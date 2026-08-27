Colombia

Afectados por incendios forestales en Tolima recibirán 343 subsidios de $65 millones cada uno y otras ayudas

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el departamento está enfrentando una de las situaciones más difíciles de toda su historia. La Ungrd detectó 11 conflagraciones activas en distintas zonas del Tolima

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram
Los incendios forestales en Tolima han impactado negativamente a 2.670 productores - crédito @gobertolima/Instagram
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Tolima es el departamento que más ha resultado afectado por los incendios forestales que se han registrado en agosto de 2026 en Colombia. De acuerdo con datos actualizados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 26 de agosto a las 6:00 p. m., hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos y Tolima registra 11.

El presidente Abelardo de la Espriella viajó al departamento para participar en un Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló para atender las emergencias. Tras finalizar la reunión, en la que estuvo presente el director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, entregó un balance sobre la situación que vive la población tolimense.

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“El Tolima está enfrentando una de las situaciones más difíciles de toda su historia y la respuesta del Gobierno ha sido inmediata, integral y contundente”, precisó el jefe de Estado en una rueda de prensa.

La Ungrd reportó 21 incendios activos en Colombia. Hace seguimiento en cinco departamentos - crédito @UNGRD/X
La Ungrd reportó 21 incendios activos en Colombia. El Tolima reporta 11 conflagraciones - crédito @UNGRD/X

Según explicó, los incendios han generado afectaciones en 23 municipios y 507 veredas y causaron daños en 50.000 hectáreas de tierra, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. De igual manera, han impactado negativamente a 2.670 productores del departamento, que ya reportan pérdidas que ascienden a $134.000 millones.

Las conflagraciones también han afectado a 163.000 animales que están en riesgo por falta de alimento y agua.

Esta situación empeoró el panorama en el departamento, que también enfrenta afectaciones derivadas del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Abelardo de la Espriella participó en un PMU en el que se abordó la situación que enfrenta el Tolima por los incendios forestales. Aseguró que hay más de 50.000 hectáreas afectadas - crédito @AdrianaMatizTol/X
Abelardo de la Espriella participó en un PMU en el que se abordó la situación que enfrenta el Tolima por los incendios forestales. Aseguró que hay más de 50.000 hectáreas afectadas - crédito @AdrianaMatizTol/X

“A esto se suman las consecuencias del terremoto: 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 viviendas averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento”. precisó el mandatario.

En consecuencia, el presidente informó que el Gobierno ya estableció varias medidas para apoyar a las personas afectadas por estas emergencias en Tolima:

  • El Gobierno entregará 343 subsidios de $65 millones cada uno para vivienda rural.
  • La administración dispondrá de 5.000 toneladas de heno y de 5.000 toneladas de tamo de arroz para garantizar la alimentación de los animales y para recuperar la tierra que resultó afectada por las conflagraciones.
  • El Gobierno destinará $7.000 millones para proyectos productivos, con el objetivo de restablecer las fuentes de ingreso de los campesinos, eso implica la recuperación de los cultivos que se perdieron por los incendios y las unidades productivas.
El Gobierno destinará $7.000 millones para proyectos productivos, con el objetivo de restablecer las fuentes de ingreso de los campesinos - crédito Luisa González/Reuters
El Gobierno destinará $7.000 millones para proyectos productivos, con el objetivo de restablecer las fuentes de ingreso de los campesinos - crédito Luisa González/Reuters

“También vamos a darle un respiro financiero inmediato a nuestros campesinos. La cartera agropecuaria de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) tendrá un congelamiento por tres meses de amortización de las obligaciones de los productores afectados y pondremos también en marcha un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores”, añadió el primer mandatario ante los medios de comunicación.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, dio a conocer otros detalles sobre las medidas adoptadas por el gobierno de De la Espriella para respaldar al departamento. Indicó que se pondrá en marcha una estrategia integral para la recuperación ambiental, productiva y social del departamento y se allegarán más de 80 toneladas adicionales de alimentos, agua, elementos de primera necesidad e insumos para las comunidades afectadas por los incendios.

De igual manera, se ejecutará el plan “Tolima Verde Renace”, que tiene como fin recuperar ecosistemas y suelos que presentan daños causados por las llamas y avanzar en la recuperación sostenible del campo. Además, la administración estableció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de incendios provocados.

La gobernadora Adriana Magali Matiz agradeció al Gobierno de De la Espriella por ayudas destinadas a Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X
La gobernadora Adriana Magali Matiz agradeció al Gobierno de De la Espriella por ayudas destinadas a Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X

“Seguiremos trabajando de manera articulada para proteger a nuestra gente, recuperar nuestro campo y reconstruir el departamento. Hoy damos un paso fundamental para que el Tolima vuelva a levantarse. El Tolima no está solo”, aseguró la mandataria departamental.

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