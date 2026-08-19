Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al presidente de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Juan Carlos Mazo Giraldo como presidente de Indumil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Juan Carlos Mazo Giraldo como presidente de la Industria Militar de Colombia (Indumil), mediante el Decreto 1211 del 13 de agosto de 2026.

La decisión puso fin a la gestión del oficial en retiro, quien había asumido el cargo en septiembre de 2024 y cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos, denuncias públicas y dificultades relacionadas con proyectos estratégicos de la entidad.

De acuerdo con el decreto, la salida de Mazo Giraldo tiene efectos desde el 13 de agosto.

El Gobierno, además, designó temporalmente al vicealmirante de la reserva activa Jorge Iván Gómez Bejarano como presidente de Indumil, mientras se adelanta la designación de quien ocupará el cargo en propiedad.

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El acto administrativo fue firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López.

En el documento se precisa que la Presidencia de Indumil corresponde a un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que el jefe de Estado tiene la facultad de disponer el retiro del funcionario mediante declaratoria de insubsistencia.

Mazo Giraldo había sido nombrado en propiedad a través del Decreto 1103 del 30 de agosto de 2024 y se posesionó el 3 de septiembre de ese mismo año.

El Decreto 1211 del 13 de agosto de 2026 oficializó la salida de Juan Carlos Mazo Giraldo de la Presidencia de Indumil - crédito Dapre

Su salida se produce ahora en medio de un relevo en la dirección de una de las entidades estratégicas para la producción de armamento, municiones y explosivos destinados a las Fuerzas Militares y otros organismos de seguridad.

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Un vicealmirante asumirá temporalmente la dirección

Para garantizar la continuidad de las funciones de la empresa, el Gobierno encargó a Jorge Iván Gómez Bejarano, vicealmirante de la reserva activa, de la Presidencia de Indumil.

El decreto señala que el oficial cumple con los requisitos establecidos para ejercer el cargo.

Gómez Bejarano es oriundo de Medellín y se incorporó en 1994 a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.

Durante su trayectoria militar ocupó diferentes responsabilidades, entre ellas la dirección regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la dirección ejecutiva de Ciencia de Cotecmar y la subdirección de la Escuela Nacional de Guerra.

El oficial también se desempeñó como asesor del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez durante el Gobierno anterior.

Su experiencia está relacionada con áreas de inteligencia y contrainteligencia militar, además de funciones administrativas y estratégicas dentro de la Fuerza Pública.

Denuncias y cuestionamientos durante la gestión de Mazo

La salida de Mazo Giraldo ocurre después de varios episodios que pusieron bajo escrutinio la gestión de Indumil. Uno de los asuntos que generó cuestionamientos fue el desarrollo del fusil Jaguar, proyecto presentado como una apuesta para fortalecer la capacidad de producción nacional de armamento.

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El fusil Jaguar, desarrollado por Indumil, hace parte de los proyectos estratégicos de la industria militar colombiana para fortalecer la producción nacional de armamento- crédito Presidencia de la República

De acuerdo con los señalamientos divulgados previamente, el arma habría presentado problemas de fabricación y ensamblaje que dificultaron su incorporación a las Fuerzas Militares y la Policía.

A estos cuestionamientos se sumó un reporte conocido en noviembre de 2025 sobre presuntas anomalías en procesos internos de Indumil.

Entre los hechos mencionados estuvo la desaparición o manipulación irregular de cerca de 12.000 elementos, entre armas y granadas, en la fábrica Santa Bárbara.

La administración también fue relacionada con versiones sobre supuestos contactos con integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

Ante esas acusaciones, Indumil negó que su presidente hubiera sostenido reuniones con representantes de organizaciones armadas ilegales o que hubiera autorizado a funcionarios para participar en encuentros de esa naturaleza.

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La entidad también explicó que la autorización y supervisión de empresas de vigilancia privada corresponde a otras autoridades y que los permisos para adquisición, porte o tenencia de armas, municiones y explosivos son competencia del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

Señalamientos por presunta influencia en inteligencia militar

Juan Carlos Mazo Giraldo, presidente de Indumil, negó que haya sostenido reuniones con hombres de alias Calarcá,. de las disidencias de las Farc - crédito Indumil - AFP

Otro de los frentes de controversia estuvo relacionado con el supuesto papel de Mazo en movimientos dentro de la cúpula militar.

Según denuncias divulgadas por Noticias RCN, el coronel en retiro y excomandante de contrainteligencia del Ejército John González afirmó que Mazo habría utilizado la Dirección Nacional de Inteligencia para perfilar oficiales e influir en procesos de ascenso dentro de las Fuerzas Militares y la Policía.

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González llegó a señalar que la DNI estaría siendo utilizada como una herramienta de persecución y relacionó a Mazo con funcionarios y altos mandos de la administración anterior. También lo vinculó con decisiones que habrían incidido en la salida de algunos oficiales.

Las acusaciones fueron controvertidas y, según la información divulgada entonces, Mazo no respondió a las solicitudes de declaración realizadas por el medio.