Rock al Parque 2026: este es el cartel oficial para la celebración de los 30 años, del 10 al 12 de octubre en el parque Simón Bolívar

La edición 2026 será el 10, 11 y 12 de octubre en Bogotá y reunirá a bandas icónicas, propuestas emergentes y 26 agrupaciones de la escena distrital - crédito Rock al Parque/Instagram

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El aniversario número 30 de Rock al Parque ya tiene fecha y protagonistas confirmados: los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar será el epicentro de una celebración histórica para la música en Bogotá y América Latina.

Bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”, el festival gratuito de rock más grande de la región reunirá a bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas, en una convocatoria que promete superar marcas de asistencia y diversidad musical.

La programación oficial, anunciada a través de las redes sociales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el propio Festival Rock al Parque, incluye agrupaciones nacionales e internacionales que compartirán escenario con 26 bandas y artistas de la escena distrital seleccionados previamente en Bogotá.

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El aniversario 30 de Rock al Parque reunirá bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas en el festival gratuito de rock más grande de América Latina - crédito Colprensa

Imagen oficial y conexión con el territorio

Uno de los primeros grandes anuncios de la edición 30 es la imagen oficial del festival. El protagonista es ‘El Copetón’, ave insignia de Bogotá y habitante emblemático del Parque Simón Bolívar. Su figura representa la conexión del festival con su territorio y refleja la identidad bogotana que Rock al Parque ha construido a lo largo de los años.

La imagen fue presentada como símbolo de un evento que trasciende la música para convertirse en espacio de encuentro ciudadano, participación joven y expresión cultural. Con el copetón, el festival busca reafirmar su vínculo con la naturaleza y el entorno urbano que lo acoge edición tras edición.

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La imagen oficial de Rock al Parque 2026 tiene como protagonista al Copetón, ave insignia de Bogotá y símbolo del vínculo del festival con el territorio - crédito Rock al Parque/X

Cartel oficial: bandas nacionales, internacionales y escena distrital

La organización del Festival Rock al Parque 2026 dio a conocer inicialmente las bandas distritales que haran parte del cartel oficial, la cuales son:

Valore (heavy metal)

Lo Mismo Decían de Juana (fusión)

Narcocracia (heavy metal)

No Dependiente (hardcore)

Vein (death metal)

Lutter Band (punk rock)

Lika Nova (rock alternativo)

Laura Pérez (canción latinoamericana)

Ataque de Pánico (heavy metal)

Maskhera (heavy metal)

Solegnium (brutal death metal)

V For Volume (rock alternativo)

Alto Grado (ska, reggae y rock)

Boca de Serpiente (rock alternativo)

Elsa Riveros (rock)

Pez Errante (rock alternativo)

Stayway (rock alternativo)

Casi (rock latinoamericano)

Brina Quoya (neo soul, R&B)

La Brigada RPF (ska punk)

El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte, quienes aportarán experiencia y diversidad a la programación. La presencia de estos colectivos refleja la evolución de la escena bogotana y la relevancia de Rock al Parque como espacio de encuentro para distintas generaciones de fanáticos y músicos.

El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte - crédito Rock al Parque

En cuanto al cartel internacional (invitados) de la edición 30 de Rock al Parque, serán 34 agrupaciones de Europa, América y Asia, destacando nombres como Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La programación establece encuentros entre generaciones y estilos: del metal (Apocalyptica, Ministry, Stratovarius) al rock alternativo (Editors, Porter), pasando por punk, ska, reggae y fusiones urbanas.

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Figuras históricas del rock latinoamericano, como Claudio Narea (Los Prisioneros) y miembros de Serú Girán (David Lebón, Pedro Aznar), también estarán presentes. Bandas menos habituales para el público masivo, como Algiers, Between the Buried and Me y Darkest Hour, amplían el espectro musical.

En la cuota nacional destacan Esteman, y las agrupaciones antioqueñas I.R.A. —con cinco participaciones previas— y Nadie, que suma cuatro. La presencia de I.R.A. subraya su vínculo prolongado con el festival, mientras Esteman aporta una visión internacional tejida entre Bogotá y México.

La participación femenina alcanza el 32,8% del cartel, con 21 de las 64 agrupaciones lideradas o integradas por mujeres. Proyectos como Burning Witches, Las Fokin Biches, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Laura Pérez, Elsa Riveros, Lika Nova y V for Volume evidencian la diversidad de géneros y escenas en la edición aniversario.

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La cita gratuita reunirá en Bogotá a figuras consolidadas, apuestas recientes y talentos locales en tres jornadas que buscan honrar el legado cultural construido por el festival desde 1995 - crédito Rock al Parque-Idartes/X

Lista completa de las bandas invitadas a los 30 años de Rock al Parque:

Agua Bendita (España)

Alcalá Norte (España)

Algiers (Estados Unidos)

Apocalyptica (Finlandia)

Bandalos Chinos (Argentina)

Between the Buried and Me (Estados Unidos)

Burning Witches (Suiza)

Claudio Narea (Chile)

Darkest Hour (Estados Unidos)

Decessus (Chile)

Desorden Público (Venezuela)

División Minúscula (México)

Editors (Inglaterra)

End It (Estados Unidos)

Esteman (Bogotá)

Gondwana (Chile)

Grave (Suecia)

Green Valley (España)

Hellbutcher (Suecia)

I.R.A (Medellín)

Iseo & Dodosound (España)

Las Fokin Biches (México)

Los Bunkers (Chile)

Los Tetas (Chile)

Ministry (Estados Unidos)

Mon Laferte (Chile/México)

Nadie (Medellín)

Porter (México)

Rata Blanca (Argentina)

Ratones Paranoicos (Argentina)

Serú Girán (Argentina)

Sistema de Entretenimiento (España)

Stratovarius (Finlandia)

Tokio Ska Paradise Orchestra (Japón)

Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost (Suiza)

Trotsky Vengarán (Uruguay)

En sus tres décadas de historia, el festival ha reunido a exponentes del rock, el metal, el punk, el reggae y otros géneros alternativos, posicionando a Bogotá como un epicentro musical en la región y América Latina. Cada edición ha servido como vitrina para nuevas propuestas y como plataforma de consagración para agrupaciones ya establecidas.