Colombia

Sebastián Villalobos se refirió por primera vez sobre su separación con Camila Santamaría: “No está siendo una madrugada fácil”

Tras confirmarse la ruptura con la modelo colombiana, madre de su hija, el participante de ‘MasterChef Celebrity’ pidió respeto y aseguró que atraviesa un momento difícil de su vida

Sebastián Villalobos y Camila Santamaría compartieron la noticia de su embarazo con imágenes de ecografías - crédito sebas / Instagram
Sebastián Villalobos y Camila Santamaría compartieron la noticia de su separación con diferentes mensajes en sus plataformas - crédito sebas / Instagram
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Sebastián Villalobos atraviesa el fin de su relación con Camila Santamaría, madre de su hija, y al mismo tiempo encabeza un partido solidario a beneficio de los damnificados del terremoto que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, encuentro que se desarrollará el domingo 4 de octubre en Manizales (Caldas).

El youtuber y participante de MasterChef Celebrity combina en simultáneo una ruptura mediática y un compromiso público que no pensaba cancelar. La noticia de la separación se conoció el 2 de octubre, cuando Santamaría decidió contarlo ella misma a través de sus historias de Instagram.

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Camila Santamaría confirmó la ruptura en sus redes

La modelo fue directa en su mensaje. Explicó que la decisión no fue sencilla y que prefería no dar detalles sobre lo que ocurrió entre ambos.

En el comunicado, la creadora de contenido decidió no revelar detalles del quiebre para evitar un conflicto expuesto - crédito @camilagsantamaria/Instagram
En el comunicado, la creadora de contenido decidió no revelar detalles del quiebre para evitar un conflicto expuesto - crédito @camilagsantamaria/Instagram

“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Sebastián”, escribió Santamaría en Instagram. Y agregó: “Ya no hay ganas de intentarlo ni de un lado ni del otro”.

La separación de Sebastián Villalobos y Camila Santamaría, confirmada por ella en Instagram el 2 de octubre, no contempla una reconciliación. Según el propio mensaje de la modelo, ninguno de los dos conserva el deseo de retomar la relación, aunque ambos comparten una hija en común.

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En ese mismo texto, Santamaría eligió despedir la etapa con un tono conciliador. “Me quedo con lo bonito, con lo aprendido”, expresó, antes de cerrar con una disculpa dirigida a su entorno más cercano: “Lo siento, hija; lo siento, amigas, de corazón lo intenté”.

Villalobos pidió respeto antes de borrar su propio comentario

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Sebastián dejó un mensaje en la cuenta de Sami Lú sobre su separación, tras comentarios en redes sociales - crédito @samilu/IG

La reacción de Villalobos llegó por otra vía. El creador de contenido dejó un comentario en la cuenta de TikTok de la creadora de contenido conocida como Sami Lú, que luego eliminó.

Ahí pidió que no se especulara sobre los motivos de la ruptura. “Las parejas pasan por momentos difíciles y más después de convertirse en padres”, escribió Villalobos. “Algún día lo van a entender”, añadió.

El bogotano fue más allá y cuestionó el tono de algunos comentarios en su contra. “Sus teorías no van mucho con el respeto que se les pide”, señaló, y pidió que se les permitiera “llevar este proceso de una forma tranquila”.

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El creador de contenido dejó mensajes en su canal de Instagram sobre lo que vive en estos días tras la separación - crédito Team Sebas/IG

Horas después, en sus propias historias de Instagram, Villalobos amplió su postura con un mensaje más extenso. “Qué fuerte ver cómo hay gente que se cree dueña de la verdad y defienden una ilusión o creencia sin siquiera detenerse dos veces a pensar las consecuencias de lo que dicen”, escribió.

En ese mismo texto reveló que buscó apoyo espiritual durante el proceso. “Sólo Dios sabe las conversaciones que he tenido con él, lo mucho que le he pedido bendición, paz y tranquilidad para mis días”, relató Villalobos.

También agradeció a quienes lo acompañaron con mensajes respetuosos. “Esta no está siendo una madrugada fácil, pero todo mejorará, sé que mejorará”, afirmó. Horas más tarde publicó una frase breve que resumió su estado de ánimo: “Romantizamos las estrellas, pero nos olvidamos que la oscuridad fue lo que las hizo visibles”.

El partido solidario por el terremoto no se detuvo

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Decidió continuar con sus actividades en pro de los damnificados por el terremoto - crédito @sebasvillalobos/IG

Pese al momento personal, Villalobos mantuvo en pie su compromiso con la causa benéfica que venía organizando. Se trata de un partido entre leyendas del fútbol colombiano y creadores de contenido, programado para el domingo 4 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales.

El encuentro busca recaudar fondos para las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto en Manizales y Pereira. “Ahora mismo tengo mi mente en muchos lugares y mi corazón con muchas emociones, pero tratando de enfocar mi energía en los damnificados”, escribió Villalobos al anunciar su participación.

El creador de contenido invitó a sus seguidores a sumarse al evento y compartió el enlace de compra de boletas. “Nos vemos allá para disfrutar juntos y sumarle a esta causa que aún nos necesita”, cerró, y añadió que, “poco a poco”, espera contribuir a “reconstruir nuestro país”.

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