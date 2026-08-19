Hay nuevo presidente del Icetex: Richard Caicedo toma las riendas de la entidad y con varias tareas pendientes

El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo asumió este martes 18 de agosto la presidencia del Icetex - crédito Icetex

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El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo tomó posesión el martes 18 de agosto de 2026 como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

La designación fue realizada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el acto de juramentación se llevó a cabo ante el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Caicedo asume la dirección de la entidad encargada de financiar el acceso y la permanencia en la educación superior en Colombia y en el extranjero.

Entre las prioridades fijadas para su gestión se encuentran el fortalecimiento de los programas de crédito, la ampliación de la presencia institucional en las regiones y la mejora de las condiciones de financiación para los estudiantes.

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El nuevo presidente del Icetex tomó posesión ante el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante el acto de juramentación - crédito Colprensa

Decreto oficial de nombramiento del presidente del Icetex

El cambio en la dirección de la entidad quedó formalizado mediante el Decreto 1227 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 18 de agosto de 2026. La norma administrativa resolvió en su primer punto la salida del anterior titular de la institución financiera estatal.

“Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor Álvaro Hernán Urquijo Gómez al empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ‘Mariano Ospina Pérez’- ICETEX (sic)”, señala el artículo primero del decreto presidencial.

En el mismo documento oficial se estableció el nombramiento de su reemplazo para asumir la representación legal y la administración de la entidad pública.

“Nombrar a partir de la fecha al doctor Richard Alexander Caicedo Rico en el empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudio Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX (sic)”, indica el artículo segundo de la disposición oficial.

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El nombramiento de Richard Caicedo quedó formalizado mediante el Decreto 1227 del 18 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda - crédito X

Perfil académico de Richard Caicedo

El nuevo presidente del Icetex es oriundo de Bucaramanga, Santander, y cuenta con una trayectoria de 23 años de experiencia en el sector de la educación superior, la gestión institucional y la transformación tecnológica.

Caicedo es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y posee un magíster internacional en Educación y TIC (e-learning) otorgado por la Universidad Abierta de Cataluña. Su formación incluye especializaciones en Gerencia de Multimedia y en Gerencia de Instituciones de Educación Superior en la Universidad Santo Tomás.

El directivo vinculó gran parte de su ejercicio profesional a instituciones de educación superior. Durante un periodo de diez años ejerció como jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde coordinó áreas relativas a tecnologías de la información, relaciones internacionales, autoevaluación, calidad, investigación y extensión.

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Richard Alexander Caicedo es oriundo de Bucaramanga, Santander, y cuenta con 23 años de experiencia vinculada a la educación superior y la gestión institucional - crédito @richardcaicedo/X

Adicionalmente, se desempeñó como consultor en la estructuración de políticas públicas para la implementación del e-learning, la capacitación docente y la incorporación de tecnologías digitales en los modelos de enseñanza. Su trabajo incluyó el diseño de programas de formación y la organización de servicios educativos en modalidad virtual.

En el sector público territorial, Caicedo Rico ocupó el cargo de jefe de Gobernanza en la Alcaldía de Bucaramanga entre los años 2024 y 2026. Con su llegada al Icetex, el funcionario asume la responsabilidad de coordinar las políticas crediticias para la población universitaria del país.

Los retos que tendrá el nuevo presidente del Icetex

Con la llegada de Richard Caicedo a la presidencia del Icetex, uno de los principales desafíos será garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad sin trasladar mayores cargas a los estudiantes. Esto implica mantener fuentes de financiación estables y revisar los incentivos sobre las tasas de interés en un contexto marcado por el aumento del costo de vida.

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La nueva administración también tendrá el reto de avanzar en la humanización del crédito educativo, con mecanismos que tengan en cuenta la capacidad de pago de los egresados - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

Otro de los frentes será la humanización del crédito educativo, mediante mecanismos como el Pago Contingente al Ingreso (PCI), que buscan que las cuotas guarden relación con la capacidad económica de los egresados.

A esto se suma la necesidad de fortalecer los programas de alivio y condonación dirigidos a población vulnerable, víctimas del conflicto y estudiantes de zonas rurales.

El nuevo Icetex también tendrá que enfrentar el problema de la deserción universitaria; más allá de garantizar el acceso mediante créditos, la entidad deberá reforzar los programas de acompañamiento y bienestar para que los beneficiarios puedan permanecer en las instituciones y culminar sus carreras.

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Otro reto estará en la modernización de los servicios y trámites, pues la digitalización de procesos como renovaciones, desembolsos y giros podría reducir tiempos de espera y facilitar la atención de los usuarios.