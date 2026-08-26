Colombia

Reforma pensional: congresistas del Centro Democrático anuncian una ‘contrarreforma’ tras el fallo de la Corte Constitucional

Los legisladores promotores aseguran que las modificaciones planteadas por ellos no hacen parte de los nueve artículos que el alto tribunal ordenó subsanar para mantener viva la iniciativa

Cuatro manos rompen un libro de la reforma pensional colombiana frente al edificio del Capitolio Nacional.
El Centro Democrático y otros sectores políticos anunciaron que impulsarán una 'contrarreforma' pensional en el Congreso de la República - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Integrantes del partido Centro Democrático y otros sectores oficialistas anunciaron que impulsarán una propuesta de contrarreforma pensional en el Congreso de la República, lejos del modelo que propuso el pasado mandato de Gustavo Petro.

La iniciativa busca modificar varios aspectos de la ley tras el fallo de la Corte Constitucional que la declaró exequible y ordenó a la Cámara de Representantes corregir algunos vicios de procedimiento presentes en el articulado.

Los congresistas promotores de la iniciativa señalaron que los puntos devueltos por la alta corte no corresponden a la estructura central de la norma. Por esta razón, radicarán un nuevo proyecto de ley enfocado en ajustar las reglas de cotización y los mecanismos de devolución de aportes a los afiliados que no cumplan los requisitos de jubilación.

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- crédito Presidencia de la República
La reforma pensional del gobierno Petro se mantiene viva, pero ya provocó rechazo desde el nuevo Congreso - crédito Presidencia de la República

El senador Hernán Cadavid afirmó en un video en su cuenta de X que uno de los ejes centrales que requiere modificación es el tratamiento que recibe el pilar semicontributivo. En este grupo se ubican las personas que no alcanzan a completar las semanas de cotización mínimas exigidas, pero cuentan con ahorros en los fondos de pensión.

Según explicó, la reforma podría dificultar que los jóvenes de hoy logren acceder en el futuro a una pensión que corresponda al esfuerzo realizado durante sus años de trabajo: “Esta reforma y este modelo condenan a los jóvenes en el futuro, ya que será muy difícil que puedan acceder a una pensión que les reivindique y les represente el esfuerzo de todos sus años de trabajo”.

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Frente a este panorama, el senador señaló que desde el Centro Democrático estarían dispuestos a respaldar una nueva propuesta del Gobierno nacional que modifique los aspectos que consideran problemáticos del sistema actual.

El Senador Hernán Cadavid expone las razones por las que la reforma pensional del gobierno Petro es ilegítima - crédito @hernancadavidma/X

Cadavid aseguró en un video que: “Nosotros, desde el Centro Democrático, estaremos listos a acompañar una contrarreforma que presente el Gobierno nacional, que corrija los errores del actual y reivindique el sistema pensional para el futuro, que proteja el ahorro de los colombianos y que permita la pensión a los jóvenes en el futuro”.

Propuesta de devolución de saldos y umbral de cotización

Por su parte, la senadora María Clara Posada explicó que la propuesta legislativa se concentrará en proteger los recursos ahorrados por los trabajadores y en fijar un ajuste al nivel del umbral en Colpensiones.

La congresista cuestionó la sustitución de los ahorros acumulados por auxilios económicos menores, por lo que dijo durante la sesión de Senado que: “Se le debe devolver el ahorro a las personas que no logran cumplir los requisitos para pensionarse. Actualmente funciona así, pero la reforma les roba los recursos y los cambia por un subsidio mínimo, irrisorio”.

La senadora María Clara Posada planteó que quienes no cumplan los requisitos para pensionarse deberían recibir la devolución de sus recursos ahorrados - crédito @MaclaPosada/X
La senadora María Clara Posada planteó que quienes no cumplan los requisitos para pensionarse deberían recibir la devolución de sus recursos ahorrados - crédito @MaclaPosada/X

La congresista también se refirió al funcionamiento de Colpensiones y planteó que el umbral mínimo de cotización debería establecerse en un salario mínimo.

Posada argumentó que los recursos públicos deben priorizar a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y necesitan apoyo para garantizar su sustento.

“El umbral mínimo de cotización en Colpensiones debe ser de un salario mínimo, ya que los recursos del Estado deben enfocarse en garantizar que la población más vulnerable también tenga recursos para su sustento”, señaló la legisladora.

La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, expone sus preocupaciones sobre la reforma pensional, calificándola de “perversa” y “expropiatoria” - crédito @MaclaPosada/X

Además, la senadora Claudia Margarita Zuleta indicó que la estructuración del proyecto contempla restablecer la facultad de los usuarios para seleccionar el régimen de su preferencia, ya sea el de ahorro individual o el de prima media administrado por el Estado.

Según señaló, la iniciativa pretende recuperar el principio de libre elección que, a su juicio, estaba presente desde la creación del Sistema General de Seguridad Social: “Desde el Centro Democrático vamos a presentar una iniciativa que buscará devolverle a los colombianos la libertad de elección; ese es un principio fundamental que había sido defendido desde la creación del Sistema General de Seguridad Social”.

La propuesta contempla que los ciudadanos puedan decidir entre un modelo de ahorro individual, en el que los aportes realizados pertenecen al trabajador y determinan su futura pensión, o el régimen de prima media, manteniendo un umbral de cotización en Colpensiones.

“Vamos a trabajar esta iniciativa, esperamos contar con el apoyo de todas las bancadas, esto para garantizar la libertad de elección y la sostenibilidad del sistema pensional”, aseveró la legisladora en su red social.

Claudia Margarita Zuleta explicó en qué consiste el nuevo modelo y por qué presentará una iniciativa de 'contrareforma' - crédito @MaclaPosada/X

Corte Constitucional mantiene viva la reforma pensional, pero ordena corregir varios artículos

La Ley 2381 de 2024, que establece la reforma pensional en Colombia, llegó a la Corte Constitucional luego de que congresistas y ciudadanos presentaran demandas para cuestionar tanto su contenido como la forma en que fue aprobada. El tribunal debía determinar si la norma respetaba la Constitución y si el Congreso había cumplido correctamente las reglas de debate, votación y trámite legislativo.

El caso ya tenía un antecedente, pues en 2025, la Corte encontró irregularidades en el trámite de la reforma, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el texto proveniente del Senado sin un debate suficiente. En lugar de declarar inválida toda la ley, el tribunal ordenó corregir el procedimiento y devolver el proyecto a la Cámara para que se subsanaran las fallas detectadas.

Luego, el 25 de agosto de 2026, la Corte volvió a estudiar el expediente y decidió mantener en pie la mayor parte de la reforma, con una votación de 7 a 1.

El tribunal consideró que la Cámara corrigió el principal problema de procedimiento y que el modelo de pilares, que combina el régimen público de Colpensiones con los fondos privados, no contradice la Constitución. Sin embargo, encontró nuevas irregularidades en nueve artículos y en algunas proposiciones presentadas durante el trámite.

Por eso, la Corte no tumbó la reforma, pero ordenó a la Cámara subsanar esas nueve disposiciones en un plazo de 30 días hábiles y enviar nuevamente las actas para su revisión. Además, el tribunal aplazó la entrada en vigencia integral del nuevo sistema pensional hasta el 1 de abril de 2027, mientras se completa el proceso de corrección y verificación constitucional.

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