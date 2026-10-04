Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum al alcalde de Sincelejo por presunta corrupción en la ciudad: “Se acabó la politiquería”

Abelardo de la Espriella contra Yahir Acuña: anunció que vigilará los recursos destinados a Sincelejo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno adoptará medidas para impedir que recursos públicos destinados a Sincelejo queden bajo el control de la Alcaldía, en medio de un duro cruce con el mandatario local Yahir Acuña, a quien cuestionó por presuntas prácticas de corrupción.

Durante su intervención en un evento realizado en la capital del departamento de Sucre el 3 de octubre, el mandatario planteó que la defensa de los fondos estatales será una de las prioridades de su administración. “Los recursos públicos son sagrados”, afirmó al sostener que cada peso debe dirigirse a obras, soluciones y atención para los ciudadanos.

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De La Espriella dijo que su llegada a la Presidencia implica una ruptura con las dinámicas políticas tradicionales. “Se acabó la política de siempre”, expresó al dirigirse a funcionarios públicos y, de forma particular, al alcalde de Sincelejo.

El presidente cuestionó el manejo de fondos en Sincelejo

El jefe de Estado sostuvo que no permitirá que personas con cuestionamientos judiciales o políticos administren dinero público. En ese contexto, se refirió a Acuña y señaló que buscará una fórmula institucional para ejecutar inversiones en la capital de Sucre sin que esos recursos pasen por la administración municipal.

Abelardo de la Espriella anticipó controles sobre fondos para Sincelejo y cuestionó a Yahir Acuña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”, manifestó De la Espriella. Luego afirmó que, para garantizar ese control, los fondos deberán mantenerse “alejados” de la influencia del mandatario local.

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El presidente acusó a Acuña de ejercer “politiquería” y aseguró que no aceptará las prácticas que, según dijo, habrían ocurrido en la ciudad. También planteó que los proyectos para Sincelejo deberán desarrollarse bajo mecanismos distintos a los que atribuyó a la actual gestión local.

“Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo”, declaró el mandatario, quien insistió en que su Gobierno revisará el destino de los recursos que se asignen al municipio.

Las denuncias fueron atribuidas a declaraciones del mandatario

Durante su discurso, De la Espriella afirmó que Acuña tendría 13 procesos por corrupción y que enfrenta un llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. Además, mencionó la existencia de un video relacionado con un supuesto plan para apropiarse de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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El mandatario afirmó que el eventual manejo directo o alternativo de recursos para Sincelejo buscará evitar irregularidades. “No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, sostuvo.

El cruce entre De la Espriella y Yahir Acuña por el manejo de dineros públicos en Sincelejo - crédito Sergio Acero/Reuters - @YahirAcunaCa/X

De la Espriella también remarcó que su administración actuará con “transparencia” y “autoridad” frente a los casos que comprometan fondos estatales. Según dijo, la vigilancia sobre el gasto público abarcará todos los niveles de la administración.

“Llegó un presidente que no negocia sus principios”, señaló. Afirmó, además, que no pasará por alto denuncias o sospechas sobre el uso de dineros oficiales.

De la Espriella anunció controles y auditorías sobre recursos públicos

En otro pronunciamiento en X, el mandatario sostuvo que su Gobierno verificará el destino de las partidas destinadas a hospitales, alimentación escolar, carreteras, colegios y acueductos. Según planteó, la apropiación irregular de fondos públicos afecta de manera directa la prestación de servicios para los ciudadanos.

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De La Espriella indicó que advirtió a alcaldes y gobernadores sobre la obligación de custodiar los presupuestos oficiales. “No voy a permitir que se roben un solo peso”, escribió, antes de afirmar que revisará personalmente la ejecución de obras financiadas con dineros de la Nación.

El presidente se refirió nuevamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y aseguró que el municipio recibirá inversiones, aunque descartó entregar “cheques en blanco”. De la Espriella aludió a antecedentes e investigaciones públicas sobre el mandatario local, pero aclaró que no reemplaza a los jueces ni emite condenas.

Abelardo de la Espriella anunció auditorías y controles sobre recursos públicos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También anunció que pidió al Ministerio de Educación ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría de la Universidad de Córdoba, encabezada por Jairo Torres Oviedo, así como sobre sus procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

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La orden se extendió a la Universidad de Pamplona, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez, según expuso el jefe de Estado. El presidente mencionó denuncias sobre contratación y burocracia, cuya revisión quedará en manos de las autoridades competentes.

De la Espriella informó que creó el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. La dependencia deberá revisar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades y movimientos financieros dentro de los límites legales.

El mandatario dijo que ya se trabaja con agentes encubiertos en la administración pública. Además, anunció una auditoría forense sobre el contrato interadministrativo 1166 de 2026, suscrito para el programa Ciberpaz por $ 14.984 millones.

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“Aquí no hay tribunales políticos”, afirmó. Agregó que cualquier indicio de delito, falta disciplinaria o detrimento patrimonial será remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.