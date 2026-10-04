Colombia

La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción

Chats, llamadas y registros de ubicación en poder de la Fiscalía reconstruyen el recorrido de la presunta coima por los 40 carrotanques y vincularían parte de esos recursos con una visita de Sneyder Pinilla al apartamento de Irma Solangel Torres

Una llamada con Olmedo López el 3 de enero de 2024 antecedió la programación de la cita de Sneyder Pinilla con Solangel Torres - credito Ovidio González/Presidencia y @SenadoGovCo/X
Una llamada con Olmedo López el 3 de enero de 2024 antecedió la programación de la cita de Sneyder Pinilla con Solangel Torres - credito Ovidio González/Presidencia y @SenadoGovCo/X
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El caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) volvió a poner bajo la lupa el destino de una presunta coima de 5.000 millones de pesos que, según una reconstrucción periodística basada en las pruebas que mantiene la Fiscalía, recibió Sneyder Pinilla por el contrato para llevar 40 vehículos a La Guajira.

Chats, llamadas y registros de ubicación obtenidas por la revista Cambio situarían a Pinilla en el apartamento de Irma Solangel Torres, mano derecha del entonces secretario jurídico de la Presidencia Vladimir Fernández, pocos días después de que se hubiernan hecho los pagos. Los mismos elementos cuestionan su explicación sobre una supuesta devolución de dinero al prestamista Pedro Castro.

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La secuencia abarca del 29 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024. En ese período, Pinilla habría acordado el soborno con el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”, también recibido los recursos por partes y viajado a Bogotá para reunirse con Torres.

El 29 de diciembre de 2023, Pinilla se habría reunido con López Rosero en un lugar próximo a su vivienda, en el occidente de Bogotá. Allí habrían pactado una coima vinculada con el contrato de los carrotanques para La Guajira.

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La Fiscalía investiga la entrega de una coima de 5.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla por el contrato de los carrotanques de La Guajira - crédito Ungrd

La cifra acordada habría sido de 5.000 millones de pesos. El dinero, de acuerdo con la reconstrucción, no llegó en una sola entrega ni pasó directamente de López Rosero a Pinilla.

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En la operación también habrían participado Juan Camilo Llanos, contratista de la Subdirección para el Manejo de Desastres de la Ungrd, y David López, emisario de “el Pastuso”. Este último llevaría cheques que Llanos cambiaba en distintos centros comerciales.

El mecanismo habría buscado fraccionar los retiros. Luego, Llanos habría entregado los recursos a Pinilla, según los chats y demás pruebas examinadas. Incluso, existe una conversación del 2 de enero de 2024, a las 2:00 p. m., en la que Pinilla escribió a Llanos para preguntarle si se encontraba en Bogotá. Después le indicó que necesitaba que recogiera un dinero por un asunto de “el jefe”.

“Es que necesito que me recoja un dinero”, le dijo Pinilla a Llanos. Minutos más tarde, le compartió por chat el contacto de David López y le anticipó que volvería a comunicarse con él.

Una conversación con Olmedo López fijó la fecha de la visita a Torres

La coordinación de una presunta segunda entrega ocurrió el 3 de enero de 2024, cuando Pinilla volvió a contactar a Llanos a las 11:41 a. m. Ese mismo día mantuvo una conversación con Olmedo López que enlaza la recepción del dinero con la posterior visita a Solangel Torres.

Pinilla le preguntó a Olmedo López si debía ir esa tarde “donde la señora” en Bogotá o si existía otra instrucción. A las 12:52 p. m. ambos sostuvieron una llamada de ocho minutos y 31 segundos.

Sneyder Pinilla declaró ante la Corte Suprema que la senadora Martha Peralta no tuvo injerencia en los contratos de carrotanques para La Guajira - crédito Ungrd
Irma Solangel Torres se desempeñaba como abogada de confianza de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, cuando mantuvo la supuesta cita con Sneyder Pinilla - crédito Ungrd

A las 3:13 p. m., Pinilla envió un mensaje breve que estableció la fecha para el encuentro: “09 de enero. En físico”. Los registros de ubicación también marcaron a Pinilla en su residencia durante la tarde de ese 3 de enero. Esa información coincide con los mensajes que señalan que Llanos le entregó allí una primera parte de los recursos.

Al día siguiente, el 4 de enero, Pinilla habría recibido la última parte del dinero pactado con el contratista. Con esas entregas, se completó la suma acordada por el contrato de los carrotanques.

Las celdas sitúan a Pinilla en el apartamento de Solangel Torres

El 9 de enero de 2024, Pinilla viajó a Bogotá tras decirle a su pareja que debía ir a “entregar $”. Una vez aterrizó, se dirigió sin paradas al apartamento de Torres, ubicado en el conjunto Balcones de Pablo Sexto.

Las celdas de ubicación del teléfono de Pinilla permitieron reconstruir ese recorrido. La información muestra que el dispositivo pasó del aeropuerto al inmueble de Torres sin registrar desplazamientos intermedios.

Los chats coinciden con la geolocalización. Mientras Pinilla estaba en la vivienda, recibió por WhatsApp instrucciones de Olmedo López, según los documentos conocidos por el medio.

La revista Cambio ya había informado el 13 de septiembre de 2026 sobre elementos que apuntaban a una posible entrega de dinero a la abogada. Las nuevas pruebas fortalecerían esa hipótesis, aunque no establecen de manera definitiva cuánto dinero habría llegado al apartamento.

Las instrucciones que recibió Olmedo López habrían provenido de Vladimir Fernández, de acuerdo con la reconstrucción. Torres era persona de confianza del entonces secretario jurídico de la Presidencia.

La Guajira lidera como la región con más carrotanques asignados en plan de distribución hídrica - crédito Ungrd
Las celdas de telefonía registraron el traslado directo de Sneyder Pinilla desde el aeropuerto hasta el conjunto Balcones de Pablo Sexto el 9 de enero de 2024 - crédito Ungrd

Pinilla declaró ante la justicia que destinó la coima de los carrotanques a pagar una deuda con Pedro Castro. Según esa explicación, Castro le había entregado 4.000 millones de pesos en octubre de 2023 para sobornar a Iván Name y Andrés Calle.

El relato indica que, el 10 de enero de 2024, por la noche, Castro llegó a la vivienda de Pinilla y retiró dos maletas con 4.267 millones de pesos. Ese monto correspondía al préstamo y a los intereses acumulados durante tres meses.

La primera dificultad para esa versión está en las ubicaciones de los teléfonos. Entre las 8:06 p. m. y las 11.35 p.m., la línea atribuida a Castro registró conexiones reiteradas cerca de su residencia, en el Club El Nogal, en el norte de Bogotá.

El teléfono atribuido a Pinilla mostró una secuencia diferente. Entre las 9:38 p. m. y las 11.37 p.m, el dispositivo registró ocho movimientos únicamente en el barrio Modelia. Los datos no corroborarían que los teléfonos coincidieran en la residencia de Pinilla durante el horario descrito por ambos. Por ese motivo, las celdas no permiten confirmar el encuentro en el que supuestamente se devolvió el dinero.

La segunda contradicción está en las comunicaciones. La extracción forense del expediente identifica el primer mensaje entre Pinilla y Castro el 16 de agosto de 2024, más de siete meses después de la presunta devolución.

En los registros no aparecen mensajes de octubre de 2023 ni de enero de 2024 que respalden las llamadas con las que ambos dijeron haber coordinado el pago. La ausencia de esas conversaciones añade dudas al relato entregado a la justicia.

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