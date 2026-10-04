Deportes

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Además de Juan Manuel Rengifo, la figura juvenil que se encuentra con la selección Colombia, el cuadro verde espera un buen acuerdo por una de sus promesas de la cantera

Atlético Nacional
Atlético Nacional sacaría una nueva figura de sus divisiones inferiores al fútbol internacional, pese a contar con pocos partidos de profesional - crédito Atlético Nacional
Guardar

Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por la cantidad de jugadores que salieron de las divisiones inferiores y fueron vendidos al exterior, como fueron los casos de Jhon Solís, que partió al Girona de España y en la actualidad se encuentra con la selección Colombia, en la que comparte nómina con otra joya que es Juan Manuel Rengifo.

El cuadro verde ahora tendría a un jugador que llamaría la atención de la Premier League, debido a que se conoció que dos escuadras de Inglaterra le harían seguimiento al futbolista en los próximos meses, lo que podría llevar a una oferta de compra si el deportista continúa con sus buenas actuaciones en la temporada.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, Nacional le apunta a terminar nuevamente líder de la fase de Todos contra Todos para ratificarse como candidato al título y cuenta con una buena oportunidad en los compromisos aplazados, en los que ya ganó el primero, contra Junior de Barranquilla, y sigue frente al Deportes Tolima, pero no será en Medellín.

Con la mirada de la Premier League

El defensor central Néider Parra de Atlético Nacional es seguido por Bournemouth y Brighton, dos clubes de la Premier League interesados en el jugador de 21 años tras sus actuaciones durante este semestre. El zaguero cuenta con la aprobación del técnico Lucas González, que lo usa como una de las referencias de la línea defensiva.

PUBLICIDAD

El periodista Julian Capera informó que ambos equipos ingleses activaron el seguimiento del futbolista. “Bournemouth y Brighton son dos de los equipos que han activado seguimiento a Néider Parra, central de Atlético Nacional, como se contó en Inglaterra”, publicó en su cuenta de X.

Neider Parra
Neider Parra estaría en la mira de dos conjuntos de la Premier League, por lo que harían seguimiento a sus partidos en Atlético Nacional - crédito @JulianCaperaB/X

El interés coincide con el seguimiento de ambos clubes a futbolistas colombianos. Bournemouth contó durante un periodo con el mediocampista Jefferson Lerma, mientras que Brighton tiene en su plantilla a Matías Orozco, fichado al Deportivo Cali en agosto de 2026 y cedido actualmente al CD Castellón, de la segunda división del fútbol español.

Desde su debut profesional en 2025, Parra suma 15 partidos, 1.189 minutos y dos asistencias. Su rendimiento también incluye presencia en el juego aéreo, salida con balón y capacidad para disputar duelos. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de 800.000 euros, cifra que lo ubica como el décimo jugador más caro de la plantilla de Atlético Nacional.

Neider Parra
Neider Parra fue una de las figuras de Atlético Nacional en la victoria por 3-1 contra el Junior de Barranquilla - crédito Atlético Nacional

Otro dato a tener en cuenta es que el defensor central hizo parte de la plantilla del Real Cundinamarca que peleó por el ascenso en la Primera B 2025, ya que tuvo siete encuentros en el segundo semestre y esa experiencia le sirvió para volver al verde y debutar en la plantilla profesional en 2026.

Cambio de sede en el verde

Atlético Nacional informó que trasladará el partido ante Deportes Tolima al estadio Metropolitano de Itagüí, conocido como Ditaires, debido a la ocupación del Atanasio Girardot por un concierto. El encuentro corresponderá a la novena fecha de la Liga BetPlay y se disputará el jueves 8 de octubre.

Atlético Nacional
Este fue el comunicado con el que Atlético Nacional dio a conocer el cambio de sede para el partido ante el Tolima por Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

El compromiso estaba previsto para el miércoles 7 de octubre en el escenario de la capital antioqueña, pero el club confirmó el cambio de sede y programación a través de sus canales oficiales. La modificación también implicará una variación para los abonados, debido a que el estadio en el municipio es de menor capacidad.

De esta manera, el conjunto verdolaga garantizará que cuente con una buena cantidad de aficionados para uno de sus duelos más importantes porque es con un rival directo en la tabla de posiciones, por estar entre los ocho primeros, y también para darle más minutos a James Rodríguez en la formación titular.

Temas Relacionados

Atlético NacionalPremier LeagueMercado de fichajesNeider ParraLiga BetPlayColombia-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

En el estadio Romelio Martínez, el cuadro rojo volvió a aplicar la misma táctica que contra el Junior: aguantar el empate por 1-1, llevar la serie a definición desde los 12 pasos y superó a los azules por 5-4

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

El ciclista boyacense se retiró en el Giro dell’Emilia tras 17 temporadas. La ‘Corsa Rosa’, que ganó en 2014, lo homenajeó como el mayor exponente de toda una generación

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

El periodista criticó la manera como el entrenador afrontó el amistoso en Nueva Jersey por la nómina inicial, el esquema, los cambios y el valor de los amistosos

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Pese al respaldo de la federación al colombiano, luego de la goleada 6-0 frente a Guatemala, la caída de local lo volvió a dejar mal parado

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla quiere cerrar su triple jornada de juegos amistosos con una victoria que fue esquiva ante México y Paraguay

Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña afirmó que su ruptura con Alejandro Estrada fue algo planeado: “Se tenía que hacer así”

Nataly Umaña afirmó que su ruptura con Alejandro Estrada fue algo planeado: “Se tenía que hacer así”

EN VIVO | Bogotá ya vive la segunda fecha de BTS: así se vive su show del 3 de octubre

Ana del Castillo confesó que será mamá soltera y que ya eligió el nombre de su hijo: reveló quiénes serán los padrinos de su bebé

Laura Tobón y Lina Tejeiro visualizaron a sus hijos jugando juntos: “Muy hermoso”

Dua Lipa y Shakira se robaron el show en Madrid al cantar “Antología”: así fue cuando la británica cantó el clásico en Colombia

Deportes

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club