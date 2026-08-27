Colombia

Sube a 11 los guerrilleros muertos en bombardeo en Guaviare, entre ellos ‘Urías Perdomo’, gestor de paz del Gobierno Petro y cercano a ‘Calarcá’

Juan Antonio Agudelo Salazar resultó abatido tras la Operación Amón. El Ministerio de Defensa ofrecía hasta $400 millones por el cabecilla, que en 2024 fue gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro

El operativo militar en El Retorno, Guaviare, dejó once muertos, entre ellos alias Urías Perdomo y alias Giovanni Bonito, figuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá - crédito Composición fotográfica
El operativo militar en El Retorno, Guaviare, dejó once muertos, entre ellos alias Urías Perdomo y alias Giovanni Bonito, figuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá - crédito Composición fotográfica
Guardar

El operativo militar ejecutado en la madrugada del jueves 27 de agosto de 2026 en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó once muertos, entre ellos alias Urías Perdomo y alias Giovanni Bonito, figuras clave de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron la acción como parte de la denominada Operación Amón, en un esfuerzo por neutralizar las acciones de uno de los grupos armados ilegales más activos en el suroriente del país. Se trata del segundo bombardeo ordenado por el gobierno de Abelardo de la Espriella desde su llegada al poder hace 20 días.

PUBLICIDAD

La Operación Amón y sus resultados iniciales

El despliegue militar involucró once aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) —cinco Kfir y seis Super Tucano— que atacaron dos estructuras de las disidencias en Guaviare. De acuerdo con fuentes de las Fuerzas Militares, la operación arrojó como resultado preliminar ocho personas fallecidas, dos capturadas y cuatro heridas, aunque posteriormente la cifra aumentó a 11.

Bombardeos - Ejército Nacional
La Operación Amón fue ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia como parte de la ofensiva del gobierno de Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales en el suroriente del país - crédito AFP

El resultado fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que destacó el carácter estratégico del golpe. “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La incursión militar fue precedida por una exhaustiva labor de inteligencia, que permitió identificar el campamento como base operativa de la estructura Bloque Jorge Suárez Briceño, facción liderada por alias Calarcá.

Las autoridades reportaron además la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, así como la recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Alias Urías Perdomo: trayectoria y caída de un cabecilla

Entre los muertos se encuentra Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, considerado mano derecha de “Calarcá” y uno de los hombres más buscados en la región. El Ministerio de Defensa ofrecía hasta $400 millones de recompensa por su captura.

“Urías Perdomo” había ganado notoriedad como cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete y, en 2024, fue nombrado gestor de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras su liberación, las autoridades lo responsabilizaron de retomar actividades delictivas, incluidas acciones de reclutamiento forzado y secuestro.

El brazo armado bajo su mando fue identificado como responsable de una emboscada en abril de 2025, en la que murieron seis militares en la vereda Guanapalo. De igual moso, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29, de la Fudra 10, ubicaron un área campamentaria con capacidad para albergar aproximadamente 150 personas en la vereda Nueva Primavera, atribuida, según información de inteligencia, al Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Carvajal.

Alias Urías Perdomo, identificado como Juan Antonio Agudelo Salazar, era mano derecha de alias Calarcá y tenía una recompensa de hasta 400 millones de pesos por su captura - crédito MinDefensa
Alias Urías Perdomo, identificado como Juan Antonio Agudelo Salazar, era mano derecha de alias Calarcá y tenía una recompensa de hasta 400 millones de pesos por su captura - crédito MinDefensa

Contexto militar y ofensiva oficial

El bombardeo en Guaviare representa el segundo ataque aéreo de gran escala ordenado por el gobierno de De la Espriella en menos de un mes. El primero se llevó a cabo el 11 de agosto en Catatumbo, contra miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La estrategia oficial prevé la realización de 15 bombardeos en los primeros 100 días de mandato, en una política de seguridad orientada a debilitar las estructuras armadas ilegales mediante operaciones aéreas y ofensivas terrestres.

En el lugar fueron hallados elementos de intendencia, prendas pixeladas, gorras y empaques de víveres, evidenciando la presencia reciente de esta organización criminal en la zona sur del Guaviare - crédito @Ejercito_Div4 / X

La planeación del operativo en El Retorno coincidió con la visita a Colombia del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades colombianas presentaron los resultados de la operación como parte de la cooperación bilateral en la lucha contra economías ilícitas y estructuras armadas.

Desarrollo de la operación y situación actual

La ejecución de la Operación Amón fue posible tras varios días de enfrentamientos internos entre las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco”. Esta situación permitió a los organismos de inteligencia fijar con precisión las posiciones de los objetivos.

Durante el operativo, un helicóptero del Ejército Nacional fue impactado en el momento que realizaba el desembarco de tropas, sin que se informara de bajas adicionales entre propias tropas.

El oficial Babativa Muñoz destacó que la sentencia fortalece la moral militar y la confianza ciudadana en la justicia institucional - crédito Suministrada a Infobae Colombia
El bombardeo en Guaviare fue el segundo ataque aéreo de gran escala del gobierno de De la Espriella, que prevé 15 bombardeos en sus primeros 100 días de mandato - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El balance oficial indica que las tropas permanecen desplegadas en la zona de El Retorno, consolidando el terreno e iniciando labores judiciales para la identificación de los fallecidos. El material incautado se encuentra bajo análisis de los organismos de inteligencia, que buscan reconstruir los movimientos y la composición del grupo armado alcanzado por el bombardeo.

Las autoridades no descartan la presencia de otros cabecillas de alto nivel entre los muertos, lo que podría representar un cambio en el mapa de poder de las disidencias en el suroriente colombiano.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcGuaviarebombardeosOperación militarAlias Urías PerdomoAlias CalarcáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella intensificó su mensaje contra integrantes de los grupos armados: “Se acabaron los salvoconductos”

Luego de ratificar la extradición de cinco negociadores de las disidencias de las Farc, Los Pachenca y el ELN, el presidente pidió a líderes de estructuras criminales y armadas someterse a la justicia

Abelardo de la Espriella intensificó su mensaje contra integrantes de los grupos armados: “Se acabaron los salvoconductos”

Resultados Super Astro Sol hoy 27 de agosto: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 27 de agosto: verifique el signo ganador

La selección Colombia de baloncesto visita México, con el terremoto como telón de fondo y el Mundial FIBA 2027 en la mira

El duelo abre la segunda ronda de las eliminatorias de América, y presenta a los dos seleccionas con empate 3-3 en el Grupo E, buscando asegurar una racha positiva en sus aspiraciones de clasificar

La selección Colombia de baloncesto visita México, con el terremoto como telón de fondo y el Mundial FIBA 2027 en la mira

Nottingham Forest y Everton habrían oficializado su oferta por un jugador de la selección Colombia: de quién se trata

El jugador en cuestión comenzó su carrera en Águilas Doradas, pasó a Atlético Nacional, dio el salto al exterior con GENK de Bélgica y llegó a la Premier League de la mano del Crystal Palace

Nottingham Forest y Everton habrían oficializado su oferta por un jugador de la selección Colombia: de quién se trata

Chontico Día resultados de hoy jueves 27 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 27 de agosto, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Deportes

Santa Fe eliminó a River Plate y Asprilla fue la figura de la noche: su valor es 100 veces menor que el de Thiago Almada, flamante contratación

Santa Fe eliminó a River Plate y Asprilla fue la figura de la noche: su valor es 100 veces menor que el de Thiago Almada, flamante contratación

La selección Colombia de baloncesto visita México, con el terremoto como telón de fondo y el Mundial FIBA 2027 en la mira

Nottingham Forest y Everton habrían oficializado su oferta por un jugador de la selección Colombia: de quién se trata

La IndyCar se correrá en Barranquilla en 2028, confirmó el alcalde Alejandro Char

Estos son los horarios de los partidos de Santa Fe ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana