Sube a 11 los guerrilleros muertos en bombardeo en Guaviare, entre ellos ‘Urías Perdomo’, gestor de paz del Gobierno Petro y cercano a ‘Calarcá’

El operativo militar en El Retorno, Guaviare, dejó once muertos, entre ellos alias Urías Perdomo y alias Giovanni Bonito, figuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá - crédito Composición fotográfica

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El operativo militar ejecutado en la madrugada del jueves 27 de agosto de 2026 en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó once muertos, entre ellos alias Urías Perdomo y alias Giovanni Bonito, figuras clave de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron la acción como parte de la denominada Operación Amón, en un esfuerzo por neutralizar las acciones de uno de los grupos armados ilegales más activos en el suroriente del país. Se trata del segundo bombardeo ordenado por el gobierno de Abelardo de la Espriella desde su llegada al poder hace 20 días.

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La Operación Amón y sus resultados iniciales

El despliegue militar involucró once aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) —cinco Kfir y seis Super Tucano— que atacaron dos estructuras de las disidencias en Guaviare. De acuerdo con fuentes de las Fuerzas Militares, la operación arrojó como resultado preliminar ocho personas fallecidas, dos capturadas y cuatro heridas, aunque posteriormente la cifra aumentó a 11.

La Operación Amón fue ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia como parte de la ofensiva del gobierno de Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales en el suroriente del país - crédito AFP

El resultado fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que destacó el carácter estratégico del golpe. “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

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La incursión militar fue precedida por una exhaustiva labor de inteligencia, que permitió identificar el campamento como base operativa de la estructura Bloque Jorge Suárez Briceño, facción liderada por alias Calarcá.

Las autoridades reportaron además la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, así como la recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Alias Urías Perdomo: trayectoria y caída de un cabecilla

Entre los muertos se encuentra Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, considerado mano derecha de “Calarcá” y uno de los hombres más buscados en la región. El Ministerio de Defensa ofrecía hasta $400 millones de recompensa por su captura.

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“Urías Perdomo” había ganado notoriedad como cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete y, en 2024, fue nombrado gestor de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras su liberación, las autoridades lo responsabilizaron de retomar actividades delictivas, incluidas acciones de reclutamiento forzado y secuestro.

El brazo armado bajo su mando fue identificado como responsable de una emboscada en abril de 2025, en la que murieron seis militares en la vereda Guanapalo. De igual moso, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29, de la Fudra 10, ubicaron un área campamentaria con capacidad para albergar aproximadamente 150 personas en la vereda Nueva Primavera, atribuida, según información de inteligencia, al Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Carvajal.

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Alias Urías Perdomo, identificado como Juan Antonio Agudelo Salazar, era mano derecha de alias Calarcá y tenía una recompensa de hasta 400 millones de pesos por su captura - crédito MinDefensa

Contexto militar y ofensiva oficial

El bombardeo en Guaviare representa el segundo ataque aéreo de gran escala ordenado por el gobierno de De la Espriella en menos de un mes. El primero se llevó a cabo el 11 de agosto en Catatumbo, contra miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La estrategia oficial prevé la realización de 15 bombardeos en los primeros 100 días de mandato, en una política de seguridad orientada a debilitar las estructuras armadas ilegales mediante operaciones aéreas y ofensivas terrestres.

En el lugar fueron hallados elementos de intendencia, prendas pixeladas, gorras y empaques de víveres, evidenciando la presencia reciente de esta organización criminal en la zona sur del Guaviare - crédito @Ejercito_Div4 / X

La planeación del operativo en El Retorno coincidió con la visita a Colombia del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades colombianas presentaron los resultados de la operación como parte de la cooperación bilateral en la lucha contra economías ilícitas y estructuras armadas.

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Desarrollo de la operación y situación actual

La ejecución de la Operación Amón fue posible tras varios días de enfrentamientos internos entre las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco”. Esta situación permitió a los organismos de inteligencia fijar con precisión las posiciones de los objetivos.

Durante el operativo, un helicóptero del Ejército Nacional fue impactado en el momento que realizaba el desembarco de tropas, sin que se informara de bajas adicionales entre propias tropas.

El bombardeo en Guaviare fue el segundo ataque aéreo de gran escala del gobierno de De la Espriella, que prevé 15 bombardeos en sus primeros 100 días de mandato - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El balance oficial indica que las tropas permanecen desplegadas en la zona de El Retorno, consolidando el terreno e iniciando labores judiciales para la identificación de los fallecidos. El material incautado se encuentra bajo análisis de los organismos de inteligencia, que buscan reconstruir los movimientos y la composición del grupo armado alcanzado por el bombardeo.

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Las autoridades no descartan la presencia de otros cabecillas de alto nivel entre los muertos, lo que podría representar un cambio en el mapa de poder de las disidencias en el suroriente colombiano.