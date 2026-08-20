Johan Mojica empezó a brillar con el Getafe: así fue la asistencia del colombiano en la Conference League

El colombiano, a los 10 minutos del compromiso en España, envió el centro para el gol de Enes Ünal, en la ida de la llave - crédito Getafe CF

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Johan Mojica llegó al Getafe con el objetivo de demostrar que es la figura que todos los aficionados vieron en los compromisos de la temporada pasada con el Mallorca, pese al descenso, y en la selección Colombia, con la que disputó cuatro de los cinco partidos en el torneo.

El cafetero respondió con una asistencia en la ida de los playoffs de la Conference League, en el compromiso frente al Partizán en Valencia, donde el lateral izquierdo se reportó con una asistencia para abrir el marcador a favor de los ibéricos, que sueñan con llegar lejos en el certamen internacional.

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De esta manera, Mojica empieza la temporada con pie derecho para ser tenido en cuenta por la selección Colombia, la cual arrancará el nuevo proceso en septiembre con los encuentros amistosos en Estados Unidos contra México, Paraguay y Perú, contra los que también se verán a nuevos jugadores.

La asistencia de Johan Mojica

El conjunto de la comunidad de Madrid llevaba seis años sin asistir a competencias europeas, desde la edición 2010/2011 de la Europa League, y por eso el club se preparó de la mejor manera para hacer una buena presentación en el torneo internacional, en el que arrancó desde la ronda clasificatoria.

Mojica necesitó 10 minutos para convertirse en figura del Getafe, el cual confió en su talento y experiencia en LaLiga para contratarlo en el actual mercado de fichajes, pagó 500.000 euros y los aficionados ya empezaron a guardarle cariño por su rendimiento, pese al poco tiempo.

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Johan Mojica, en su primer partido, realizó una asistencia con el Getafe en la Conference League - crédito Getafe CF

En el estadio Coliseum, el conjunto español debutó ante el cuadro de Belgrado, Serbia, con el objetivo de conseguir una ventaja suficiente para acercarse a la ronda de grupos, una meta que es clave para asegurar una buena temporada para un equipo que no cuenta con un presupuesto alto.

El colombiano logró la apertura del marcador con un centro para Enes Ünal, que conectó el balón con su pierna derecha y venció al portero Marko Milošević, para darle la alegría a los aficionados en el escenario deportivo, además de que también era el primer partido del cafetero.

Enes Ünal, delantero del Getafe, celebró gol gracias a la asistencia de Johan Mojica contra el Partizan de Serbia - crédito Getafe CF

Cabe recordar que Mojica no sumó minutos en el inicio de LaLiga ante el Alavés, el 15 de agosto, que terminó con derrota del Getafe por goleada 3-0, pero el técnico José Bordalás decidió que lo dejaría en el banco de suplentes, al igual que a varios de los titulares para que descansaran previo a la Conference League.

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“Espero asistir mucho”

Durante su presentación con el Getafe, Johan Mojica mostró su felicidad por firmar con los azulones: “Es un placer estar aquí, tenía muchas opciones, pero el Getafe me llena en todos los sentidos de mi vida y mi prioridad era mantenerme en la élite del fútbol español”.

Sobre el técnico José Bordalás, el colombiano aseguró que conoce muy bien su esquema táctico: “Me he enfrentado a él varios años y sé cómo trabaja a nivel deportivo. Tengo muchas partes futbolísticas que se asemejan a los jugadores de Bordalás y encajo con lo que necesita”.

GETAFE (MADRID), 18/08/2026.- El defensa colombiano Johan Mojica (d), junto al director deportivo Toni Muñoz, durante su presentación como nuevo jugador del Getafe CF - crédito Kiko Huesca/EFE

Casualmente, Mojica afirmó en ese momento que quería ser el socio ideal de Enes Ünal, al mismo que le envió el pase para su gol en la Conference League días después: “Tengo mucho carácter para aportar al equipo y a nivel deportivo, soy rápido en ataque, defiendo muy bien la banda y espero asistir mucho al turco para que marque muchos goles”.

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“Sabemos de la dificultad que hay y el deseo que tenemos de poder pasar, es un premio que el club se ha ganado y responderemos con compromiso.En el equipo hay muchas ganas de poder jugar y saldremos como leones”, terminó de decir el cafetero, con respecto a la Conference League.