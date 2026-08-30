Gobierno nacional frenó el aumento del precio de la gasolina y el Acpm durante septiembre: así quedarán los costos

Congelamiento de combustibles busca facilitar atención a zonas afectadas por terremoto - crédito Colprensa

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El Gobierno nacional anunció que no aplicará incrementos en los precios de referencia de la gasolina corriente y del Acpm durante septiembre de 2026; la medida busca aliviar el impacto económico sobre los hogares colombianos y responder a la situación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4.

La decisión fue adoptada de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, y el Ministerio de Minas y Energía, liderado por María Nohemí Arboleda, entrando en vigencia de forma inmediata el 29 de agosto.

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Según explicaron las entidades gubernamentales, el objetivo central es evitar que el alza en los combustibles incremente los costos del transporte de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad. Asimismo, la estabilidad en los valores facilita el desplazamiento de los equipos de socorro y la ayuda humanitaria hacia los municipios perjudicados por el sismo.

El Gobierno nacional decidió mantener sin aumentos los precios de referencia de la gasolina corriente y el Acpm durante septiembre de 2026 - crédito @MinEnergiaCo/X

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