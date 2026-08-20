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Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026: hay clásico vallecaucano

Orsomarso fue el último clasificado a la segunda ronda del certamen, luego de eliminar al Medellín en la fecha 16, mientras que Deportivo Cali y Atlético Nacional quedaron como cabezas de serie

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Deportivo Cali y Millonarios son dos de los equipos que disputarán los cuadrangulares de la Liga Femenina - crédito Dimayor / Gabriel Aponte/VizzorImage
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La Liga Femenina tuvo un cierre de primera fase lleno de emociones, pues tres equipos pelearon por el último de los ocho cupos a la siguiente instancia y el beneficiado fue Orsomarso, el cual empezó en la novena posición y acabó octavo porque eliminó al Medellín, al igual que a Fortaleza.

Después de eso, la Dimayor realizó el sorteo de los cuadrangulares del campeonato, en el que destacó la aparición de conjuntos históricos como Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Millonarios y Santa Fe, que parten como favoritos para quedarse con el título.

La Liga Femenina debe terminar en septiembre, debido a que la Conmebol organizará la Copa Libertadores en octubre y Colombia contará con dos representantes, así que es necesario que el torneo local acelere en las fechas de cuadrangulares, semifinales y final.

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¿Cómo quedaron los cuadrangulares de la Liga Femenina?

En la tarde del jueves 20 de agosto, el campeonato terminó su primera fase, la cual tuvo seis meses de pelea entre los 16 participantes y quedaron ocho clubes en la pelea por el título, de los cuales, aparecieron los finalistas de las ediciones 2024 y 2025, que son Santa Fe y Deportivo Cali, este último es el actual bicampeón.

Casualmente, cardenales y azucareras volverán a verse en el grupo B, junto con nada menos que el América de Cali, club que desea salir campeón después de cuatro años, aunque no la tendrá fácil por la zona en la que fue ubicado, junto con el Orsomarso, el último clasificado.

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-crédito Mariano Vimos/Colprensa
Deportivo Cali le ha ganado a Santa Fe las últimas dos finales de la Liga Femenina - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Un dato a tener en cuenta de ese grupo es que se ubicaron tres de los cuatro conjuntos vallecaucanos que avanzaron a los cuadrangulares, por lo que será un reto complicado para las bogotanas por los constantes viajes a Cali, Palmira y Yumbo, el desgaste y el nivel de sus rivales.

De otro lado, Atlético Nacional y Millonarios parten como favoritas en la zona A, por ubicarse en la primera y tercera posición de la tabla en la primera fase, aunque las azules cuentan con la ventaja de que tendrán un encuentro más en la capital porque se verán con Internacional de Bogotá.

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En la primera fase, Nacional le ganó a Millonarios por 2-1 en Medellín y ahora se verán las caras otra vez por cuadrangulares - crédito Dimayor / Daniel Gallo/VizzorImage

Finalmente, la Dimayor quedó de confirmar el calendario de los partidos de los cuadrangulares, las semifinales y la final, porque se modificaron por el terremoto en Colombia, el cual aplazó tanto cuatro partidos de la fecha 16, como el inicio de la segunda fase.

Grupo A

  • Atlético Nacional
  • Internacional de Palmira
  • Internacional de Bogotá
  • Millonarios

Grupo B

  • Deportivo Cali
  • Orsomarso
  • Independiente Santa Fe
  • América de Cali

Primera fecha de los cuadrangulares

  • Internacional de Palmira vs. Atlético Nacional
  • Millonarios vs. Internacional de Bogotá
  • América de Cali vs. Deportivo Cali
  • Independiente Santa Fe vs. Orsomarso

Así se juegan las fases finales

Desde 2024, la Dimayor estableció que se jugarán cuadrangulares después de la fase de Todos contra Todos, en reemplazo de los playoffs, con el objetivo de alargar el campeonato para mejorar la competitividad de los clubes y las jugadoras no queden tanto tiempo en periodo de descanso.

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Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2026, a mediados de septiembre - crédito Dimayor

Para la edición 2026, luego de la ronda inicial, seguirán los cuadrangulares con seis fechas y las dos primeras de cada grupo avanzarán a la final, tal como en 2025, para darle una oportunidad a aquellas escuadras que, pese a dar pelea, no logran ser primeras de las zonas.

Posterior a eso, las localías de las semifinales dependerá de los puntos acumulados a lo largo de todo el campeonato, tanto en primera como en segunda ronda, para beneficiar a quienes han hecho la mejor campaña, y el mismo caso será para la final, cuyos dos equipos clasificarán a la Copa Libertadores Femenina 2026.

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