La Vuelta España 2026 tendrá la menor cantidad de colombianos en los últimos años: esta es la fecha de inicio

El bogotano estará presente en la última carrera de ciclismo de la temporada-crédito @BHRVictorious/X

Guardar

La cuenta regresiva para una nueva edición de la Vuelta a España está llegando a su final. Este sábado 22 de agosto comenzará la tercera gran vuelta de la temporada, que tendrá como punto de partida a Mónaco y que reunirá durante tres semanas a varios de los principales corredores del ciclismo mundial.

Colombia, como ha ocurrido de manera habitual en esta competencia, tendrá presencia, aunque con una delegación reducida. Serán cinco los ciclistas colombianos que tomarán la partida en la ronda española: Santiago Buitrago, Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa, Juan Guillermo Martínez y Juan Felipe Rodríguez.

La cifra representa una de las participaciones más bajas del país en los últimos años y se iguala con los registros de 2021, 2016 y 2013.

PUBLICIDAD

Santiago Buitrago es la principal carta colombiana en la Vuelta España 2026 - crédito Jesús Aviles / Infobae

Fecha de inicio y final de la Vuelta España 2026

La Vuelta a España 2026 se disputará entre el sábado 22 de agosto y el domingo 13 de septiembre. La carrera tendrá 21 etapas y un recorrido total de 3.275 kilómetros, con Mónaco como escenario para la primera jornada, una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros. El cierre será en Granada, donde se conocerá al campeón después de tres semanas de competencia.

La ausencia de algunos nombres habituales explica en parte la reducción de la representación nacional. Entre ellos está Nairo Quintana, quien finalmente no fue incluido por su equipo. El corredor colombiano había expresado su deseo de participar en la competencia, pero la decisión de su escuadra lo dejó fuera de la nómina.

PUBLICIDAD

La principal carta colombiana será Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious afrontará su quinta participación en la Vuelta y llega con el objetivo de pelear por la clasificación general y buscar victorias de etapa. Su mejor resultado en la carrera se produjo en 2023, cuando terminó dentro del Top 10.

Buitrago viene de prepararse en altura en Colombia y posteriormente continuó su trabajo en Europa. En declaraciones expuestas por su equipo en redes sociales aseguró que llega en buenas condiciones y con la intención de disputar la general. Además, esta será su última Vuelta con el Bahrain Victorious, pues desde 2027 hará parte del NSN Cycling Team.

PUBLICIDAD

Nairo Quintana ha corrido el mundial con la selección Colombia de ciclismo en cinco ocasiones: 2013, 2017, 2018, 2019 y 2022. Este 2026 correrá su sexta competencia orbital - crédito AFP

Harold Tejada: la carta de XDS Astana en la Vuelta España 2026

Otro de los colombianos que tendrá responsabilidad en la clasificación general será Harold Tejada. El corredor del XDS Astana disputará por cuarta vez la carrera y viene de competir en el Tour de France, donde terminó en el puesto 26. En la edición anterior de la Vuelta logró su mejor resultado en la competencia, al finalizar duodécimo.

Tejada confirmó que su intención será disputar la general y, al mismo tiempo, buscar una victoria de etapa que ha perseguido durante varias temporadas. En esta edición tendrá como uno de los principales favoritos al esloveno Tadej Pogacar.

La delegación también contará con Iván Ramiro Sosa, quien correrá con el Kern Pharma. Será su segunda participación en la Vuelta a España, después de haber competido en 2020, edición en la que terminó en el puesto 62.

PUBLICIDAD

Juan Guillermo Martínez, del Picnic PostNL, completará su segunda presencia en la carrera. El colombiano participó en 2025 y ocupó la posición 54. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez, del EF Education-EasyPost, afrontará su primera gran vuelta.

Juan Guillermo Martínez será uno de los jóvenes colombianos que correrán la Vuelta España 2026 - crédito @picnicpostnl/X

Las Vueltas España con menor cantidad de colombianos

La cifra de cinco corredores contrasta con las delegaciones colombianas de temporadas recientes. En 2025 fueron siete los representantes, mientras que en 2024 también participaron siete. En 2023 fueron seis y en 2022 nuevamente siete. Incluso en 2020 Colombia llegó a tener ocho ciclistas en la competencia.

Para encontrar una representación menor hay que retroceder hasta 2011. En aquella edición solamente participaron dos colombianos: Fabio Duarte y Mauricio Ardila, ambos integrantes del Geox-TMC Transformers.

PUBLICIDAD

Así, la Vuelta a España 2026 comenzará con una delegación colombiana más pequeña que la habitual, pero con corredores que llegan con objetivos definidos. Buitrago y Tejada apuntarán a la clasificación general, mientras Sosa, Martínez y Rodríguez buscarán oportunidades durante las 21 etapas de una carrera que comenzará este sábado en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada.