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Gobierno solicitará ampliar crédito con el Banco Mundial para atender a los damnificados por el terremoto: ya desembolsó $200 millones de dólares

La solicitud busca adicionar US$250 millones a la línea de financiamiento para responder a la emergencia registrada el 10 de agosto

El financiamiento corresponde a un Crédito contingente Cat DDO, mecanismo del Banco Mundial diseñado para disponer de recursos ante situaciones de emergencia y desastres - crédito Colprensa, Stringer/REUTERS y Banco Mundial
El financiamiento corresponde a un Crédito contingente Cat DDO, mecanismo del Banco Mundial diseñado para disponer de recursos ante situaciones de emergencia y desastres - crédito Colprensa, Stringer/REUTERS y Banco Mundial
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que solicitará la ampliación de la línea de crédito contratada con el Banco Mundial para fortalecer los recursos destinados a la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

La petición será tramitada ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, luego de una reunión del Ejecutivo con las comisiones económicas del Congreso.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien explicó que la gestión de los recursos requiere la participación de diferentes instancias: “Garantizar recursos para atender terremoto exige trabajo con varios actores. Hoy, en reunión con comisiones económicas del Congreso, solicitamos citar Comisión Interparlamentaria de Crédito para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial”.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el Gobierno solicitará citar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para avanzar en el trámite requerido para ampliar el financiamiento - crédito @miguel_gomez_m/X
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el Gobierno solicitará citar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para avanzar en el trámite requerido para ampliar el financiamiento - crédito @miguel_gomez_m/X

El crédito al que accedió Colombia corresponde a una línea diseñada específicamente para responder ante situaciones de desastre. El Banco Mundial realizó el primer desembolso por US$200 millones el jueves 13 de agosto, tres días después del sismo que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La intención del Ejecutivo es ampliar ese financiamiento en otros US$250 millones, con lo que el monto total de la línea utilizada para la emergencia llegaría a US$450 millones. Esta cifra ya había sido mencionada por el ministro de Hacienda durante su intervención ante el Congreso la semana anterior, aunque en ese momento el Gobierno todavía no había presentado una solicitud formal para acceder a los recursos adicionales.

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La línea de crédito para atender la emergencia

Banco Mundial
La ampliación permitiría que el monto total de la línea de crédito llegue a US$450 millones, cifra que el ministro de Hacienda ya había mencionado ante el Congreso, aunque en ese momento todavía no existía una solicitud formal por los US$250 millones adicionales - crédito Banco Mundial

Los recursos corresponden al denominado Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, conocido como Cat DDO, por sus siglas en inglés. Esta modalidad de financiamiento fue anunciada para Colombia en febrero de 2025 y está concebida para que los recursos puedan ser desembolsados cuando se presenten emergencias que requieran financiación para la atención de desastres.

Una de las características de esta línea es que puede ser escalable, lo que permite solicitar recursos adicionales dentro de las condiciones establecidas para este mecanismo. En este caso, el Gobierno busca utilizar esa posibilidad para incrementar la disponibilidad de recursos después del terremoto del 10 de agosto.

De acuerdo con la información suministrada por el Ejecutivo, el crédito tendría un plazo de pago de 20 años, con cinco años de gracia. Bajo ese esquema, los pagos comenzarían de manera semestral en marzo de 2030 y finalizarían en septiembre de 2044.

El Banco Mundial ya desembolsó US$200 millones a Colombia el pasado 13 de agosto, recursos que hacen parte de la línea de financiamiento habilitada para responder ante emergencias por desastres - crédito @miguel_gomez_m/X
El Banco Mundial ya desembolsó US$200 millones a Colombia el pasado 13 de agosto, recursos que hacen parte de la línea de financiamiento habilitada para responder ante emergencias por desastres - crédito @miguel_gomez_m/X

La solicitud de ampliación deberá avanzar ahora por los mecanismos correspondientes para la aprobación de operaciones de crédito público. Por ello, el Gobierno pidió que sea citada la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia ante la cual se deberá tramitar la ampliación de la línea.

La petición se produce mientras continúan las acciones de atención y recuperación en los territorios afectados por el movimiento telúrico. El balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 18 de agosto de 2026 a las 6:30 a. m., da cuenta de afectaciones en diferentes regiones del país.

Balance de afectados y daños materiales

El reporte oficial de la Ungrd con corte del 18 de agosto a las 6:30 a. m., contabiliza 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 rescatadas como consecuencia de la emergencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El reporte oficial de la Ungrd con corte del 18 de agosto a las 6:30 a. m., contabiliza 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 rescatadas como consecuencia de la emergencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según el reporte de la Ungrd, 15 departamentos y 472 municipios han resultado afectados por la emergencia, con un total de 123.789 familias y 292.043 personas afectadas.

El balance de víctimas registra 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, mientras que 356 personas han sido rescatadas como parte de las labores desarrolladas después del terremoto.

La emergencia también generó daños en viviendas y edificaciones. El reporte contabiliza 134.342 viviendas averiadas y otras 29.554 completamente destruidas. A esto se suman 5.808 edificios averiados y 267 edificios que colapsaron como consecuencia del evento sísmico.

En materia de infraestructura y servicios, la Ungrd reportó afectaciones en 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios. También resultaron afectadas 413 vías, cinco aeropuertos, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

La emergencia también ha tenido impacto sobre animales. El reporte registra 1.323 animales afectados y 496 rescatados durante las labores posteriores al terremoto.

El movimiento sísmico principal tuvo una magnitud de 7,4 y fue reportado en San José del Palmar, Chocó. Desde entonces se han registrado nuevos movimientos en la zona. Con corte a la 1:30 de la tarde del 17 de agosto, se contabilizaban 332 sismos posteriores al evento principal.

La Ungrd señaló que estos datos son preliminares y se encuentran en proceso de consolidación por parte de los entes territoriales y las entidades operativas que participan en el seguimiento de la emergencia.

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