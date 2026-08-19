Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Hay nuevo presidente del Icetex: Richard Caicedo toma las riendas de la entidad y con varias tareas pendientes

El nombramiento se dio a conocer mediante el Decreto 1227, con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó su designación al frente de la entidad encargada de financiar el acceso a la educación superior en Colombia y el exterior

El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo asumió este martes 18 de agosto la presidencia del Icetex - crédito Icetex
El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo asumió este martes 18 de agosto la presidencia del Icetex - crédito Icetex
Guardar

El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo tomó posesión el martes 18 de agosto de 2026 como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

La designación fue realizada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el acto de juramentación se llevó a cabo ante el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Caicedo asume la dirección de la entidad encargada de financiar el acceso y la permanencia en la educación superior en Colombia y en el extranjero.

Entre las prioridades fijadas para su gestión se encuentran el fortalecimiento de los programas de crédito, la ampliación de la presencia institucional en las regiones y la mejora de las condiciones de financiación para los estudiantes.

PUBLICIDAD

La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
El nuevo presidente del Icetex tomó posesión ante el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante el acto de juramentación - crédito Colprensa

Decreto oficial de nombramiento del presidente del Icetex

El cambio en la dirección de la entidad quedó formalizado mediante el Decreto 1227 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 18 de agosto de 2026. La norma administrativa resolvió en su primer punto la salida del anterior titular de la institución financiera estatal.

“Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor Álvaro Hernán Urquijo Gómez al empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ‘Mariano Ospina Pérez’- ICETEX (sic)”, señala el artículo primero del decreto presidencial.

En el mismo documento oficial se estableció el nombramiento de su reemplazo para asumir la representación legal y la administración de la entidad pública.

“Nombrar a partir de la fecha al doctor Richard Alexander Caicedo Rico en el empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudio Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX (sic)”, indica el artículo segundo de la disposición oficial.

PUBLICIDAD

El nombramiento de Richard Caicedo quedó formalizado mediante el Decreto 1227 del 18 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda - crédito X
El nombramiento de Richard Caicedo quedó formalizado mediante el Decreto 1227 del 18 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda - crédito X

Perfil académico de Richard Caicedo

El nuevo presidente del Icetex es oriundo de Bucaramanga, Santander, y cuenta con una trayectoria de 23 años de experiencia en el sector de la educación superior, la gestión institucional y la transformación tecnológica.

Caicedo es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y posee un magíster internacional en Educación y TIC (e-learning) otorgado por la Universidad Abierta de Cataluña. Su formación incluye especializaciones en Gerencia de Multimedia y en Gerencia de Instituciones de Educación Superior en la Universidad Santo Tomás.

El directivo vinculó gran parte de su ejercicio profesional a instituciones de educación superior. Durante un periodo de diez años ejerció como jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde coordinó áreas relativas a tecnologías de la información, relaciones internacionales, autoevaluación, calidad, investigación y extensión.

Richard Alexander Caicedo es oriundo de Bucaramanga, Santander, y cuenta con 23 años de experiencia vinculada a la educación superior y la gestión institucional - crédito @richardcaicedo/X
Richard Alexander Caicedo es oriundo de Bucaramanga, Santander, y cuenta con 23 años de experiencia vinculada a la educación superior y la gestión institucional - crédito @richardcaicedo/X

Adicionalmente, se desempeñó como consultor en la estructuración de políticas públicas para la implementación del e-learning, la capacitación docente y la incorporación de tecnologías digitales en los modelos de enseñanza. Su trabajo incluyó el diseño de programas de formación y la organización de servicios educativos en modalidad virtual.

En el sector público territorial, Caicedo Rico ocupó el cargo de jefe de Gobernanza en la Alcaldía de Bucaramanga entre los años 2024 y 2026. Con su llegada al Icetex, el funcionario asume la responsabilidad de coordinar las políticas crediticias para la población universitaria del país.

Los retos que tendrá el nuevo presidente del Icetex

Con la llegada de Richard Caicedo a la presidencia del Icetex, uno de los principales desafíos será garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad sin trasladar mayores cargas a los estudiantes. Esto implica mantener fuentes de financiación estables y revisar los incentivos sobre las tasas de interés en un contexto marcado por el aumento del costo de vida.

La nueva administración también tendrá el reto de avanzar en la humanización del crédito educativo, con mecanismos que tengan en cuenta la capacidad de pago de los egresados - crédito Icetex y Luisa González/Reuters
La nueva administración también tendrá el reto de avanzar en la humanización del crédito educativo, con mecanismos que tengan en cuenta la capacidad de pago de los egresados - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

Otro de los frentes será la humanización del crédito educativo, mediante mecanismos como el Pago Contingente al Ingreso (PCI), que buscan que las cuotas guarden relación con la capacidad económica de los egresados.

A esto se suma la necesidad de fortalecer los programas de alivio y condonación dirigidos a población vulnerable, víctimas del conflicto y estudiantes de zonas rurales.

El nuevo Icetex también tendrá que enfrentar el problema de la deserción universitaria; más allá de garantizar el acceso mediante créditos, la entidad deberá reforzar los programas de acompañamiento y bienestar para que los beneficiarios puedan permanecer en las instituciones y culminar sus carreras.

Otro reto estará en la modernización de los servicios y trámites, pues la digitalización de procesos como renovaciones, desembolsos y giros podría reducir tiempos de espera y facilitar la atención de los usuarios.

Temas Relacionados

Presidente del IcetexRichard CaicedoAbelardo de la EspriellaEducaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá: estos son los precios de la boletería

El próximo sábado 26 de septiembre de 2026 el puertorriqueño cantará sus mejores éxitos en el escenario que tiene capacidad para tres mil personas

Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá: estos son los precios de la boletería

Temblor de 7,4 en Colombia EN VIVO: nuevo balance eleva a 312 los fallecidos, deja 4.611 heridos y 290 desaparecidos

Con millonarias donaciones e inversiones destinadas a apoyar a las víctimas, atender las necesidades urgentes y contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas, grandes empresas se unen a la solidaridad por la emergencia

Temblor de 7,4 en Colombia EN VIVO: nuevo balance eleva a 312 los fallecidos, deja 4.611 heridos y 290 desaparecidos

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Debido al terremoto en Colombia, que devastó varias estructuras en la capital vallecaucana, los escarlatas se vieron obligados a buscar sede temporal hasta que habiliten el Pascual Guerrero

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Armada de Colombia interceptó motonave venezolana con cigarrillos de contrabando en La Guajira avaluados en $16.250 millones

El operativo contra rutas ilegales marítimas resultó en la captura de nueve personas, tres de nacionalidad colombiana y seis venezolanas, y la incautación de 2.500 cajas de tabaco importado, equivalentes a 1.250.000 unidades

Armada de Colombia interceptó motonave venezolana con cigarrillos de contrabando en La Guajira avaluados en $16.250 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Falcao habló sobre la posibilidad de sumarse como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia y aclaró rumores

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

Kevin Serna convirtió con Fluminense y clasificó a los cuartos de final en la Copa Libertadores