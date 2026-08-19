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Críticas a la directora del Icbf por ordenar el retiro de un mural por supuesto uso político de niños y niñas: “Investigue”

El colectivo Resistencia Chiquita respondió a la directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera y afirmó que su objetivo es defender el derecho de las niñas a vivir sin violencia y a ser escuchadas

El colectivo cuestionó las acciones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y le preguntó si esa es la manera de referirse a unas niñas "que llevan años trabajando por sus derechos" -crédito @resistencia_chiquita/Instagram

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo Cañavera, se encuentra en medio de la polémica tras ordenar el retiro de un mural en la sede de la Dirección General de la entidad, argumentando una presunta instrumentalización política de niños y niñas.

Entre las expresiones del mural se encuentra la frase: “Aquí estuvo la resistencia chiquita”, un mensaje que llamó la atención de la directora y que cuestionó de manera enfática.

Un niño, ¿qué va a saber del mensaje que va a salir, dizque ‘resistencia chiquita’? ¿Qué es eso?”, indicó Restrepo Cañavera.

La abogada María Carolina Restrepo asumirá las riendas del Icbf y buscará que se implementen políticas de cero tolerancia con la corrupción - crédito @carorestrepocan/IG
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo Cañavera, se encuentra en medio de la polémica tras ordenar el retiro de un mural en la sede de la Dirección General de la entidad, argumentando una presunta instrumentalización política de niños y niñas - crédito @carorestrepocan/IG

El hecho y las declaraciones sobre la frase “Aquí estuvo la resistencia chiquita” han generado diversas críticas hacia la directora del Icbf, especialmente porque señalan que se trata de un colectivo que defiende los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

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El propio colectivo respondió a María Carolina Restrepo Cañavera y le preguntó si esa es la forma en que la directora del Icbf se dirige a “unas niñas que llevan años trabajando por sus derechos”. El colectivo precisó que la situación no se quedará en un solo video.

El colectivo negó cualquier influencia política y afirmó que su objetivo es defender el derecho de las niñas a vivir sin violencia y a ser escuchadas. Además, pidieron a la directora del Icbf que investigue.

“Nos llamó “miserables”, cuestionó qué tiene que saber un niño sobre sexo y afirmó que el nombre de nuestra colectiva tenía una supuesta ‘influencia política’. No, señora. Esto no es de izquierda ni de derecha. Es de niñas defendiendo su derecho a vivir sin violencia y a ser escuchadas. Si quiere saber quiénes somos, investigue. El internet es gratis“, indicó la colectividad a través de su vocera.

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El colectivo señaló que presentarán las peticiones y acciones institucionales necesarias, “porque es inaudito que la directora del Icbf se refiera de esta manera a unas niñas que han dedicado años a defender sus derechos”.

Colectivo Resistencia Chiquita - crédito @resistencia_chiquita/Instagram
Colectivo Resistencia Chiquita negó cualquier influencia política y afirmó que su objetivo es defender el derecho de las niñas a vivir sin violencia y a ser escuchadas - crédito @resistencia_chiquita/Instagram

La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal también cuestionó el acto de la directora del Icbf y recordó que el colectivo se creó después del feminicidio Yuliana Samboní.

“Resistencia Chiquita es una colectiva de niñas que nació tras el feminicidio de Yuliana Samboní, a partir de las preguntas de otras niñas sobre las violencias que las afectan. El propio ICBF las invitó en 2023 a hablar de esas violencias y reconoció su trabajo artístico y su participación (sic)”, indicó Carrascal.

María Fernanda Carrascal afirmó que proteger a los niños y niñas en Colombia no implica tratarlos como seres sin voz.

“Proteger a niñas y niños no es tratarlos como seres sin voz ni agencia. La Constitución y el Código de Infancia reconocen su derecho a expresarse, participar y asociarse. Presumir que una niña no puede pensar, organizarse o tener una opinión propia porque es niña es adultocentrismo (sic)”, aseveró.

María Fernanda Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
María Fernanda Carrascal afirmó que proteger a los niños y niñas en Colombia no implica tratarlos como seres sin voz - crédito @MafeCarrascal/X

La exdirectora del Icbf Astrid Cáceres pidió que no se subestime la participación infantil y sus criterios.

“No subestimen la participación infantil y sus criterios. Hagámoslas famosas, ellas surgieron luego del vil asesinato de Yuliana Samboní y fueron invitadas de honor en mi despacho (sic)”, afirmó.

Astrid Cáceres le pidió a la nueva administración estar en el Chocó y demás zonas afectadas por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, ocurrido el 10 de agosto de 2026.

“Y ojo, en vez de estar buscando brujería deben estar es en el Chocó y en el parque lleras y donde la gente damnificada está con sus niños y niñas aguantando sol y lluvia. Verifiquen estándares de alojamientos que debe poner la Ungrd para los niños y niñas, enfoque de niñez y cuidado mutuo y monten comedores infantiles. Se están distrayendo y olvidando lo principal (sic)”, señaló.

Astrid Cáceres - crédito @AstridCaceresC/X
Astrid Cáceres pidió que no se subestime la participación infantil y sus criterios - crédito @AstridCaceresC/X

Finalmente, el activista ambiental Francisco Vera invitó a la directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera, a tener en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Colombia, que garantiza a los menores de edad el derecho a expresar su opinión.

Francisco Vera - crédito @franciscoactiv2/X
Francisco Vera invitó a la directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera, a tener en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Colombia, que garantiza a los menores de edad el derecho a expresar su opinión - crédito @franciscoactiv2/X

“A la directora del Icbf la invito a que lea la Convención de Derechos del niño, suscrita por Colombia, especialmente el artículo 12 que garantiza el derecho de los niños a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten (sic)“, expresó.

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