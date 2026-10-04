Colombia

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”

Indalecio Dangond, jefe de cartera, explicó que el cereal requiere mucha agua y enfrenta precios volátiles, por lo que sugirió impulsar cultivos permanentes y revisar el modelo de producción ganadera

Marañón, coco y granada, las alternativas que planteó Indalecio Dangond para La Guajira - crédito @MinAgricultura/X
Marañón, coco y granada, las alternativas que planteó Indalecio Dangond para La Guajira - crédito @MinAgricultura/X
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Las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sobre la falta de rentabilidad del arroz generaron inquietud entre sectores vinculados a la producción cerealera en Colombia.

En una intervención centrada en las alternativas agropecuarias para el departamento de La Guajira, el funcionario sostuvo que los agricultores deberían dejar de sembrar ese cultivo por los riesgos asociados al agua, la variación de los precios y la rentabilidad.

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“El arroz ya no es negocio”, afirmó Dangond durante un encuentro con campesinos de La Guajira y el Cesar, en el municipio de Urumita (norte de Colombia). También exhortó a los productores a no continuar con esa siembra y planteó la necesidad de impulsar actividades de mayor duración, con retornos que se proyecten durante décadas y no solo en cada ciclo agrícola.

El Gobierno de Colombia proyecta decretar una emergencia económica para congelar pagos de créditos agropecuarios ante el fenómeno de El Niño - crédito @MinAgricultura/X
El ministro de Agricultura Indalecio Dangond recomendó dejar el arroz por sus riesgos de agua y precio - crédito @MinAgricultura/X

El ministro planteó sustituir cultivos de ciclo corto por proyectos permanentes

Durante su exposición, Indalecio Dangond señaló que los productores deben evaluar iniciativas de largo plazo. “Siembren una vez y piensen en 25 años”, expresó al comparar esos proyectos con las actividades que requieren una nueva inversión cada seis meses.

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El ministro describió al arroz como un producto expuesto a factores que pueden modificar los ingresos de los agricultores entre la siembra y la cosecha. “Los precios del arroz son muy volátiles”, dijo. Según su explicación, un productor puede iniciar el ciclo con una expectativa favorable y llegar a la recolección con precios más bajos.

El agua ocupó un lugar central en sus argumentos. Dangond indicó que el cultivo arrocero demanda una disponibilidad hídrica elevada, una condición que, de acuerdo con su intervención, aumenta el riesgo para quienes dependen de ese cereal. “Necesita mucha agua”, resumió.

Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado
Indalecio Dangond propuso reemplazar cultivos de ciclo corto por proyectos agrícolas a 25 años - crédito Universidad del Externado

Otras opciones de siembra, según Dangond

La propuesta del funcionario estuvo enfocada en el potencial agroecológico de La Guajira. Entre las alternativas que enumeró figuraron el marañón, el coco, la palma, la granada y el plátano. En particular, destacó la posibilidad de ampliar las plantaciones de marañón.

“El marañón da una rentabilidad por encima del 34%”, aseguró. Añadió que había conocido experiencias de ese cultivo y consideró que las condiciones de La Guajira pueden ser favorables para expandirlo, siempre que exista agua suficiente.

Dangond también mencionó conversaciones con Javier Yamín, a quien presentó como una persona que ha estudiado las condiciones agroecológicas del departamento. En ese tramo de la intervención, aludió a la humedad relativa, los vientos y las características climáticas de la zona como factores que podrían beneficiar nuevos proyectos agrícolas.

“El resto lo tenemos”, afirmó al referirse a la biodiversidad y al clima. A partir de esa valoración, manifestó que quiere una transformación de la actividad rural en La Guajira, con una mayor presencia de frutales y cultivos permanentes.

“No siembren arroz”: las declaraciones de Indalecio Dangond que inquietan al sector cerealero - crédito @MinAgricultura/X
“No siembren arroz”: las declaraciones de Indalecio Dangond que inquietan al sector cerealero - crédito @MinAgricultura/X

La intervención incluyó un llamado a cambiar el modelo ganadero

El ministro extendió sus recomendaciones a la ganadería. Pidió revisar las prácticas de manejo de los predios y sugirió un sistema de rotación de animales en divisiones de terreno.

La idea expuesta consiste en permitir que un grupo de reses consuma el pasto en un lote y trasladarlo luego a otro espacio para facilitar la recuperación de la cobertura vegetal.

“No vuelvan a hacer ganadería si no la rompen”, manifestó, en referencia a la necesidad de cambiar el modelo tradicional. También propuso ubicar sistemas de riego en el centro de los potreros para el acceso al agua y sembrar árboles en los límites de las áreas destinadas al ganado.

Gustavo Petro criticó al ministro de Agricultura

Las declaraciones del ministro de Agricultura generaron voces a favor y en contra. Uno de ellos fue el expresidente Gustavo Petro que cuestionó la recomendación del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de sustituir el arroz por otros cultivos en algunas regiones. En un mensaje publicado en X, defendió la producción arrocera y pidió avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

“El arroz es un cereal nutritivo”, escribió Petro, agregando que reducir la oferta nacional podría agravar el impacto de una devaluación, una sequía prolongada y un alza en los precios de los alimentos. Según planteó, esa combinación aumentaría el riesgo de hambre.

Gustavo Petro rechazó la propuesta de dejar el arroz y defendió ampliar las zonas de cultivo - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó la propuesta de dejar el arroz y defendió ampliar las zonas de cultivo - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario afirmó que la producción de la meseta de Ibagué tiene rendimientos similares a los de Estados Unidos y retomó su propuesta de una “ruta del arroz”. El plan contempla crédito de bajo costo, protección arancelaria, transferencia tecnológica con universidades chinas y cooperativas de productores propietarias de molinos.

Petro propuso, además, ampliar las áreas sembradas, construir la vía entre Ayapel, San Marcos y Magangué, profundizar la reforma agraria en el sur de Bolívar y facilitar el flujo de agua en La Mojana.

También cuestionó la ganadería extensiva sobre 15 millones de hectáreas fértiles. Consideró que parte de esos terrenos debería destinarse a alimentos producidos por campesinos y pequeños y medianos agricultores. Sobre el marañón, señaló que puede complementar la oferta agrícola, pero “no como sustitución de las zonas arroceras”.

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