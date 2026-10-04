Karen Sevillano se molestó porqué tuvo que pagar $197.000 por un plato de comida en Medellín: “Vale menos la entrada a San Andrés”

La influenciadora comparó el gasto con el valor de un tiquete aéreo y aseguró que no piensa regresar a comer en la ciudad - crédito @rechismes/IG

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Un plato de comida en Medellín por 197.000 pesos. Esa fue la cifra que dejó sin palabras a Karen Sevillano en un video que circula en redes sociales tomado de sus publicaciones en Instagram, y la verdad es que no sorprende que haya generado tanto ruido.

La creadora de contenido caleña no se guardó nada al reaccionar frente a la cuenta: “Un plato de comida en Medellín, 197.000... Acá quién es que está viviendo, pues, Juanda”, dijo, dirigiéndose a Juan David Zapata, con quien participó en la primera edición de La casa de los famosos Colombia, reality en la que la influencer resultó como ganadora.

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Y ahí fue cuando soltó la comparación que resume todo: “Yo dije con 197.000 pesos, yo hago un asado. 197.000 pesos vale un tiquete de avión”.

Zapata le siguió el hilo con un matiz importante: “Vale menos el tiquete”. Sevillano no tardó en rematar: “Vale menos la entrada a San Andrés que un plato de comida en Medellín. ¿Qué es lo que está pasando, pues? No, no, no, no, yo para acá no vuelvo”.

La influencer estuvo de visita en Medellín con su novio y se llevó tremenda sorpresa al pagar la cuenta - crédito @karensevillano/ Instagram

Lo curioso es que la queja de Sevillano no está tan lejos de lo que muestran varios cálculos recientes sobre el costo de vida en la ciudad.

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Así las cosas, la publicación que reposa en la cuenta de Rechismes, encargados de replicar el contenido de los famosos, generó una serie de opiniones encontradas. Algunos respaldaron el mensaje, afirmando que no todo el mundo tiene para gastar esa suma de dinero en un restaurante y que, incluso, personas como ella que generan grandes ingresos se han cansado de los altos precios en la capital antioqueña.

Mensajes como: “Mi reina si lo dices tú que ganas millones por una publicidad, cómo serán esos que apenas viven con el mínimo”; “De acuerdo con Karencita mi amor, esta ciudad ya no le cabe un extranjero más”, entre otros.

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Lo que cuesta comer en Medellín, con números sobre la mesa

Varias guías dirigidas a extranjeros, como Oasis Living, que viven en la ciudad, coinciden en algo: el menú del día, ese de sopa, plato fuerte, arroz y jugo, sigue siendo la opción más barata y ronda entre 9.600 y 22.500 pesos en cualquier barrio.

El problema aparece cuando uno se sale de ese circuito. Una cena en un restaurante de Laureles o Provenza (sectores exclusivos de Medellín) puede costar entre 60.000 y 120.000 pesos por persona con bebida, según el sitio especializado citado anteriormente.

La oferta gastronómica en Medellín varía de acuerdo con el sector en el que se movilicen sus visitantes - crédito @alimentarte/IG

Y en zonas como El Poblado, donde se concentran los restaurantes más buscados por turistas y extranjeros, los precios suben todavía más.

Esa brecha entre el almuerzo corriente y la cena “especial” explica buena parte de la sorpresa que vivió Sevillano. No es lo mismo comer en una fonda de barrio que en un sitio pensado para el público que llega con otro presupuesto.

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Por qué el arriendo y la comida se comen el sueldo

El portal RentRemote calcula que un plato con menú del día cuesta entre 257.000 y 385.000 pesos al mes si se come cinco veces por semana, mientras que salir seguido a comer afuera en El Poblado puede llevar esa cifra hasta 1,1 millones mensuales.

A eso se suma el arriendo, que según distintas estimaciones representa entre el 40% y el 55% del gasto mensual de quien vive en la ciudad. Un apartamento amoblado de una habitación en El Poblado puede costar entre 1,9 y 3,8 millones de pesos, frente a 1,2 a 2,2 millones en Laureles o Envigado.

Las autoridades realizaron 408 inspecciones a alojamientos de renta corta y anunciaron que mantendrán los controles junto con programas de asesoría para anfitriones - crédito Alcaldía de Medellín

La reacción de Sevillano, con todo y su tono de humor, pone sobre la mesa algo que varios visitantes y hasta residentes han notado: comer afuera en ciertas zonas de Medellín ya no es lo económico que solía ser, y la brecha entre barrios se nota en cada factura.

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