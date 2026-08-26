La Federación Colombiana de Fútbol ratificó a Ramón Jesurún como presidente y posesionó a su nuevo comité ejecutivo

La asamblea de la FCF del 26 de agosto resolvió la posesión del comité y la viabilidad jurídica de la reelección de Ramón Jesurún para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) posesionó este miércoles 26 de agosto su nuevo comité ejecutivo, con Ramón Jesurún Franco reelegido por segunda vez consecutiva como presidente para el periodo 2026-2030, aunque su continuidad al frente del organismo enfrentó hasta el último momento un recurso jurídico que se resolvió en la misma asamblea.

La reunión incluyó a los integrantes elegidos por la Asamblea de la FCF en marzo pasado. El nuevo cuerpo directivo quedó conformado por los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, más los miembros Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez. El periodo formal de labores arranca este 26 de agosto de 2026 y se extenderá hasta 2030.

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En la misma jornada quedaron conformadas las siete Comisiones Asesoras que acompañarán la gestión en las distintas áreas de trabajo de la Federación.

Tras la asamblea del 26 de agosto 2026, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol tomó posesión y ratificó la elección de Ramón Jesurún - crédito FCF

El debate jurídico sobre los periodos de Jesurún

La posesión de Jesurún, no obstante, no estuvo libre de controversia. El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción del dirigente, según informó el periodista deportivo Gabriel Meluk en sus redes sociales. El argumento central del recurso era que Jesurún habría completado el máximo de 12 años continuos que permite la norma para cargos de elección en organismos deportivos.

El nudo legal se origina en el Decreto 1228 de 1995, que establece periodos de cuatro años para los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos y fija un tope de dos reelecciones sucesivas, equivalentes a un máximo de tres periodos consecutivos, o 12 años continuos en el cargo.

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La discusión no giró en torno al texto de la norma, sino a su aplicación al historial del presidente de la FCF. Jesurún llegó a la Federación en 2015 para reemplazar a Luis Bedoya, quien abandonó la presidencia en medio del escándalo del llamado Fifagate, tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

La controversia alrededor de la reelección de Jesurún se reavivó por un recurso interpuesto ante el Ministerio del Deporte que cuestionó el límite de 12 años continuos en cargos de elección deportiva, como lo estipula la Ley del Deporte - crédito FCF

Quienes respaldaron la continuidad del dirigente sostuvieron que solo debían contarse los periodos en que fue elegido directamente por la asamblea de la Federación. Sus opositores, en cambio, argumentaron que los estatutos de la FCF establecen que el presidente de la Dimayor pasa automáticamente a ser primer vicepresidente del comité ejecutivo federativo, por lo que ese antecedente también debería sumarse al cómputo de periodos consecutivos en el órgano de administración.

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El Ministerio del Deporte se pronunció inicialmente sobre el alcance de su intervención el 2 de marzo de 2026, cuando la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control indicó que no tenía competencia para emitir pronunciamientos vinculantes sobre situaciones que aún no se habían concretado, y que dependían de la autonomía privada de las entidades deportivas. La cartera precisó que sus conceptos son de carácter general y abstracto, y que no resuelven situaciones particulares ni determinan consecuencias jurídicas derivadas de decisiones de una entidad específica. Esa respuesta fue emitida durante la administración de la entonces ministra Patricia Duque.

Sin embargo, y tras conocerse el recurso interpuesto por Cadena, la misma entidad emitió la Resolución 000655 del 23 de julio de 2026. Mediante este acto administrativo, la cartera confirmó la legalidad de la inscripción de los directivos, rechazando el recurso que buscaba bloquear la elección.

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El Ministerio concluyó que el dirigente no estaba inhabilitado para aspirar al periodo 2026-2030, manifestando que la restricción legal se aplica únicamente a las reelecciones originadas en elecciones de la Asamblea General para periodos estatutarios completos y no a otras modalidades de ingreso al Comité Ejecutivo, como la designación directa o el ejercicio por derecho propio.

Bajo este criterio, la entidad estableció el siguiente recueento para Jesurún:

2018-2022: Primera elección por la Asamblea.

2022-2026: Primera reelección por la Asamblea.

2026-2030: Segunda reelección por la Asamblea, permitida por la ley.

Aunque el Ministerio del Deporte avaló la continuidad en la vía administrativa, la decisión dejó abierta la posibilidad de que los interesados presenten un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, instancia que tendría la última palabra sobre la validez del nuevo periodo del dirigente.

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La renovación del comité y los cambios en la representación

El nuevo Comité Ejecutivo de la FCF quedó integrado por Carlos Mario Zuluaga, Álvaro González Alzate, Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez - crédito FCF

La composición del nuevo Comité Ejecutivo empezó a tomar forma desde el 19 de marzo, cuando quedaron elegidos los representantes que esperaban ratificación en la asamblea del 26 de agosto.

La Dimayor renovó a sus delegados: salieron Luis Miranda y Mejía, y entraron Arteta —expresidente del Junior de Barranquilla— y Astudillo, quien dirigió la FCF entre 2002 y 2006 y en los últimos meses estuvo al frente de Envigado. Zuluaga conservó su lugar fijo como vicepresidente.

Por su parte, la Difútbol eligió a Mejía como uno de sus representantes en reemplazo de Elkin Arce y ratificó a Jaime Ordóñez. La asamblea del 26 de agosto definió así tanto la composición definitiva del comité como el futuro de Jesurún en la presidencia del fútbol colombiano.

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