAD