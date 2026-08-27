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Carlos Andrés Goméz marcó golazo con Vasco da Gama y ahora se enfoca en Santa Fe: así fue su tanto

El extremo, que también quiere ser convocado por la selección Colombia, se lució en el compromiso de la Copa de Brasil y ahora le apunta a los cuartos de final de la Sudamericana

El colombiano arrancó una jugada desde campo propio, llegó al borde del área contraria y anotó su sexto tanto en 2026 - crédito @geglobo/X
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Vasco da Gama será el rival de Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que promete ser emocionante por el nivel de los brasileños y la sorpresa de los bogotanos, que eliminaron a River Plate en Buenos Aires. El cuadro carioca, además, eliminó en julio a Independiente Medellín en los playoffs.

Una de las figuras de Vasco es el colombiano Carlos Andrés Gómez, que brilló en los cuartos de la Copa de Brasil: marcó un golazo para el triunfo en el duelo de ida y exhibió sus condiciones de cara a la serie en el certamen de Conmebol. El objetivo del equipo de Río es salir campeón internacional.

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Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya presentó la programación de todos los compromisos de cuartos en la Copa. El duelo inicial entre Santa Fe y los cariocas será en El Campín de Bogotá, donde el local quiere aprovechar la altura para sacar ventaja.

Golazo de Andrés Gómez

El extremo colombiano, que disputó el Mundial 2026 con el combinado nacional, es una de las estrellas del conjunto brasileño desde su llegada en julio de 2025, pues no solo aportó para que el equipo se salvara del descenso ese año, sino que nunca lo dejó caer en los peores momentos en el Brasileirao.

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Durante el encuentro de la ida en cuartos de la Copa de Brasil, Andrés Gómez se llevó todos los reconocimientos por su golazo ante el Vitoria, conjunto que complicó a los dirigidos por Pedro Emanuel porque, en el primer tiempo, el local debió replantear su esquema táctico.

Andrés Gómez
Andrés Gómez marcó el gol del triunfo del Vasco ante Vitoria, en la ida de los cuartos en la Copa de Brasil - crédito Vasco da Gama

Debido a la expulsión directa de Cauan Barros, a los 18 minutos, el entrenador perdió un hombre en el medio campo, lo que resolvió con la salida de Claudio Spinelli en el ataque y el ingreso de Paulo Henrique para apoyar en la labor defensiva, pero sacrificó a un hombre en la parte ofensiva.

Sobre los 59 minutos de partido, Facundo Colidio le pasó el balón a Andrés Gómez, que corrió desde su propio campo y se acomodó en el borde del área, sacó un remate hacia el palo derecho y venció al portero Lucas Arca, para romper la igualdad en Río de Janeiro y darle la victoria al Vasco.

Andrés Gómez
Andrés Gómez suma seis goles en 39 partidos con el Vasco da Gama en la temporada 2026 - crédito Vasco da Gama

De esta manera, el colombiano marcó su primer gol en cinco partidos de la Copa de Brasil, pues antes realizó dos asistencias, y fue clave para darle ventaja al cuadro carioca que, además del Brasileirao y la Copa Sudamericana, le apunta a este torneo porque entrega tiquete a la Copa Libertadores 2027.

Horarios de los partidos ante Santa Fe

De otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer los días y horarios de los compromisos de Santa Fe y Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, un encuentro que causa sorpresa porque las apuestas indicaban que los brasileños se verían con River Plate, pero fue eliminado en penales 8-7 en Buenos Aires.

Copa Sudamericana
Así quedaron los horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a arrancar el 8 de septiembre - crédito Conmebol

La serie empezará el martes 8 de septiembre, desde las 5:00 p. m., hora de Colombia, y el escenario será el estadio El Campín, donde se esperan más de 30.000 personas para el inicio de una serie que, aunque los cariocas parten con favoritismo, los bogotanos sueñan con dar otra sorpresa.

Con respecto a la vuelta, la programación establecida es el martes 15 de septiembre a las 5:00 de la tarde, cuando se jugará en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, uno de los escenarios más antiguos y populares en Brasil, con capacidad para 22.000 espectadores y es la casa del Vasco, donde aspira a conseguir el cupo a la semifinal.

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