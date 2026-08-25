Declaración de renta 2026: si compró un vehículo híbrido la Dian le permite una reducción en la liquidación de su impuesto

Comprar un vehículo híbrido en Colombia permite acceder a una deducción en renta y a una tarifa reducida de IVA del 5 % en lugar del 19 % - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Si usted compró un vehículo híbrido en Colombia durante 2025 podrá acceder a una deducción en renta y a una tarifa reducida de IVA, un esquema tributario que, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), combina el cobro del 5% en lugar del 19% en el IVA habitual con la posibilidad de descontar hasta el 50% del valor de la inversión en el impuesto de renta, siempre que el automotor cumpla las condiciones técnicas y documentales exigidas.

Es decir, que una persona natural que haya comprado un vehículo híbrido nuevo y sea su primer propietario puede registrar hasta el 50% del valor de la compra en la cédula general del Formulario 210, en la casilla de “otras deducciones imputables”. Ese beneficio también cobija adquisiciones por leasing financiero con opción irrevocable de compra.

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De acuerdo con la Dian, la deducción no opera sin límites. El beneficio puede diferirse hasta por 15 años, con un tope anual de 1.349 UVT, equivalentes a cerca de $70,2 millones en 2026.

Ese margen permite distribuir el incentivo tributario en varios años fiscales, pero sin superar el máximo autorizado en cada periodo. La condición de primer propietario y la compra de un vehículo nuevo son requisitos indispensables para acceder al tratamiento preferencial.

La deducción en renta para vehículo híbrido puede diferirse hasta por 15 años y tiene un tope anual de 1.349 UVT, cerca de $70,2 millones en 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de la devolución del IVA, la normativa fijó un plazo cuando se pagó la tarifa plena por error es de hasta cinco años desde la expedición de la factura. La Dian advirtió que ese reclamo solo procede si la tarifa preferencial no fue aplicada en la compra inicial y si el monto solicitado no fue reportado como costo, deducción en renta o impuesto descontable.

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La devolución puede tramitarse bajo la figura de “pago de lo no debido”. Para ello, el propietario debe haber cumplido los requisitos y contar con la certificación expedida por la Upme, documento que acredita que el vehículo satisface las especificaciones técnicas y que además debe coincidir con el nombre de la persona que figura en la factura de venta.

Estos beneficios aplican exclusivamente a los vehículos híbridos homologados bajo los estándares HEV y PHev. El trámite debe diligenciarse de forma virtual a través del Sistema Único de Usuarios de la Upme y, una vez aprobado, la documentación debe presentarse ante la autoridad tributaria.

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Entre los soportes obligatorios figuran la factura electrónica de venta y el certificado de la Upme. Quienes no estén obligados a llevar contabilidad deben sumar una relación detallada de facturas y una declaración juramentada sobre el IVA reclamado.

Un vehículo de $100 millones puede generar ahorro inmediato y rebaja en la base gravable

La persona natural que compre un vehículo híbrido nuevo y sea su primer propietario puede deducir hasta el 50% del valor en el Formulario 210 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La República entrevistó a César Camilo Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, que explicó el efecto práctico del incentivo en un caso concreto. Para un vehículo eléctrico o híbrido de $100 millones antes de IVA, la tarifa preferencial genera un ahorro inmediato de $14 millones en impuestos y permite deducir hasta $50 millones en la base gravable de renta.

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Ese efecto financiero se suma al menor gasto en combustible, un factor que, según el experto, impulsa la adopción de tecnologías limpias. La expansión del mercado de híbridos en el país responde a esa combinación entre movilidad de menores emisiones y alivios tributarios confirmados en comunicados oficiales de la Dian y la Upme.

La autoridad tributaria también precisó que el trámite exige consistencia total entre los datos y los documentos presentados. Cualquier error o discrepancia puede llevar a la negación de la solicitud.

Declaración de renta: fechas de pago

Presentar la declaración de renta ante la Dian no implica pagar impuesto, porque el cruce de ingresos, gastos, deudas y bienes puede arrojar saldo en cero o saldo a favor - crédito Dian

Los contribuyentes en Colombia que cumplan los topes de la Dian para el año gravable 2025 deben presentar la declaración de renta. El calendario ya corre desde el 12 de agosto, pero el Gobierno De La Espriella informó una ampliación y ajustes para varios contribuyentes tras la emergencia derivada de un terremoto reciente.

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Última semana de agosto

15-16: 24 de agosto

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Vencimientos en septiembre

35 al 36: 7 de septiembre

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41 al 42: 10 de septiembre

43 al 44: 11 de septiembre

45 al 46: 14 de septiembre

47 al 48: 15 de septiembre

49 al 50: 16 de septiembre

51 al 52: 17 de septiembre

53 al 54: 18 de septiembre

55 al 56: 21 de septiembre

57 al 58: 22 de septiembre

59 al 60: 25 de septiembre

61 al 62: 28 de septiembre

63 al 64: 29 de septiembre

65 al 66: 30 de septiembre

Vencimientos en octubre

67 al 68: 1 de octubre

69 al 70: 2 de octubre

71 al 72: 5 de octubre

73 al 74: 6 de octubre

75 al 76: 7 de octubre

77 al 78: 8 de octubre

79 al 80: 9 de octubre

81 al 82: 13 de octubre

83 al 84: 14 de octubre

85 al 86: 15 de octubre

87 al 88: 16 de octubre

89 al 90: 19 de octubre

91 al 92: 20 de octubre

93 al 94: 21 de octubre

95 al 96: 22 de octubre

97 al 98: 23 de octubre

99 al 00: 26 de octubre

La obligación de declarar no implica necesariamente pagar el impuesto: tras el cruce de ingresos, gastos, deudas y bienes, la Dian puede determinar un saldo en cero o un saldo a favor.