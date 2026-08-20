Millonarios ofrecimientos y amenazas de muerte: expresidente de Orsomarso reveló detalles de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano

Por segunda ocasión, Orsomarso se ve envuelto en un escándalo de apuestas ilegales - crédito Orsomarso

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Orsomarso reabrió la vieja herida de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano por la denuncia que presentó en la noche del miércoles 19 de agosto, tras un presunto intento de ofrecer dinero a jugadores para alterar un partido y beneficiar a terceros.

El expresidente Edward Lenis reveló la cantidad que le pueden dar a un futbolista por apuestas irregulares, una práctica que se ve mucho en clubes pequeños o en la segunda división, debido a que la mayoría de deportistas no cuentan con un salario alto y son muy jóvenes.

Además de eso, no es la primera vez que Orsomarso pasa por esa situación, ya que el directivo explicó que se presentó un caso en la época en la que estuvo cerca de la máxima categoría, con una plantilla competitiva y un presupuesto corto, pero que logró manejar de la mejor manera.

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“Ofrecen muchas cantidades”

Durante una entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, Edward Lenis explicó que una de las razones para que algunas personas busquen deportistas para apuestas ilegales es porque “aprovechan la ingenuidad de nuestros jugadores jóvenes, ofreciéndoles un recurso económico elevado y hace que caigan”.

Lenis reveló que en Orsomarso existe un protocolo contra las apuestas irregulares, con el objetivo de generar confianza en los futbolistas para denunciar o encontrar comportamientos que indiquen una señal de alerta: “Si ese comunicado salió a la luz, un jugador informó algo”.

Orsomarso rechazó cualquier intento de soborno y reiteró su compromiso con la transparencia de la competencia deportiva. - crédito Orsomarso

“Es complicado tener la prueba, a menos que un jugador hable en la interna, muestre un chat o denuncie a quienes están metidos. Además, no estaba tipificado como delito y es difícil proceder”, añadió el exdirectivo, con respecto a las dificultades para escalar esas situaciones con la justicia.

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De otro lado, Edward Lenis afirmó que un jugador puede recibir desde 30 millones de pesos para incidir en un partido: “Es difícil determinarlo, ofrecen muchas cantidades. En 2024, el equipo con el que llegamos a la final, era en su mayoría sub-20, muchos ni siquiera tenían contrato o algunos con un salario mínimo. El valor de la nómina mensual era de 60 millones de pesos”.

Orsomarso entró en el ojo del huracán por la denuncia de un intento de ofrecimiento a jugadores para entrar en apuestas ilegales - crédito Orsomarso

“Que te llamen a un jugador a ofrecerle 30 millones o más, porque he visto chats donde le ofrecen más plata, por una jugada o ser determinante de un partido. Son situaciones difíciles de manejar porque, como pueden haber cifras bajas, hay otras altas”, añadió el expresidente.

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“Me llamaron con una amenaza”

El expresidente de Orsomarso también explicó que hay muchos riesgos al evitar que los futbolistas entren en apuestas ilegales en el fútbol colombiano, no solo por las cifras, sino porque hay grupos criminales detrás de esas acciones y reveló que fue víctima de amenazas.

“Cuando hablé con el grupo, al siguiente día me llamaron con una amenaza porque, seguramente, de esa reunión salió la información de que uno apretaba a los jugadores y me decían que me atenía a las consecuencias ‘si seguía jodiendo a los jugadores’, así tal cual me dijeron”, señaló.

Orsomarso SC informó que detectó ofrecimientos de dinero a jugadores de su plantilla mediante sus mecanismos internos de prevención e integridad. - crédito Orsomarso/LinkedIn

Lenis finalizó al decir que “en el fútbol todo se sabe, les empieza a cerrar puertas a los jugadores. Se sensibiliza y acompaña para apoyarlos y hacerles ver que no hay necesidad de entrar en esas situaciones, no dejarse seducir por una cifra alta que le ofrezcan, más allá de la necesidad económica”.

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“El tema es que ellos, después de que aceptan algo, esta gente los toma y les dice de todo, y luego no saben cómo soltarse porque se sienten amenazados, en peligro la vida de sus personas cercanas y para un muchacho no es fácil de manejar”, dijo.