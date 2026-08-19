Mario Alberto Yepes explicó por qué James Rodríguez y Víctor Hugo Aristizábal no participarán en el partido benéfico por las víctimas del terremoto: “Está mal de la espalda”

Dos de los referentes del fútbol colombiano y la selección Colombia no estarán en el evento benéfico del próximo viernes 21 de agosto - crédito Colprensa y Reuters

Guardar

Mario Alberto Yepes explicó que Víctor Hugo Aristizábal no jugará el partido benéfico Levantemos a Colombia porque sufre problemas de espalda y además tiene compromisos familiares, una de las leyendas que estará ausente para el encuentro programado para el viernes 21 de agosto a las 19:30 en el estadio El Campín de Bogotá, cuyos ingresos serán destinados a las víctimas del terremoto que afectó al país el 10 de agosto.

Yepes, promotor de la jornada solidaria, despejó en Espn FC los rumores sobre la ausencia del exdelantero de Atlético Nacional al señalar: “Está mal de la espalda, pero bueno contamos con invitarlo y, además de la espalda, también tenía unos compromisos familiares. Entonces, está bien”. El propio Aristizábal también dejó clara su situación física. “La columna ya no me deja jugar fútbol”, afirmó, citado por el medio.

PUBLICIDAD

El exjugador manifestó especial gratitud hacia sus colegas que viajaron para acompañarlo, valorando el gesto como un testimonio de amistad y reconocimiento profesional. - crédito @marioayepes/Instagram

Otro de los ausentes, que fue invitado por Mario Alberto Yepes, es James Rodríguez. En charla con Win Sports, el campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia explicó que el actual capitán fue invitado, pero tuvo que rechazar la invitación por situaciones personales.

“Lo invité al partido; lastimosamente, por otro tipo de cosas, no puede estar, pero lo considero un referente del fútbol colombiano y la invitación se la tenía que hacer. En este momento no puede asistir, pero yo lo considero un referente del fútbol colombiano”, dijo Mario Alberto.

Estos son los jugadores que estarán en el partido Levantemos a Colombia por las víctimas del terremoto

En cabeza de Mario Alberto Yepes, varios jugadores con pasado en la selección Colombia recaudarán fondos para donarlos a las víctimas del sismo del 10 de agosto - crédito Mario Yepes

El exdefensor Mario Yepes organizará el 21 de agosto en El Campín un partido de leyendas del fútbol colombiano para recaudar fondos para los afectados por el terremoto de 7,4 que golpeó al país el 10 de agosto, una emergencia que una semana después deja más de 300 muertos, 143 desaparecidos y más de 185.000 damnificados.

PUBLICIDAD

El encuentro benéfico “Levantemos a Colombia” se jugará en la noche del viernes 21 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El 100% de lo recaudado será destinado a las fundaciones Solidaridad por Colombia y la Cruz Roja, encargadas de canalizar la ayuda hacia las comunidades afectadas por el sismo.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra 185.016 damnificados, más de 4.200 heridos y 120.238 familias afectadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos del país. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

PUBLICIDAD

La boletería estará disponible a través de TuBoleta, con precios entre $20.000 y $50.000. Las localidades Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta, Occidental Platea Baja y Occidental General costarán $50.000; Oriental Platea, Oriental Preferencial y Oriental General, $40.000; Lateral Norte y Lateral Sur, $25.000.

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia

Entre los jugadores confirmados aparecen Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y Fredy Guarín, varios de ellos protagonistas con la selección Colombia en las Copas del Mundo de 2014 y 2018. También estarán Mario Yepes, Pibe Valderrama, René Higuita, Camilo Zúñiga, Farid Mondragón, Carlos Sánchez, Giovanni Moreno y Juan Pablo Ángel.

La lista se completa con Fabián Vargas, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Jhon “Choronta” Restrepo, Giovanny Hernández, Cristian Zapata, Gerardo Bedoya, Carlos Valdés, Óscar Córdoba y Teófilo Gutiérrez.

PUBLICIDAD

En ese mensaje, citado por el medio, los futbolistas dijeron: “Hola a todos. Hoy queremos jugar un partido para ayudarlos a ponerse de pie. Es hora de levantarnos juntos. Es hora de levantar a Colombia. Esta vez no jugamos por una camiseta ni por un equipo. Jugamos por Colombia”.

También afirmaron: “Por la familia, que hoy necesitan sentir que no están solas. Por los que perdieron sus casas, sus cosas y en muchos casos, mucho más que eso. Sabemos que no podemos devolverles lo que perdieron”.