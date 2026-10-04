Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Atlético Nacional sacaría una nueva figura de sus divisiones inferiores al fútbol internacional, pese a contar con pocos partidos de profesional - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por la cantidad de jugadores que salieron de las divisiones inferiores y fueron vendidos al exterior, como fueron los casos de Jhon Solís, que partió al Girona de España y en la actualidad se encuentra con la selección Colombia, en la que comparte nómina con otra joya que es Juan Manuel Rengifo.

El cuadro verde ahora tendría a un jugador que llamaría la atención de la Premier League, debido a que se conoció que dos escuadras de Inglaterra le harían seguimiento al futbolista en los próximos meses, lo que podría llevar a una oferta de compra si el deportista continúa con sus buenas actuaciones en la temporada.

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Por lo pronto, Nacional le apunta a terminar nuevamente líder de la fase de Todos contra Todos para ratificarse como candidato al título y cuenta con una buena oportunidad en los compromisos aplazados, en los que ya ganó el primero, contra Junior de Barranquilla, y sigue frente al Deportes Tolima, pero no será en Medellín.

Con la mirada de la Premier League

El defensor central Néider Parra de Atlético Nacional es seguido por Bournemouth y Brighton, dos clubes de la Premier League interesados en el jugador de 21 años tras sus actuaciones durante este semestre. El zaguero cuenta con la aprobación del técnico Lucas González, que lo usa como una de las referencias de la línea defensiva.

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El periodista Julian Capera informó que ambos equipos ingleses activaron el seguimiento del futbolista. “Bournemouth y Brighton son dos de los equipos que han activado seguimiento a Néider Parra, central de Atlético Nacional, como se contó en Inglaterra”, publicó en su cuenta de X.

Neider Parra estaría en la mira de dos conjuntos de la Premier League, por lo que harían seguimiento a sus partidos en Atlético Nacional - crédito @JulianCaperaB/X

El interés coincide con el seguimiento de ambos clubes a futbolistas colombianos. Bournemouth contó durante un periodo con el mediocampista Jefferson Lerma, mientras que Brighton tiene en su plantilla a Matías Orozco, fichado al Deportivo Cali en agosto de 2026 y cedido actualmente al CD Castellón, de la segunda división del fútbol español.

Desde su debut profesional en 2025, Parra suma 15 partidos, 1.189 minutos y dos asistencias. Su rendimiento también incluye presencia en el juego aéreo, salida con balón y capacidad para disputar duelos. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de 800.000 euros, cifra que lo ubica como el décimo jugador más caro de la plantilla de Atlético Nacional.

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Neider Parra fue una de las figuras de Atlético Nacional en la victoria por 3-1 contra el Junior de Barranquilla - crédito Atlético Nacional

Otro dato a tener en cuenta es que el defensor central hizo parte de la plantilla del Real Cundinamarca que peleó por el ascenso en la Primera B 2025, ya que tuvo siete encuentros en el segundo semestre y esa experiencia le sirvió para volver al verde y debutar en la plantilla profesional en 2026.

Cambio de sede en el verde

Atlético Nacional informó que trasladará el partido ante Deportes Tolima al estadio Metropolitano de Itagüí, conocido como Ditaires, debido a la ocupación del Atanasio Girardot por un concierto. El encuentro corresponderá a la novena fecha de la Liga BetPlay y se disputará el jueves 8 de octubre.

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Este fue el comunicado con el que Atlético Nacional dio a conocer el cambio de sede para el partido ante el Tolima por Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

El compromiso estaba previsto para el miércoles 7 de octubre en el escenario de la capital antioqueña, pero el club confirmó el cambio de sede y programación a través de sus canales oficiales. La modificación también implicará una variación para los abonados, debido a que el estadio en el municipio es de menor capacidad.

De esta manera, el conjunto verdolaga garantizará que cuente con una buena cantidad de aficionados para uno de sus duelos más importantes porque es con un rival directo en la tabla de posiciones, por estar entre los ocho primeros, y también para darle más minutos a James Rodríguez en la formación titular.

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