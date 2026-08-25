Avianca anunció que reanudará sus vuelos a Pereira: estas son las facilidades para pasajeros afectados tras el terremoto

Desde el 26 de agosto, Avianca operará cuatro vuelos diarios a Pereira, con salidas desde Bogotá y Medellín - crédito Europa Press

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La aerolínea Avianca anunció la reactivación progresiva de sus vuelos a Pereira tras la certificación de la Aeronáutica Civil que habilitó el aeropuerto internacional Matecaña, después del cierre temporal causado por el terremoto del 10 de agosto.

A través de un comunicado, la entidad informó que desde el miércoles 26 de agosto, Avianca operará inicialmente cuatro vuelos diarios hacia esta ciudad: tres desde Bogotá y uno desde Medellín, aumentando a 10 vuelos —ocho desde Bogotá y dos desde Medellín— en la medida en que la infraestructura termine de restablecer sus condiciones operativas.

Además, la compañía resaltó que este regreso al aeropuerto de Pereira se da bajo un esquema de estricta coordinación con la autoridad aeronáutica, priorizando la seguridad y a la espera de la normalización total tras los recientes sismos.

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Esta decisión marca un paso importante para reconectar a una de las regiones clave del Eje Cafetero con el resto de Colombia y con la red internacional de rutas de la aerolínea.

Avianca reanudará desde el 26 de agosto su operación en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira tras la certificación de la Aeronáutica Civil - crédito Avianca

La reapertura fue posible después de que la autoridad colombiana certificara que se habían cumplido todas las condiciones técnicas y de seguridad que exige la normativa vigente. Avianca habilitará primero una frecuencia limitada para monitorear la operatividad del aeropuerto y ajustará su cronograma conforme avancen los trabajos de recuperación en Matecaña.

“La seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es la condición que guía cada paso de esta reactivación; por eso retomamos la operación de manera gradual y en total coordinación con la autoridad aeronáutica. Incrementaremos gradualmente nuestra capacidad hacia Pereira para seguir conectando el Eje Cafetero con el resto del país y contribuir a la recuperación de la movilidad, el turismo y la actividad económica de la región”, confirmó Ángela María Orozco, Vicepresidenta Senior de Asuntos Corporativos de Avianca.

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Avianca precisó que mantiene medidas de flexibilidad para los pasajeros cuyos vuelos resultaron afectados entre el 10 y el 30 de agosto. Esas facilidades alcanzan no solo a rutas hacia o desde Pereira, sino también a Armenia, Cali y Quibdó, ciudades que sufrieron alteraciones en el servicio como consecuencia de la reciente emergencia sísmica.

La recuperación de la capacidad operativa de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Matecaña definirá el aumento de vuelos de Avianca - crédito Carlos Ortega/ EFE

La aerolínea además llamó a que los viajeros consulten el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, recomendando el uso de la web avianca.com y los canales oficiales de atención, incluyendo la aplicación móvil.

La compañía ha manifestado su intención de continuar apoyando a las comunidades afectadas por la emergencia, sumando esfuerzos para facilitar el restablecimiento de la movilidad y el turismo en el Eje Cafetero.

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Latam anunció reanudación de vuelos a Pereira

La aerolínea confirmó que reanudará operaciones desde Bogotá y Medellín a partir del 26 de agosto de 2026, aunque con una oferta limitada debido a las restricciones vigentes en la terminal.

La reactivación contempla dos vuelos diarios desde Bogotá y uno desde Medellín, sumando 21 frecuencias semanales. La cifra representa menos de la mitad de los vuelos que la aerolínea ofrecía antes del sismo, cuando operaba cinco vuelos diarios hacia Pereira. El regreso al nivel habitual dependerá de la recuperación total de la infraestructura aeroportuaria.

La aerolínea confirmó que retomará el transporte de pasajeros y carga hacia y desde Pereira y mantendrá las protecciones y flexibilidades para los pasajeros afectados por la emergencia en hasta el 31 de agosto

Latam retoma así el transporte de pasajeros y carga en la ruta hacia Pereira, facilitando la conexión de la ciudad con otros destinos tanto nacionales como internacionales a través de su red.

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Durante el periodo de restricción, la compañía fortalecerá la oferta desde Armenia con tres vuelos diarios, de los cuales dos frecuencias tienen carácter adicional y temporal. Este esquema busca compensar la reducción de operaciones en Pereira y asegurar la conectividad del Eje Cafetero.

En respuesta a la emergencia, la aerolínea decidió mantener topes tarifarios temporales de $228.000 por trayecto en las rutas hacia Pereira y $234.000 hacia Armenia, más tasas e impuestos. Esta política acompaña la reapertura del servicio y el refuerzo temporal en la región, con el fin de proteger la accesibilidad para los usuarios.

La compañía también implementó medidas de flexibilidad para los pasajeros afectados por la contingencia. Quienes tenían vuelos programados entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia, podrán cambiar la fecha o el vuelo sin costo adicional, sin multa ni diferencia tarifaria.

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Además, los usuarios cuentan con la opción de solicitar la devolución del dinero sin recargo, o modificar su ruta, siempre que haya disponibilidad en la misma cabina del billete original. Estas facilidades permiten posponer el viaje hasta por un año.