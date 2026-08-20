Juan Fernando Quintero volvió al DIM tras casi una década y, al borde de las lágrimas, confesó: “Es de las pocas cosas que me hacen llorar en la vida”

Juan Fernando Quintero, entre lágrimas, reiteró su amor por el Deportivo Independiente Medellín y confesó que lo hace llorar - crédito Pip3 Muñoz LDS

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Juan Fernando Quintero volvió a vestir la camiseta del Deportivo Independiente Medellín después de casi una década, pero su regreso no solo estuvo marcado por el fútbol. El volante colombiano habló de su vínculo con el ‘Poderoso’, recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera y reconoció que el amor que siente por el equipo de su ciudad es capaz de llevarlo hasta las lágrimas.

El regreso de Quintero al DIM se hizo oficial el martes 11 de agosto de 2026, cuando el club confirmó que el mediocampista firmó un contrato por un año. La noticia llegó después de varios días en los que la institución pidió el respaldo de sus aficionados para concretar la operación. Cerca de 17.000 abonados acompañaron el proceso, de acuerdo con lo informado por el club.

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Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

Estadísticas de Juan Fernando Quintero en su primera etapa con el DIM

La nueva etapa representa el reencuentro entre el futbolista y una institución con la que mantiene una relación particular. Quintero ya había defendido al DIM en 2017, después de llegar procedente del Porto de Portugal. En aquella campaña disputó 36 partidos, marcó 16 goles y entregó 10 asistencias, antes de regresar al fútbol internacional.

Ahora, en una conversación con Pip3 Muñoz LDS, el mediocampista volvió a dejar claro que su sentimiento por el Medellín trasciende lo deportivo. Al hablar de lo que significa para él el club, incluso reconoció que es uno de los pocos temas capaces de quebrar su habitual carácter.

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“Para mí es algo tan fuerte que me saca lágrimas. Y para sacarme una lágrima a mí... soy un tipo muy frío en mi vida, pero el DIM me saca lágrimas. Amor, pasión. El Medellín me puede arreglar el día o dañármelo”, afirmó Quintero.

La confesión adquiere mayor significado por la historia que existe detrás de su llegada al equipo. En septiembre de 2016 se confirmó su préstamo desde Porto, aunque su incorporación para disputar partidos oficiales se produjo posteriormente. En ese momento, el propio jugador había expresado su deseo de regresar a Medellín y disfrutar nuevamente del fútbol en su ciudad.

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Juan Fernando Quintero, en su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín, marcó 16 goles en 36 partidos - crédito DIM

Quintero explicó que aquella decisión también tuvo una motivación familiar. Según contó en la entrevista con Felipe Muñoz, dejó el Porto para cumplirle un sueño a su abuelo, quien sufría de Alzheimer, y entendió su regreso como una manera de homenajearlo. Además, atravesaba un momento personal complicado después de la muerte de su abuela.

“Yo vine al DIM y dejé al Porto de Portugal para cumplirle el sueño a mi abuelo, que sufría de Alzheimer. Sentía que era una forma de homenajearlo. Además, venía de pasar por una ruptura muy fuerte cuando falleció mi abuela”, relató.

El vínculo, sin embargo, también tuvo momentos de tensión. En 2025, cuando Quintero enfrentó al Medellín con América de Cali, recibió críticas de un sector de la afición, situación que provocó un fuerte distanciamiento entre el futbolista y parte de los hinchas. Un año después, las diferencias quedaron atrás y el jugador regresó al club de sus amores.

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En la charla con Pip3 Muñoz LDS también habló sobre sus experiencias incómodas con distintos entrenadores como Eduardo Coudet en River Plate, por ejemplo que es el más reciente, y con quien se dijo tenía complejidades sobre el concepto que tenía Coudet de Quintero, relacionado a que corría poco y solo atacaba con su talento. El colombiano defendió su idea de que los futbolistas talentosos deben tener espacio en la cancha.

“No quiero hablar mal de ningún técnico porque no me tomo nada personal, pero el tiempo siempre me ha dado la razón. El jugador con talento, técnico, debe jugar y yo lo que amo es jugar. Por eso, cuando veo que no me están dando cabida, prefiero irme”, manifestó.

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Juan Fernando Quintero terminó su tercera etapa con River Plate de Argentina, porque Eduardo Coudet no lo colocaba de titular - crédito AFP

La opinión de Juan Fer. Quintero sobre los técnicos que no lo quieren y James Rodríguez

Quintero también recordó a Santiago ‘Sachi’ Escobar como la primera persona que confió plenamente en él durante su etapa en Atlético Nacional. Reconoció además su agradecimiento con el cuadro verde, pese a ser hincha declarado del DIM.

“Estoy en un equipo demasiado grande. Confiaron en mí y por eso a Atlético Nacional le tengo mucho agradecimiento. Más allá de que sea hincha del DIM, fue Nacional quien permitió mostrarme para que me vieran de la Selección Colombia”, explicó.

Finalmente, se refirió a la comparación permanente con James Rodríguez y rechazó que exista una rivalidad entre ambos. “Yo no entiendo por qué siempre nos colocan como competencia. James es una gran persona y yo lo admiro mucho. A nivel de Selección Colombia es el jugador más grande que hemos tenido y de eso no hay ninguna duda”, aseguró.

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