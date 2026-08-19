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Jugador del Deportivo Cali que resultó herido durante el terremoto en Colombia sigue esperando cirugía

Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su brazo el 10 de agosto y, desde entonces, se encuentra a la espera de que lo intervengan para continuar su recuperación y volver a las canchas

El volante del Deportivo Cali será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa
Ronaldo Pájaro, volante del Deportivo Cali, será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa
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Deportivo Cali fue uno de los equipos afectados por el terremoto de la mañana del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que dejó hasta ahora 314 personas fallecidas, 262 desaparecidas, 4.437 personas heridas y 364 rescatadas, además de cientos de edificaciones dañadas.

Uno de los heridos fue Ronaldo Pájaro, volante que sufrió una fractura por el sismo en la capital vallecaucana. Aunque no pasó a mayores, la situación del jugador sigue siendo complicada, ya que permanece a la espera de una cirugía para iniciar su proceso de recuperación.

Además, el club también se quedó sin sede administrativa por los daños en la estructura tras el terremoto en el Pacífico y el Eje Cafetero. También recibió el informe sobre el estado de Palmaseca, para confirmar si puede recibir allí partidos de la Liga BetPlay.

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“Estamos pendientes”

El terremoto en el occidente de Colombia ha generado toda una crisis en el país, tanto económica como social, producto de la cantidad de personas heridas, fallecidas, desaparecidas y familias damnificadas, pues más de 400 municipios fueron afectados seriamente por el sismo de 7,4 grados.

Felipe Restrepo, gerente del Deportivo Cali, afirmó que, debido al colapso en los centros de salud, no se ha operado a Ronaldo Pájaro de su fractura en el codo, así como de un tobillo que se lastimó en el momento de la caída, pero lleva una semana a la espera de una decisión.

Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali
Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali

Según el directivo, el cuerpo médico del club es el que se encuentra a cargo del futbolista, mientras le aprueban el procedimiento en los próximos días para iniciar su recuperación y regreso a las canchas, aunque parece un hecho que se perderá el segundo semestre de 2026.

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“Tenemos la situación ya conocida de Ronaldo Pájaro, quien tiene un codo fracturado y también un tobillo lesionado, estamos pendientes de obtener ya los procedimientos para su cirugía del codo, ya que los centros de salud y los médicos están priorizando la atención urgente... Mientras tanto, está siendo atendido en el departamento médico día a día”, dijo.

Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su hombro, por lo que estará de baja para los partidos de su equipo - crédito Deportivo Cali
Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su codo, por lo que estará de baja para los partidos de su equipo - crédito Deportivo Cali

Cabe recordar que Deportivo Cali también perdió a Kalazán Suárez, uno de sus fichajes, producto de una rotura de ligamento cruzado anterior y el tiempo de incapacidad es de aproximadamente siete meses, por lo que volverá para la temporada 2027, pero es una baja sensible para el entrenador Rafael Dudamel.

Revisión de Palmaseca

La Alcaldía de Cali informó que el estadio Pascual Guerrero no tuvo fallas estructurales tras el terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, pero sí sufrió daños en las luminarias, sistema de aguas y mampostería, además de las casas colapsadas en los alrededores del escenario.

Ante eso, Deportivo Cali también hizo un estudio del estadio Palmaseca y confirmó que, “tras una revisión técnica realizada durante varios días, se verificó que el estadio no sufrió daños estructurales y se concluyó que se encuentra habilitado para recibir público”.

Deportivo Cali
Deportivo Cali confirmó que jugará en el estadio Palmaseca después del terremoto en Colombia - crédito Deportivo Cali

De esta manera, el cuadro Azucarero tendrá a su afición el domingo 23 de agosto, cuando enfrente a Internacional de Bogotá en la sexta fecha de la Liga BetPlay, y descartó la idea de buscar una sede temporal como pasó con el América, que está a la espera de confirmar a Bogotá como su casa temporal.

Sin embargo, la sede administrativa Alex Gorayeb, en Cali, sí quedó cerrada hasta nueva orden por los daños internos, pero la sede campestre, ubicada en Pance, sí se encuentra en buenas condiciones para los socios, trabajadores y las plantillas profesionales y juveniles del Deportivo Cali, que desea retomar la temporada en buena forma.

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