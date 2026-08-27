Colombia

Rock al Parque 2026: este es el cartel oficial para la celebración de los 30 años, del 10 al 12 de octubre en el parque Simón Bolívar

La programación suma nombres nacionales y extranjeros en una apuesta que mezcla rock, metal, punk, reggae y ska

La edición 2026 será el 10, 11 y 12 de octubre en Bogotá y reunirá a bandas icónicas, propuestas emergentes y 26 agrupaciones de la escena distrital - crédito Rock al Parque/Instagram
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El aniversario número 30 de Rock al Parque ya tiene fecha y protagonistas confirmados: los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar será el epicentro de una celebración histórica para la música en Bogotá y América Latina.

Bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”, el festival gratuito de rock más grande de la región reunirá a bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas, en una convocatoria que promete superar marcas de asistencia y diversidad musical.

La programación oficial, anunciada a través de las redes sociales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el propio Festival Rock al Parque, incluye agrupaciones nacionales e internacionales que compartirán escenario con 26 bandas y artistas de la escena distrital seleccionados previamente en Bogotá.

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Del 11 al 13 de noviembre se celebrará la edición 27 de Rock Al Parque - crédito Colprensa
El aniversario 30 de Rock al Parque reunirá bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas en el festival gratuito de rock más grande de América Latina - crédito Colprensa

Imagen oficial y conexión con el territorio

Uno de los primeros grandes anuncios de la edición 30 es la imagen oficial del festival. El protagonista es ‘El Copetón’, ave insignia de Bogotá y habitante emblemático del Parque Simón Bolívar. Su figura representa la conexión del festival con su territorio y refleja la identidad bogotana que Rock al Parque ha construido a lo largo de los años.

La imagen fue presentada como símbolo de un evento que trasciende la música para convertirse en espacio de encuentro ciudadano, participación joven y expresión cultural. Con el copetón, el festival busca reafirmar su vínculo con la naturaleza y el entorno urbano que lo acoge edición tras edición.

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La imagen oficial de Rock al Parque 2026 tiene como protagonista al Copetón, ave insignia de Bogotá y símbolo del vínculo del festival con el territorio - crédito Rock al Parque/X
La imagen oficial de Rock al Parque 2026 tiene como protagonista al Copetón, ave insignia de Bogotá y símbolo del vínculo del festival con el territorio - crédito Rock al Parque/X

Cartel oficial: bandas nacionales, internacionales y escena distrital

La organización del Festival Rock al Parque 2026 dio a conocer inicialmente las bandas distritales que haran parte del cartel oficial, la cuales son:

  • Valore (heavy metal)
  • Lo Mismo Decían de Juana (fusión)
  • Narcocracia (heavy metal)
  • No Dependiente (hardcore)
  • Vein (death metal)
  • Lutter Band (punk rock)
  • Lika Nova (rock alternativo)
  • Laura Pérez (canción latinoamericana)
  • Ataque de Pánico (heavy metal)
  • Maskhera (heavy metal)
  • Solegnium (brutal death metal)
  • V For Volume (rock alternativo)
  • Alto Grado (ska, reggae y rock)
  • Boca de Serpiente (rock alternativo)
  • Elsa Riveros (rock)
  • Pez Errante (rock alternativo)
  • Stayway (rock alternativo)
  • Casi (rock latinoamericano)
  • Brina Quoya (neo soul, R&B)
  • La Brigada RPF (ska punk)

El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte, quienes aportarán experiencia y diversidad a la programación. La presencia de estos colectivos refleja la evolución de la escena bogotana y la relevancia de Rock al Parque como espacio de encuentro para distintas generaciones de fanáticos y músicos.

El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte - crédito Rock al Parque
El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte - crédito Rock al Parque

En cuanto al cartel internacional (invitados) de la edición 30 de Rock al Parque, serán 34 agrupaciones de Europa, América y Asia, destacando nombres como Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La programación establece encuentros entre generaciones y estilos: del metal (Apocalyptica, Ministry, Stratovarius) al rock alternativo (Editors, Porter), pasando por punk, ska, reggae y fusiones urbanas.

Figuras históricas del rock latinoamericano, como Claudio Narea (Los Prisioneros) y miembros de Serú Girán (David Lebón, Pedro Aznar), también estarán presentes. Bandas menos habituales para el público masivo, como Algiers, Between the Buried and Me y Darkest Hour, amplían el espectro musical.

En la cuota nacional destacan Esteman, y las agrupaciones antioqueñas I.R.A. —con cinco participaciones previas— y Nadie, que suma cuatro. La presencia de I.R.A. subraya su vínculo prolongado con el festival, mientras Esteman aporta una visión internacional tejida entre Bogotá y México.

La participación femenina alcanza el 32,8% del cartel, con 21 de las 64 agrupaciones lideradas o integradas por mujeres. Proyectos como Burning Witches, Las Fokin Biches, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Laura Pérez, Elsa Riveros, Lika Nova y V for Volume evidencian la diversidad de géneros y escenas en la edición aniversario.

La cita gratuita reunirá en Bogotá a figuras consolidadas, apuestas recientes y talentos locales en tres jornadas que buscan honrar el legado cultural construido por el festival desde 1995 - crédito Rock al Parque-Idartes/X
La cita gratuita reunirá en Bogotá a figuras consolidadas, apuestas recientes y talentos locales en tres jornadas que buscan honrar el legado cultural construido por el festival desde 1995 - crédito Rock al Parque-Idartes/X

Lista completa de las bandas invitadas a los 30 años de Rock al Parque:

  • Agua Bendita (España)
  • Alcalá Norte (España)
  • Algiers (Estados Unidos)
  • Apocalyptica (Finlandia)
  • Bandalos Chinos (Argentina)
  • Between the Buried and Me (Estados Unidos)
  • Burning Witches (Suiza)
  • Claudio Narea (Chile)
  • Darkest Hour (Estados Unidos)
  • Decessus (Chile)
  • Desorden Público (Venezuela)
  • División Minúscula (México)
  • Editors (Inglaterra)
  • End It (Estados Unidos)
  • Esteman (Bogotá)
  • Gondwana (Chile)
  • Grave (Suecia)
  • Green Valley (España)
  • Hellbutcher (Suecia)
  • I.R.A (Medellín)
  • Iseo & Dodosound (España)
  • Las Fokin Biches (México)
  • Los Bunkers (Chile)
  • Los Tetas (Chile)
  • Ministry (Estados Unidos)
  • Mon Laferte (Chile/México)
  • Nadie (Medellín)
  • Porter (México)
  • Rata Blanca (Argentina)
  • Ratones Paranoicos (Argentina)
  • Serú Girán (Argentina)
  • Sistema de Entretenimiento (España)
  • Stratovarius (Finlandia)
  • Tokio Ska Paradise Orchestra (Japón)
  • Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost (Suiza)
  • Trotsky Vengarán (Uruguay)

En sus tres décadas de historia, el festival ha reunido a exponentes del rock, el metal, el punk, el reggae y otros géneros alternativos, posicionando a Bogotá como un epicentro musical en la región y América Latina. Cada edición ha servido como vitrina para nuevas propuestas y como plataforma de consagración para agrupaciones ya establecidas.

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