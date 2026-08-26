Colombia

Congresista presentó un proyecto para permitir que integrantes de la fuerza pública voten: “Demostraron ser fieles a sus principios”

Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, cuestionó el hecho de que las personas sindicadas sí puedan ejercer su derecho al sufragio y que los militares y policías no puedan hacerlo

El senador Rodríguez aseguró que el permitir que la fuerza pública vote no implica su politización - crédito @GermanRSenador/X
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Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional y mayor retirado de la Infantería de Marina de Colombia, radicó un proyecto de acto legislativo mediante el cual se busca que los militares y policías activos ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, es decir, en los comicios para elegir presidente de la República y al Congreso.

La iniciativa va en contra de los establecido en el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe de plano la participación electoral de los integrantes de la fuerza pública. “La fuerza pública no es deliberante (...). Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, precisa la normativa vigente.

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Por otro lado, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011, los principios de publicidad y de eficacia del censo electoral exigen que se cuente con los “datos ciertos y actuales” para poder llevar a cabo los comicios, por lo que se aplica una depuración permanente del censo electoral, en la que está incluida la fuerza pública.

La Constitución Política de Colombia prohíbe que los miembros de la fuerza pública voten y hagan proselitismo - crédito prensa Fuerzas Militares y Juan Páez/Colprensa
La Constitución Política de Colombia prohíbe que los miembros de la fuerza pública voten y hagan proselitismo - crédito prensa Fuerzas Militares y Juan Páez/Colprensa

“En cumplimiento de estos principios deben ser permanentemente depuradas del censo electoral las siguientes cédulas de ciudadanía: las pertenecientes a ciudadanos que se encuentren en situación de servicio activo a la Fuerza Pública”, indica la ley.

El congresista, afín al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, cuestionó el hecho de que los uniformados no puedan ejercer su derecho al sufragio, como sí pueden hacerlo otras personas que, incluso, hacen parte de grupos armados al margen de la ley o que están privadas de la libertad pero en calidad de sindicadas, es decir, sin que todavía hayan sido condenadas.

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“Acabamos de erradicar el proyecto de acto legislativo para que los militares y policías voten en Colombia, como hacen prácticamente todos los países del mundo ¿Por qué en Colombia los privados de la libertad sí votan dentro de las cárceles antes de ser condenados?, ¿por qué los terroristas del ELN, Clan del Golfo y Farc sí pueden votar y por qué un héroe de la patria no puede votar?”, cuestionó el legislador.

La propuesta no permite que los militares y policías hagan proselitismo - crédito Juan David Duque/Reuters
La propuesta no permite que los militares y policías hagan proselitismo - crédito Juan David Duque/Reuters

A su juicio, los integrantes de la fuerza pública tienen derecho de elegir a sus mandatarios y a quienes integran el Congreso de la República, como pasa en otros países del mundo.

Desde su perspectiva, permitir que los militares, policías y demás uniformados ejerzan su derecho al sufragio no implica una politización de la fuerza pública. Según detalló, las instituciones han demostrado tener principios y abstenerse de involucrarse en la política.

Las Fuerzas Militares demostraron en el Gobierno de Gustavo Petro ser fieles a sus principios, y así lo han hecho en toda su historia. Aquí lo importante es que nunca veremos a un coronel formando el batallón diciendo: ‘Voten por el candidato A’, o un sargento en una compañía diciendo: ‘Por el candidato B’”, explicó el congresista ante los medios de comunicación.

De igual manera, indicó que la propuesta no contempla la eliminación de la prohibición de que los miembros de la fuerza pública sean candidatos a cargos de elección popular o que hagan proselitismo. En ese sentido, se mantendría la normativa que indica que los uniformados no pueden intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

¿Cómo se votaría? Dependiendo de los países, algunos los hacen dentro de las guarniciones militares o en las mesas donde custodian, depende del país se hace. Está completamente prohibido que alguien abiertamente diga por quién va a votar, o hacerle barra o proselitismo a algún candidato”, añadió.

El exministro Jorge Iván Cuervo R. rechazó la propuesta de que los integrantes de la fuerza pública voten - crédito @cuervoji/X
El exministro Jorge Iván Cuervo R. rechazó la propuesta de que los integrantes de la fuerza pública voten - crédito @cuervoji/X

El exministro de Justicia y del Derecho Jorge Iván Cuervo R. reaccionó a la iniciativa del senador Germán Rodríguez con un corto mensaje de desaprobación: “Un desastre”.

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