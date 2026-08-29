Ataque con ácido en Ibagué: Polémica despedida familiar durante la captura de uno de los ladrones quedó en video

La escena familiar durante el traslado de uno de los capturados, cargada de emociones, se viralizó en redes sociales y se convirtió en un inesperado foco de atención público - crédito La Región

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La Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) bajo la coordinación de la autoridad judicial, ejecutaron la detención de Óscar Anave y William Betancourt, investigados por atacar con ácido a una residente del barrio Pedregal mientras intercedía en un intento de hurto.

La acción formó parte de los planes operativos de la Estrategia de Seguridad Dulima, destinada a combatir delitos que afectan a la integridad personal y, en particular, a las mujeres en la capital del Tolima.

Las autoridades llevaron a cabo la operación en cumplimiento de órdenes judiciales, luego de recopilar pruebas que vinculan a los dos detenidos con los hechos del 14 de agosto de 2026. Según los reportes, la víctima identificada como Jenny, sufrió quemaduras al intentar ayudar en plena vía pública a una adulta mayor que había sufrido un robo.

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Durante el procedimiento de traslado de los detenidos, una escena acaparó la atención: la emotiva despedida de los familiares de uno de los presuntos delincuentes, gesto que generó numerosas reacciones en redes sociales y evidenció el impacto social del caso.

La Policía Metropolitana de Ibagué y el CTI capturaron a Óscar Anave y William Betancourt por un ataque con una sustancia tipo ácido contra una mujer en la ciudad - crédito Policía

El registro audiovisual de la captura del presunto responsable evidenció la reacción de tres mujeres al momento en que el hombre era esposado. La primera lo abrazó y le expresó: “Aquí vamos a estar”. La segunda, al parecer, su pareja, lo sostuvo con fuerza y lo besó en la nuca. Finalmente, una tercera mujer, entre lágrimas, se aferró a él y le dijo “Dios lo bendiga” antes de que el detenido subiera a un taxi.

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La escena mostró el impacto emocional en el entorno cercano del presunto agresor, mientras las autoridades lo trasladaban bajo custodia y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

“A la oveja negra le faltó más chancleta de pequeño”; “Casi lloro jajaja malparidos críen bien a sus hijos para que no salgan después con estas maricadas”; “Pero lo están premiando ??? Uyy que cabecitas tienen todos esos, acabo con la vida de una persona casi nada”; “Si yo fuera el familiar de la víctima, guardaría ese video, para que una a una sintieran la verdadera tristeza”: fueron algunos de los mensajes.

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Reacciones institucionales y sociales

La captura de los presuntos responsables fue posible gracias a la coordinación entre la policía y el cuerpo técnico de investigación, quienes identificaron y ubicaron a los implicados tras analizar los elementos probatorios. Los detenidos quedaron inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde comenzarán las audiencias concentradas para determinar su situación jurídica.

En relación a los hechos, la alcaldesa Johana Aranda destacó el trabajo de las autoridades en un mensaje dirigido a la víctima: “Jenny, hoy con nuestra Policía Metropolitana y gracias a ese trabajo que viene realizando nuestra inteligencia, se logró cumplir con lo que te habíamos prometido. Se hace justicia por ti. Dimos con el paradero de los delincuentes que atentaron contra la vida de una mujer indefensa en nuestra capital musical”.

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Un vocero de la Policía de Ibagué resumió la actuación oficial: “La Policía Metropolitana de Ibagué, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el cuerpo técnico de investigación, el día de hoy logró la captura de los dos responsables que en días anteriores, más exactamente el día 18 de agosto, lanzaron una sustancia química en el rostro de la señora Jenny. Estos delincuentes van a ser presentados ante la autoridad judicial competente. Este caso tendrán que responder por el presunto delito de, eh, tentativa de homicidio contra esta persona. Vamos a continuar con esta investigación y vamos a dar con el paradero de toda esa estructura que se dedica al hurto”.

Los hechos investigados ocurrieron el 14 de agosto de 2026 hacia las 11:30 en el barrio Pedegral de Ibagué - crédito Colprensa

Detalles del ataque con ácido a mujer en Ibagué

El traslado urgente de Jenny a Bogotá marcó un giro crítico en un hecho de violencia que ha conmocionado a la comunidad de Ibagué. Las graves lesiones sufridas por la mujer, quien intervino al ver que una adulta mayor era víctima de un robo, dejó a su entorno en estado de alerta por el pronóstico reservado que enfrenta, sobre todo por el daño en su ojo izquierdo.

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La agresión ocurrió el viernes 14 de agosto en el barrio San Francisco Pedregal, en la Comuna 6 de Ibagué. Jenny fue atacada con una sustancia química cuando intentaba frenar la huida de los responsables del hurto, quienes se desplazaban en una motocicleta. El incidente obligó a su traslado a la Fundación Santa Fe en Bogotá, donde recibe atención en una unidad especializada en quemaduras oftalmológicas.

Durante la mañana, la madre de Mariela —la adulta mayor inicialmente víctima del robo— salió a hacer compras y fue abordada por dos hombres que se presentaron como artesanos. Según relató Mariela al diario regional El Irreverente, los sujetos lograron convencer a la mujer de entregarles sus accesorios mediante engaños, sin recurrir a la fuerza. La situación se tornó sospechosa cuando la adulta mayor notó síntomas físicos tras el contacto, como una fuerte picazón

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El ataque en Ibagué que tiene a una mujer sedada y en cirugías diarias tras ayudar a una adulta mayor - crédito @elirreverente.ibague/tiktok

Cuando la víctima comprendió que no le devolverían sus pertenencias, los presuntos delincuentes pidieron ayuda a un cómplice que aguardaba en una motocicleta. Los tres huyeron juntos mientras la mujer gritaba buscando ayuda. Estos gritos alertaron a Jenny, quien decidió intervenir y trató de detener a los hombres utilizando un aviso de su papelería cercana.

En ese instante, uno de los agresores reaccionó arrojando un líquido corrosivo al rostro de Jenny, lo que le causó quemaduras en el cuello, los brazos y el ojo izquierdo. La reacción fue inmediata: sintió un ardor intenso y buscó agua para intentar mitigar el daño, desplazándose por su cuenta a un centro médico. Pese a su esfuerzo por conducir, la gravedad de sus lesiones la obligó a detenerse antes de llegar.

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La familia confirmó que después de recibir atención inicial en Ibagué, la víctima fue remitida a Bogotá ante la falta de especialistas en la ciudad. El daño en la córnea y las quemaduras requirieron intervenciones quirúrgicas diarias, según detalló Mariela. “Le están haciendo muchas cirugías. Todos los días entran a cirugía porque le hacen raspados de su piel”, explicó la hija de la mujer asaltada.

En el proceso de recuperación, la familia de Jenny recibió apoyo de autoridades y de Natalia Ponce de León, reconocida sobreviviente de un ataque con ácido y fundadora de una organización de ayuda a víctimas de este tipo de agresiones. Mariela informó: “Natalia Ponce hablé con ella ayer, se puso a disposición, puso a disposición la fundación”.

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