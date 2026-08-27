Estos son los horarios de los partidos de Santa Fe ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana

Santa Fe dio un batacazo en la Copa Sudamericana al eliminar a River Plate en los octavos de final y en Buenos Aires - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

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Santa Fe fue el equipo que dio la sorpresa en la Copa Sudamericana 2026, luego de eliminar en octavos de final a nada menos que River Plate, excampeón del certamen, en Buenos Aires y en serie de penales por marcador de 8-7, luego de igualar 1-1 en el global de la serie.

El cuadro cardenal ahora se verá con Vasco da Gama y la Conmebol presentó los horarios de la llave en cuartos, en la que, una vez más, los bogotanos llegan sin mucho favoritismo al encuentro, como pasó con el Millonario, y la idea es volver a hacer historia ante un equipo más fuerte.

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Por lo pronto, Santa Fe ahora quiere mejorar en la Liga BetPlay previo a la serie por Copa Sudamericana, pues apenas tiene cinco puntos en cuatro partidos, además de que perdió al defensor Kevin Balanta por lo que queda de 2026 por rotura de ligamento cruzado anterior.

Programación de Santa Fe vs. Vasco da Gama

Los bogotanos saben que vuelven a tener una llave complicada para cumplir el sueño de la segunda Copa Sudamericana en sus vitrinas, pero reconocen que cuentan con la nómina y el deseo de hacerle partido a los cariocas, los cuales ya saben lo que es enfrentar y eliminar a un colombiano.

La Conmebol informó que Santa Fe empezará la serie ante Vasco da Gama el martes 8 de septiembre, desde las 5:00 p. m., hora de Colombia, cuya primera tarea es sacar ventaja para estar tranquilo de cara a la vuelta, pues ante River se sufrió mucho en el compromiso de revancha en Buenos Aires para alcanzar los penales.

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Así quedaron los horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a arrancar el 8 de septiembre - crédito Conmebol

La idea se disputará en el estadio El Campín, donde los santafereños aspiran a que se vuelva a llenar, puesto que, desde 2018, el club no alcanzaba esta instancia de la Copa Sudamericana, en cuyo año fue semifinalista y perdió aquella llave contra el Junior de Barranquilla, posterior subcampeón.

Con respecto a la vuelta, Vasco da Gama recibirá a Santa Fe el martes 15 de septiembre, desde las 5:00 de la tarde, en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, la casa del equipo “cruzado” y donde se conocerá al primer semifinalista del certamen, cuyo rival en esa instancia saldrá del ganador entre Boca y Sao Paulo.

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Carlos Andrés Gómez es uno de los cuatro colombianos que integran la nómina de Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

Un dato a tener en cuenta es que los brasileños, en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, eliminó al Independiente Medellín por marcador global de 3-2, luego de empatar 2-2 en el estadio Atanasio Girardot y después vencer a los colombianos por la mínima diferencia en Río.

Jugadores colombianos en Libertadores

Aunque Deportes Tolima fue eliminado a manos de Independiente del Valle en octavos de final, lo que dejó a Colombia sin equipos en ese certamen, algunos jugadores cafeteros continúan en competencia con otras escuadras y quieren ser protagonistas en las siguientes instancias.

Palmeiras, del volante Jhon Arias, se alista para enfrentarse a la Liga de Quito, conjunto que viene de eliminar a otro brasileño, el Mirassol, y promete ser un partido lleno de emociones porque el Verdao, subcampeón de 2025, afrontará el reto de la altura en la capital ecuatoriana.

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La Conmebol presentó los horarios de las cuatro series de cuartos de final en la Copa Libertadores - crédito Conmebol

Por su parte, el Flamengo, con el mediocampista Jorge Carrascal como una de sus figuras, se medirá a Independiente del Valle, el club que eliminó en Quito al Deportes Tolima por marcador global de 4-1 y es el mejor club en Ecuador, una condición que quiere demostrar frente al campeón defensor de la Libertadores.

Fluminense, del colombiano Kevin Serna, jugará ante Platense de Argentina, una de las sorpresas del torneo, mientras que Corinthians tendrá la serie de cuartos frente a Estudiantes de La Plata, que cuenta con Edwuin Cetré, pese a su deseo de partir a otra escuadra.