La IndyCar se correrá en Barranquilla en 2028, confirmó el alcalde Alejandro Char

Alejandro Char anunció que la IndyCar se correrá en Barranquilla en abril de 2028 - crédito Colprensa

Guardar

El alcalde Alejandro Char confirmó que la IndyCar se correrá en Barranquilla y precisó que formará parte del calendario a partir de la temporada 2028, con una celebración prevista para abril de 2028. El circuito tendrá como telón de fondo el río Magdalena y marcará la primera salida de la categoría fuera de Norteamérica.

Char hizo el anuncio durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena, donde vinculó la llegada del evento con una estrategia para proyectar a la ciudad como sede de grandes citas internacionales y potenciar el turismo y el entretenimiento en la ribera del río.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, afirmó el alcalde en la publicación.

PUBLICIDAD

Alejandro Char anunció la llegada de la IndyCar durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena - crédito Colprensa

El mandatario sostuvo que la transformación del borde del Magdalena, tras la construcción del Gran Malecón del Río Magdalena, cambió la relación de la ciudad con el río y abrió espacio para eventos de gran escala. “Yo creo que Barranquilla es una antes y un después del Gran Malecón del Río Magdalena. Durante muchos años, todo el mundo decía que Barranquilla le daba la espalda al río. Y era así. Uno no entendía que vivía a un kilómetro del río y no veía el río”, dijo.

De momento, la IndyCar no se ha pronunciado de manera oficial frente a la posibilidad de sumar este circuito a su calendario.

El anuncio del alcalde Char se suma a la visita que se realizó en las últimas horas por parte del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con el fin de supervisar las obras que se adelantan en el estadio Metropolitano con el fin de adecuarlo para recibir la final de la Copa Sudamericana, el próximo 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

En desarrollo...