ANI e IDU instalaron mesas técnicas para acelerar megaproyectos viales en Bogotá: priorizando Accesos Norte II y ALO Sur

La ANI y el IDU instalaron mesas técnicas de seguimiento para acelerar los proyectos Accesos Norte Fase II y ALO Sur en Bogotá - crédito Agencia Nacional de Infraestructura

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) instalaron mesas técnicas de seguimiento para acelerar la ejecución de los proyectos Accesos Norte Fase II y Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur (ALO Sur), considerados estratégicos para mejorar la movilidad, conectividad y competitividad de Bogotá.

Durante la instalación de la primera mesa, el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, recalcó que: “Trabajaremos para sacar adelante obras trascendentales como Accesos Norte y ALO Sur”, ratificando el compromiso de la Nación de honrar y respetar los acuerdos con Bogotá.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano, destacó la importancia de la articulación institucional para proyectos que dependen de la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración distrital.

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Ricardo Ayerbe afirmó que la ANI impulsará Accesos Norte y ALO Sur, mientras que el director del IDU, Orlando Molano, remarcó la coordinación entre el Gobierno nacional y Bogotá crédito ANI

Accesos Norte Fase II: ampliación y modernización de la Autopista Norte

El proyecto Accesos Norte Fase II tiene como objetivo la modernización, ampliación y rehabilitación de la Autopista Norte (avenida Paseo de los Libertadores) desde la calle 191 hasta la calle 245, dentro del perímetro urbano de Bogotá, con una longitud aproximada de 17,96 kilómetros. La obra busca mejorar la conectividad de la ciudad con los municipios del norte de Cundinamarca, descongestionar el corredor y elevar la calidad del servicio para todos los usuarios.

Entre los principales trabajos se encuentran la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235. El proyecto también contempla infraestructura para peatones y ciclistas, con la construcción de andenes y ciclorrutas en ambos costados, así como retornos a desnivel en las calles 235 y 242 y estudios para la intersección de la calle 201.

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) avaló el inicio de actividades constructivas tras el cumplimiento de requisitos sobre movilidad, planes ambientales y conectividad, permitiendo avanzar en las Unidades Funcionales 1 a 5 del corredor.

La intervención sobre la Autopista Norte abarcará casi 18 kilómetros entre las calles 191 y 245, con mejora del corredor, prioridad al sistema masivo y adecuaciones para peatones en ambos costados - crédito Anla

El plazo de construcción de estas obras es de 5 años, periodo en el que se prevé elevar la capacidad de la Autopista Norte de tres a cinco o seis carriles por calzada, con énfasis en el transporte masivo y la movilidad sostenible.

ALO Sur: nueva vía estratégica para el acceso suroccidental de Bogotá

El proyecto ALO Sur inició formalmente su fase de construcción en agosto de 2026, tras la suscripción del Acta de Inicio entre la ANI y el concesionario ALO Sur S.A.S. La obra contempla la construcción de un eje vial en doble calzada de 24,5 kilómetros, entre la intersección Chusacá (Sibaté) y la calle 13 (Fontibón), así como la rehabilitación del corredor existente. El objetivo es descongestionar las vías de acceso al centro y suroccidente de la capital, especialmente la Autopista Sur, por donde circula buena parte del transporte de carga.

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La ejecución será gradual: en los primeros dos años se pondrá en servicio la calzada oriental, y en los dos siguientes, la calzada occidental. Inicialmente, la calzada oriental funcionará de forma bidireccional, completando el proyecto en doble calzada al término de la fase constructiva. El contrato prevé una inversión de $1,18 billones en obras y $0,78 billones en operación y mantenimiento (precios de diciembre de 2025).

La nueva conexión entre Chusacá y la calle 13 tendrá 24,5 kilómetros en doble calzada, con apertura gradual durante cuatro años, 46 puentes e integración con corredores clave de la capital - crédito Anla

El proyecto incluye la construcción de 46 puentes, dos grandes intersecciones a desnivel (en calle 13 y Canoas), y la conformación de espacio público con alamedas, zonas verdes y ciclorrutas: la alameda oriental tendrá 9,5 km y 153.000 m² de espacio, mientras que la ciclorruta occidental cubrirá 3,2 km entre Canoas y el parque arqueológico homónimo.

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Las licencias ambientales requeridas ya fueron otorgadas tanto para el tramo nacional (Anla) como para el tramo distrital (CAR), asegurando así la viabilidad ambiental y jurídica de la obra, y la integración con otros proyectos clave como la Primera Línea del Metro de Bogotá.