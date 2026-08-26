Colombia

Horas extras y recargos de vigilantes en Colombia: Fedeseguridad aclaró qué pasará tras decisión del Ministerio del Trabajo

La derogatoria de 11 circulares administrativas provocó mensajes en redes sociales que advertían sobre un supuesto cambio en las condiciones laborales de cerca de 400.000 trabajadores del sector

La información difundida en redes sociales señalaba que la Resolución 2708 de 2026 eliminaría el pago de horas extras y recargos nocturnos para los trabajadores del sector - crédito Juan Páez/Colprensa
La información difundida en redes sociales señalaba que la Resolución 2708 de 2026 eliminaría el pago de horas extras y recargos nocturnos para los trabajadores del sector - crédito Juan Páez/Colprensa
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La decisión del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares administrativas generó dudas entre trabajadores y empresas de vigilancia y seguridad privada, luego de que comenzara a circular en redes sociales un documento en el que se aseguraba que la medida implicaría dejar de reconocer y pagar las horas extras y los recargos nocturnos en este sector.

Ante la circulación de esta información, la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad) emitió el martes 25 de agosto de 2026 un comunicado dirigido a la opinión pública en el que se refirió específicamente a la Resolución 2708 de 2026 y a los efectos de la derogatoria de las circulares administrativas.

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¿Qué ocurrió con las 11 circulares derogadas?

De acuerdo con el comunicado de Fedeseguridad, la Resolución 2708 de 2026 derogó 11 circulares administrativas, entre ellas la Circular 0040 de 2026, relacionada con una interpretación del Ministerio del Trabajo sobre la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector de vigilancia y seguridad privada.

La federación explicó que las circulares administrativas cumplen una función de orientación frente a la aplicación de las normas, pero señaló que no tienen la capacidad de modificar los derechos laborales establecidos mediante normas de mayor jerarquía.

En ese sentido, Fedeseguridad sostuvo que la eliminación de una circular administrativa no supone, por sí misma, la eliminación de los derechos que están contemplados en la legislación laboral vigente.

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Las horas extras y los recargos nocturnos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de acuerdo con la legislación laboral vigente - crédito Luisa González/REUTERS
Las horas extras y los recargos nocturnos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de acuerdo con la legislación laboral vigente - crédito Luisa González/REUTERS

NO ES CIERTO que la Resolución 2708 de 2026 del Ministerio del Trabajo haya eliminado el reconocimiento y pago de las horas extras, los recargos nocturnos o los demás derechos laborales de los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada”, afirmó la organización en el comunicado.

La precisión se produjo después de que en redes sociales circulara un documento presentado como un comunicado dirigido al personal de vigilancia, en el que se relacionaba la Resolución 2708 con un supuesto cambio en el pago de las horas extras y los recargos nocturnos. Fedeseguridad calificó ese documento como falso y manifestó que su contenido ha generado información que puede inducir a error entre trabajadores, empresas y ciudadanos.

La organización explicó que la Circular 0040 de 2026 contenía una interpretación del Ministerio del Trabajo sobre aspectos relacionados con la jornada laboral y el trabajo suplementario en las empresas de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, aclaró que dicha circular no constituía la fuente que originaba los derechos laborales mencionados.

¿Qué pasará con las horas extras y los recargos nocturnos?

Un vigilante de seguridad colombiano de espaldas, con uniforme azul oscuro y bandera de Colombia en el hombro, habla por walkie-talkie y sostiene un portapapeles en una calle.
La Federación señaló que la derogatoria de las circulares tampoco exonera a las empresas de vigilancia y seguridad privada del cumplimiento de sus obligaciones laborales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las horas extras y los recargos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de conformidad con la legislación laboral vigente”, indicó la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.

La entidad señaló que la obligación de reconocer estos conceptos se mantiene conforme a las disposiciones laborales aplicables y que la derogatoria de una circular administrativa no exonera a las empresas del cumplimiento de dichas normas.

De acuerdo con la explicación entregada por Fedeseguridad, la respuesta es que una circular administrativa no puede crear, modificar o eliminar por sí misma derechos laborales establecidos en normas superiores. Por esa razón, su derogatoria tampoco tendría como consecuencia la desaparición de esos derechos.

Fedeseguridad insistió en que las empresas deben continuar aplicando las disposiciones laborales vigentes y efectuar los pagos que correspondan de acuerdo con la legislación.

El llamado de Fedeseguridad frente a los documentos difundidos

Fedeseguridad advirtió sobre la circulación de un documento falso en redes sociales que relacionaba la resolución 2708 con la eliminación de estos pagos y pidió verificar la autenticidad de los documentos antes de difundirlos - crédito @Fedeseguridad1/X
Fedeseguridad advirtió sobre la circulación de un documento falso en redes sociales que relacionaba la resolución 2708 con la eliminación de estos pagos y pidió verificar la autenticidad de los documentos antes de difundirlos - crédito @Fedeseguridad1/X

En la parte final de su comunicado, la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada pidió a dirigentes políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos verificar la procedencia de los documentos antes de compartir información relacionada con cambios en las normas laborales.

Hacemos un llamado a los dirigentes políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los documentos, consulten las fuentes oficiales y analicen con rigor el alcance de las normas antes de difundir afirmaciones que puedan inducir a error”, señaló Fedeseguridad.

La federación también destacó que la derogatoria de las 11 circulares administrativas debe entenderse dentro del alcance que tienen este tipo de instrumentos y no como una modificación de las normas laborales que establecen los derechos de los trabajadores.

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