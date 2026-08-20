Miguel Ángel Borja es nuevo jugador del América de México: dejó Arabia Saudita por una situación que preocupa a su familia

América de México oficializa la llegada de Miguel Ángel Borja. Firma hasta junio de 2027, con opción de un año más por objetivos - crédito América

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Miguel Ángel Borja tiene nuevo equipo. El delantero colombiano fue anunciado este jueves 20 de agosto de 2026 como nuevo jugador del América de México, club al que llega para disputar el Apertura de la Liga MX después de ponerle punto final a su etapa en el Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos.

Su salida del fútbol de Medio Oriente estuvo marcada, según información conocida en los últimos días, por la preocupación ante el contexto de seguridad de la región y el bienestar de su familia.

El atacante, de 33 años, llegó a México el miércoles 19 de agosto y este jueves 20 acudió a las instalaciones de Coapa para presentar los exámenes médicos y completar el proceso de firma de su contrato con el conjunto azulcrema. De esta manera, el América oficializó una incorporación, que venía tomando fuerza y que representa el regreso de Borja al fútbol mexicano.

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Miguel Ángel Borja dejó de jugar con Al-Wasl SC en la liga de Arabia Saudita - crédito @AlWaslSC / X

¿Por qué Miguel Ángel Borja se fue de los Emiratos Árabes Unidos?

La decisión del colombiano de abandonar Emiratos Árabes Unidos estaría relacionada principalmente con la situación geopolítica de Medio Oriente. La tensión en la región y la cercanía de Emiratos con Irán habrían generado preocupación en el entorno del futbolista, especialmente por la seguridad de sus seres queridos. Borja, padre de cuatro hijos, habría priorizado la tranquilidad de su familia al momento de analizar las alternativas para continuar su carrera.

El cambio también representa un movimiento importante desde el punto de vista económico. Borja había llegado al Al-Wasl con un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada, después de que no prosperara su anterior vinculación con Cruz Azul. Para concretar su llegada al América, el atacante aceptaría una reducción de sus ingresos, pues la propuesta del club mexicano estaría por encima de los dos millones de dólares anuales

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La primera fotografía oficial de Miguel Ángel Borja como nuevo jugador de América de México - crédito América

Así, el delantero habría dejado de lado parte del beneficio económico que tenía en Emiratos para regresar al continente americano y sumarse a un proyecto deportivo que también influyó en su decisión. El acuerdo con el América sería inicialmente por un año, con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional si cumple determinados objetivos.

En el plano deportivo, Borja llega con actividad y goles durante 2026. Con el Al-Wasl disputó 16 partidos y acumuló 984 minutos, con ocho anotaciones. Cinco de esos tantos fueron en la liga de Emiratos Árabes Unidos, mientras que los otros tres los consiguió en la Champions League 2 de Asia. Estos registros fueron uno de los elementos que llevaron al América a apostar por el colombiano para reforzar su ataque.

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Miguel Ángel Borja y el equipo número 13 en su carrera deportiva - crédito América de México

Miguel Ángel Borja ya hace parte de la convocatoria de América de México

Su llegada, además, tendrá un proceso inmediato antes de su debut. Borja viajará con la delegación del América a Ciudad Juárez, donde comenzará los trámites correspondientes para obtener su visa de trabajo. Posteriormente, el equipo se desplazará a Carson, California, para disputar los cuartos de final de la Leagues Cup.

El partido contra Columbus Crew podría convertirse en la primera oportunidad para observar al colombiano con la camiseta del América. El atacante tendría al menos cuatro entrenamientos junto a sus nuevos compañeros antes de ese compromiso, por lo que el cuerpo técnico evaluará sus condiciones y su adaptación al grupo antes de determinar si tendrá minutos.

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Con esta incorporación, Borja inicia una nueva etapa de su carrera y vuelve a un fútbol que ya conoce. El colombiano había estado cerca de regresar a México antes de su llegada al Al-Wasl, pero ahora encontró en el América una alternativa para continuar su trayectoria, en un movimiento en el que, además del aspecto deportivo, pesaron las condiciones de seguridad y la estabilidad de su familia.

El delantero tendrá ahora el reto de trasladar a la Liga MX los números que consiguió durante su paso por Emiratos Árabes Unidos y convertirse en una de las opciones ofensivas del América para el Apertura 2026.

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